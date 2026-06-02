Installé à Naples, McTominay affiche un style plus raffiné : le milieu de terrain a laissé pousser ses cheveux et soigne son allure. « J'adore la mode ici, mec. Les fringues, la façon dont les gens s'habillent et les tissus qu'ils utilisent. J'ai pris plaisir à m'habituer à ce genre de vie où l'on soigne vraiment, vraiment son apparence », explique-t-il dans une interview accordée au magazine GQ.

La star écossaise a même sollicité un tailleur pour s'orienter dans l'univers du style italien haut de gamme, privilégiant une esthétique épurée avec moins de logos.