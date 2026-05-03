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Scott McTominay est sans ménagement qualifié de « joueur moyen » par une icône de la Serie A, qui rappelle à l’ancien Mancunien qu’il n’a rien d’exceptionnel malgré un titre de Joueur de l’année et une nomination au Ballon d’Or
Nainggolan critique sévèrement McTominay
Depuis son transfert estimé à 26 millions de livres sterling (environ 35 millions de dollars) en provenance d’Old Trafford en 2024, McTominay s’est imposé comme une véritable révélation à Naples : il a été sacré meilleur joueur de la Serie A et a guidé le club vers son quatrième Scudetto d’un sublime but acrobatique contre Cagliari. Mais l’ancien milieu de terrain de la Roma et de l’Inter Milan, Radja Nainggolan, a déclenché une polémique en livrant une analyse cinglante du jeu de l’Écossais.
Malgré 26 buts en 76 matchs et une nomination au Ballon d’Or, le joueur de 29 ans manquerait, selon lui, du raffinement technique requis pour briller au plus haut niveau. « Je ne l’aime pas », a tranché Nainggolan sur Sky Calcio Unplugged. « Il marque beaucoup de buts, mais dans le jeu… il en inscrit toujours 12, 13, 14, mais quand il s’agit de construire, il n’a pas la technique pour jouer entre les lignes. C’est un joueur moyen. »
- AFP
Comparaison des grands milieux de terrain de la Serie A
Radja Nainggolan, connu pour son franc-parler et son style intransigeant au sommet de sa carrière en Italie, n’a pas seulement évoqué McTominay. Le Belge a comparé ses propres capacités à celles de stars actuelles, affirmant qu’il était supérieur à la fois au milieu écossais et à Hakan Çalhanoğlu, de l’Inter, tout en concédant que l’international italien Nicolò Barella occupait la première place de ce classement.
« Au sommet de ma forme, j’étais meilleur que lui (McTominay) et que Hakan Calhanoglu, mais je place Nicolo Barella au-dessus de moi », a-t-il poursuivi. « Il ne marque pas toujours beaucoup, mais ses buts sont décisifs, et on sent toujours la différence quand il est sur le terrain. J’apprécie beaucoup Kevin De Bruyne, il voit des passes que les autres ne perçoivent pas. Je le place au-dessus de moi. Et si vous évoquez Luka Modric… il a toujours fait partie des meilleurs au monde. »
À Naples, « McFratm » demeure une véritable légende vivante.
Le point de vue de Nainggolan tranche avec l’engouement napolitain : en moins de deux ans, McTominay s’est imposé comme une véritable icône. Son effigie habille désormais les fresques urbaines et les tifosi, conquis, lui ont attribué le surnom affectueux de « McFratm » (McFrère). Ses performances ont contribué au succès du Napoli en Supercoupe d’Italie en décembre 2025, lui forgeant une place durable dans l’histoire du club. Si l’Inter se dirige vers un nouveau Scudetto aux dépens des Napolitains, la cote de McTominay demeure au zénith aux yeux des observateurs. Son total de buts inscrits depuis l’entrejeu s’est révélé décisif pour l’équipe d’Antonio Conte.
- AFP
Les raisons de l'échec de la « génération dorée » belge
L’ancien international belge Radja Nainggolan s’est penché sur les raisons pour lesquelles la sélection nationale, malgré la présence de Romelu Lukaku, Eden Hazard et Kevin De Bruyne, n’a pas remporté de titre majeur. Après 30 sélections et une exclusion du groupe pour la Coupe du monde 2018, il pointe un excès d’égos comme principale cause de l’échec de ce collectif talentueux.
« Nous avions Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois. Quand on rassemble tous ces joueurs, il y a trop de protagonistes, trop de divas », explique Nainggolan. « Ils voulaient tous être les protagonistes, être le joueur le plus important, et ça ne peut pas marcher. » Ses propos éclairent les tensions dans le vestiaire, souvent pointées du doigt pour expliquer l’échec d’une des sélections les plus talentueuses de l’histoire du football européen.