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Adhe Makayasa
Traduit par

Scott McTominay de retour à l’entraînement avec Naples seulement quelques semaines après avoir subi une opération du cœur

S. McTominay
SSC Naples
Serie A

Naples a reçu un coup de pouce important puisque Scott McTominay a officiellement fait son retour à l’entraînement après sa récente intervention cardiaque. L’international écossais accélère sa reprise après une alerte de santé qui l’avait brièvement écarté du groupe de Massimiliano Allegri.

  • Le milieu de terrain reprend les séances d'entraînement avec l'équipe première

    L'international écossais a retrouvé les terrains aux côtés de ses coéquipiers qui n'étaient pas partis en sélection. Sa présence à Castel Volturno intervient après avoir observé une période de repos obligatoire de deux semaines à la suite d'une procédure d’ablation par cathéter le 8 septembre à l'hôpital Spire de Manchester. Cette opération mini-invasive a été réalisée pour corriger une légère arythmie cardiaque bénigne.

  • imago-sport-1082262140.jpgsportphoto24

    La technologie portable détecte un problème cardiaque

    Naples a confirmé la nouvelle en publiant des photos sur ses réseaux sociaux montrant le milieu de terrain en train de participer à des exercices à l’entraînement. Le rythme cardiaque irrégulier avait été détecté par la technologie portable utilisée pendant les matches et les entraînements, et identifié précisément après la rencontre contre Côme le 30 août. Comme cette pathologie est légère et fréquente chez les athlètes, il a été autorisé à entamer une reprise progressive de l’activité après cette intervention mineure.

  • Des protocoles médicaux rigoureux encadrent le retour.

    Avant d’être autorisé à jouer des matches officiels, le milieu de terrain doit subir des examens complémentaires auprès des autorités italiennes, qui appliquent une réglementation stricte concernant les problèmes cardiaques. L’obtention d’une autorisation formelle reste obligatoire avant qu’il puisse faire son retour complet à la compétition.

    Son implication cette saison s’est limitée à deux apparitions en Serie A : 90 minutes disputées lors d’une victoire 2-0 à Gênes, puis une sortie de 56 minutes lors de la défaite 2-1 contre Côme.

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  • Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    Naples se prépare à un automne chargé

    Naples reprend ses activités nationales le samedi 10 octobre, avec la réception de Frosinone lors de la sixième journée de Serie A. À peine trois jours plus tard, l’équipe d’Allegri se déplace pour affronter Villarreal lors de son deuxième match de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le retour du milieu de terrain à l’entraînement constitue un encouragement bienvenu au moment où l’effectif se prépare à une série de matches exigeante.

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