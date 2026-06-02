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Scott McTominay est prêt pour la Coupe du monde après avoir passé des vacances pré-tournoi ensoleillées avec sa petite amie Cam Reading, surnommée la « reine d’Italie »
Règner sur Naples
Depuis son départ de Manchester pour le sud de l’Italie à l’été 2024, McTominay a connu une métamorphose impressionnante. Passé du statut de simple remplaçant à Old Trafford à celui de pilier d’un grand club de Serie A, il a mené son équipe vers un titre de champion historique. Son influence a été telle que les supporters locaux l’ont adopté sans réserve, tandis que sa compagne, Cam Reading, était surnommée la « reine d’Italie » par les fans napolitains.
Alors qu’il se prépare à représenter l’Écosse à la Coupe du monde 2026, le milieu de terrain a choisi de recharger ses batteries lors d’une escapade ensoleillée avec sa compagne, Cam Reading, avant le grand rendez-vous. Cette dernière a partagé quelques clichés de leurs vacances sur Instagram, offrant aux fans un aperçu de leur vie hors des terrains.
Le fruit du travail d’un spécialiste du jeu de récupération
Au cours de la saison 2024-2025, McTominay a atteint des sommets que peu de gens lui auraient prédits lorsqu’il a quitté la Premier League. Il a été sacré meilleur joueur de la saison en Serie A et a créé la surprise en étant nominé pour le Ballon d’Or, devançant des superstars mondiales telles qu’Erling Haaland et Jude Bellingham. Cette ascension fulgurante n’est pas le fruit du hasard : elle découle d’une approche quasi scientifique de la récupération, avec recours à la thérapie par la lumière rouge et à des lunettes filtrant la lumière bleue, afin d’optimiser ses performances.
Malgré ces distinctions individuelles, le milieu de terrain reste fidèle à l’éthique de travail inculquée dès son plus jeune âge. Spécimen rare, il fait partie des derniers joueurs issus du vivier de Manchester United au temps de Sir Alex Ferguson, et c’est cette quête incessante de l’excellence qu’il entend bien transporter sur la scène internationale cet été.
La quête incessante de la performance maximale
La préparation de McTominay pour la Coupe du monde est aussi méticuleuse que ses exercices tactiques sous la houlette de Conte. « J’ai toujours été fier d’être en excellente condition physique et de vouloir jouer le plus longtemps possible », déclare-t-il. « Je pense que c’est fondamental. » Même pendant son temps libre, le milieu de terrain se concentre sur ces petits gains qui l’ont transformé en l’un des milieux de terrain les plus efficaces du football mondial.
Lors d’une récente interview, il est arrivé avec 30 minutes d’avance, preuve d’une discipline qui en fait le chouchou de tous les entraîneurs qu’il a connus. « Nous avons terminé l’entraînement pour aujourd’hui, je me repose donc avant notre prochain match », a-t-il expliqué pendant la séance. Pour McTominay, chaque instant de récupération est une étape calculée afin de garantir sa domination au milieu de terrain pendant 90 minutes.
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S’adapter à une nouvelle culture
McTominay ne s’est pas contenté de briller sur le terrain ; il s’est aussi parfaitement adapté au mode de vie italien. Si Antonio Conte s’est montré intransigeant à l’entraînement, il a également contribué à l’éducation culturelle du milieu de terrain. McTominay a admis que l’apprentissage de la langue constituait un défi, mais qu’il s’y attaquait avec la même intensité que celle qu’il met dans ses séances de musculation.
Au sujet de la barrière linguistique, le milieu de terrain a confié : « L'italien n'est pas facile, car je parle vite. Mais quand j'écoute les gens parler italien, ils parlent très vite ! J'ai appris quelques mots pendant les entraînements, à l'hôtel, en ville. » Alors que la Coupe du monde approche, celui que l'on présente déjà comme un « nouveau leader » à Naples se tient prêt à imposer la même autorité sur la plus grande scène internationale.