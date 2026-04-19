Scoop : Lionel Messi et Mohamed Salah écartés ! Pour son trio de coéquipiers idéaux, Thiago opte pour d’autres stars du FC Barcelone et de Liverpool

Formé à La Masia, Thiago a assisté en direct à l’apogée de la dynastie barcelonaise de Pep Guardiola. Alors que beaucoup désigneraient immédiatement Messi comme la figure emblématique de cette époque, le milieu espagnol a choisi de rendre hommage à son coéquipier préféré lors de son passage au Camp Nou.

Invité sur le podcast de Peter Crouch, l’Espagnol a expliqué pourquoi Andrés Iniesta surpassait même le huit fois lauréat du Ballon d’Or. « À Barcelone, on pouvait choisir n’importe qui, du gardien à l’attaquant », a expliqué Thiago. « Mais en matière de compréhension du jeu, ce mélange parfait entre tactique et talent, c’était sans aucun doute Andrés Iniesta. Nous avions Messi, Xavi, Busquets, de nombreux grands joueurs. Iniesta évoluait à mon poste et je me suis identifié à lui. »