Scott McTominay est prêt pour la Coupe du monde après avoir passé des vacances pré-tournoi ensoleillées avec sa petite amie Cam Reading, surnommée la « reine d’Italie »

Depuis son départ de Manchester pour le sud de l’Italie à l’été 2024, McTominay a connu une métamorphose impressionnante. Passé du statut de simple remplaçant à Old Trafford à celui de pilier d’un grand club de Serie A, il a mené son équipe vers un titre de champion historique. Son influence a été telle que les supporters locaux l’ont adopté sans réserve, tandis que sa compagne, Cam Reading, était surnommée la « reine d’Italie » par les fans napolitains.

Alors qu’il se prépare à représenter l’Écosse à la Coupe du monde 2026, le milieu de terrain a choisi de recharger ses batteries lors d’une escapade ensoleillée avec sa compagne, Cam Reading, avant le grand rendez-vous. Cette dernière a partagé quelques clichés de leurs vacances sur Instagram, offrant aux fans un aperçu de leur vie hors des terrains.



