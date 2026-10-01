Avant d’être autorisé à jouer des matches officiels, le milieu de terrain doit subir des examens complémentaires auprès des autorités italiennes, qui appliquent une réglementation stricte concernant les problèmes cardiaques. L’obtention d’une autorisation formelle reste obligatoire avant qu’il puisse faire son retour complet à la compétition.

Son implication cette saison s’est limitée à deux apparitions en Serie A : 90 minutes disputées lors d’une victoire 2-0 à Gênes, puis une sortie de 56 minutes lors de la défaite 2-1 contre Côme.