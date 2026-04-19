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Scoop : Lionel Messi et Mohamed Salah écartés ! Pour son trio de coéquipiers idéaux, Thiago opte pour d’autres stars du FC Barcelone et de Liverpool
Le modèle barcelonais : Iniesta plutôt que Messi
Formé à La Masia, Thiago a assisté en direct à l’apogée de la dynastie barcelonaise de Pep Guardiola. Alors que beaucoup désigneraient immédiatement Messi comme la figure emblématique de cette époque, le milieu espagnol a choisi de rendre hommage à son coéquipier préféré lors de son passage au Camp Nou.
Invité sur le podcast de Peter Crouch, l’Espagnol a expliqué pourquoi Andrés Iniesta surpassait même le huit fois lauréat du Ballon d’Or. « À Barcelone, on pouvait choisir n’importe qui, du gardien à l’attaquant », a expliqué Thiago. « Mais en matière de compréhension du jeu, ce mélange parfait entre tactique et talent, c’était sans aucun doute Andrés Iniesta. Nous avions Messi, Xavi, Busquets, de nombreux grands joueurs. Iniesta évoluait à mon poste et je me suis identifié à lui. »
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L'efficacité à la allemande : le génie de Philipp Lahm
Le parcours de Thiago l’a ensuite conduit au Bayern Munich, où il a passé sept saisons couronnées de succès et dominé la Bundesliga. Malgré les éclats des ailiers Franck Ribéry et Arjen Robben, c’est la polyvalence discrète du capitaine Philipp Lahm qui a retenu son attention en Bavière. L’Espagnol a désigné l’ancien capitaine du Bayern, Philipp Lahm, comme son choix numéro un à l’Allianz Arena, saluant notamment la transition fluide de l’international allemand vers un rôle de milieu de terrain sous les ordres de Guardiola. « Au Bayern Munich, nous avions Franck Ribéry, Arjen Robben, mais je reviens à ma position », a-t-il ajouté. « Un joueur comme Philipp Lahm… il était déjà très régulier en tant que latéral. Mais quand il a évolué au milieu de terrain, je me suis dit : “Ce gars-là joue toujours au milieu, ce n’était pas un latéral !”. Il m’a vraiment surpris. »
Le héros méconnu d’Anfield : pourquoi Bobby Firmino fait battre les cœurs
L’absence la plus surprenante de la liste de Thiago était sans doute celle de Mohamed Salah, figure emblématique de Liverpool. Malgré les exploits records de l’Égyptien à Anfield, le milieu espagnol a préféré mettre en lumière les qualités exceptionnelles de Roberto Firmino. L’attaquant brésilien, souvent présenté comme le « moteur » du système de Jürgen Klopp, comptait clairement Thiago parmi ses plus grands admirateurs.
Expliquant son choix d’opter pour celui que l’on surnomme affectueusement « Bobby » plutôt que pour le prolifique Salah, Thiago a salué l’éthique de travail et les qualités techniques de l’attaquant : « Bobby Firmino… J’étais amoureux de ce joueur. Il met son talent au service de l’équipe et il était tellement bon balle au pied. »
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Retour sur une carrière prestigieuse aux côtés d'icônes
Thiago a officiellement pris sa retraite sportive à l’issue de la saison 2023-2024, après quatre années passées à Liverpool, mettant ainsi fin à une carrière de 15 ans ponctuée d’élégance et de trophées. Si ses choix peuvent surprendre ceux qui privilégient les statistiques individuelles, ils offrent un éclairage intéressant sur la manière dont un maître du milieu de terrain perçoit le jeu. Que ce soit pour conquérir quatre Liga et deux Ligues des champions ou pour accumuler sept Bundesliga, sa carrière a été rythmée par des collaborations avec des joueurs d’élite. En écartant Messi et Salah au profit d’Iniesta, Lahm et Firmino, il met en lumière son penchant pour les footballeurs qui placent le collectif avant les feux des projecteurs.