Scott McTominay est sans ménagement qualifié de « joueur moyen » par une icône de la Serie A, qui rappelle à l’ancien Mancunien qu’il n’a rien d’exceptionnel malgré un titre de Joueur de l’année et une nomination au Ballon d’Or

Depuis son transfert estimé à 26 millions de livres sterling (environ 35 millions de dollars) en provenance d’Old Trafford en 2024, McTominay s’est imposé comme une véritable révélation à Naples : il a été sacré meilleur joueur de la Serie A et a guidé le club vers son quatrième Scudetto d’un sublime but acrobatique contre Cagliari. Mais l’ancien milieu de terrain de la Roma et de l’Inter Milan, Radja Nainggolan, a déclenché une polémique en livrant une analyse cinglante du jeu de l’Écossais.

Malgré 26 buts en 76 matchs et une nomination au Ballon d’Or, le joueur de 29 ans manquerait, selon lui, du raffinement technique requis pour briller au plus haut niveau. « Je ne l’aime pas », a tranché Nainggolan sur Sky Calcio Unplugged. « Il marque beaucoup de buts, mais dans le jeu… il en inscrit toujours 12, 13, 14, mais quand il s’agit de construire, il n’a pas la technique pour jouer entre les lignes. C’est un joueur moyen. »