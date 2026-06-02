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Scott McTominay explique comment il a développé un nouveau sens du style et une prédilection pour les cheveux longs depuis son départ de Manchester United pour vivre une aventure palpitante à Naples
Plongez dans l’art de vivre et le style italien
Installé à Naples, McTominay affiche un style plus raffiné : le milieu de terrain a laissé pousser ses cheveux et soigne son allure. « J'adore la mode ici, mec. Les fringues, la façon dont les gens s'habillent et les tissus qu'ils utilisent. J'ai pris plaisir à m'habituer à ce genre de vie où l'on soigne vraiment, vraiment son apparence », explique-t-il dans une interview accordée au magazine GQ.
La star écossaise a même sollicité un tailleur pour s'orienter dans l'univers du style italien haut de gamme, privilégiant une esthétique épurée avec moins de logos.
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Un nouveau look en Méditerranée
Le look de McTominay a également évolué, puisqu’il continue d’arborer une coiffure plus longue qui a attiré l’attention des fans du monde entier. « En fait, je ne sais pas vraiment comment ça s’est passé. Je ne me suis jamais dit : “Je vais les laisser pousser jusqu’à une certaine longueur.” »
Il précise : « À Manchester, je changeais souvent de coiffure, mais aujourd’hui j’ai trouvé un style dans lequel je me sens à l’aise et j’apprécie vraiment d’avoir les cheveux plus longs. C’est bien plus simple, en toute honnêteté », reconnaît-il, laissant entendre que le climat méditerranéen lui a permis de gagner en confiance.
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Sur les traces de l'histoire avec l'Écosse
Alors que McTominay approche de ses 30 ans, il est déterminé à savourer la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord sans se laisser submerger par la pression. « Même durant la préparation, je veux profiter de chaque instant », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas, à 40 ou 50 ans, repenser à cette période et me dire : “J’étais trop anxieux, j’étais trop tendu.” Avec l’âge, j’ai compris que la carrière est courte : il faut en profiter. »
Pour l’Écosse, l’objectif est simple mais ambitieux : franchir pour la première fois de son histoire le cap du premier tour.
Se moquer de Hojlund et de l’héritage du coup de pied retourné
McTominay se prépare actuellement à mener l’Écosse à sa première Coupe du monde depuis 28 ans, un exploit rendu possible grâce à son célèbre coup de pied retourné contre le Danemark lors des qualifications. Si mémorable fut cette réalisation que, avec son compère Billy Gilmour, il a affiché toutes les photos du match sur le casier de Rasmus Hojlund, afin de rappeler à leur coéquipier napolitain que le Danemark n’avait pas obtenu son billet pour la Coupe du monde. McTominay a plaisanté : l’attaquant « ne supporte plus de voir ce coup du foulard » tant les blagues fusent à l’entraînement.
L’image de cette réalisation est même devenue un phénomène culturel, figurant sur un billet de banque. Une fresque murale reproduisant la scène orne désormais les abords de Hampden Park, même si le milieu de terrain garde un regard humble sur cet hommage. « J’en suis extrêmement reconnaissant, mais je me sens presque… non pas gêné, mais quand elle est là-haut, où tous les joueurs peuvent la voir à l’entraînement… ma grosse tête sur le côté d’un bâtiment, c’est quelque chose de surréaliste », a-t-il confié.