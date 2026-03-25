Schweinsteiger s'y est introduit de nuit, deux stars se sont enfuies par la fenêtre : le siège légendaire du FC Bayern Munich

Le FC Bayern 1900 a été fondé au Café Gisela, près de l'Odeonsplatz ; son premier terrain d'entraînement se trouvait dans la Schyrenstraße, au bord de l'Isar. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Munichois jouaient tantôt ici, tantôt là, et le siège du club a également déménagé à plusieurs reprises.

En 1949, le président Kurt Landauer a réalisé un coup de maître en obtenant de la ville de Munich les droits d'utilisation du complexe sportif de Harlaching, dans la Säbener Straße, offrant ainsi à son club de cœur un véritable foyer. Le complexe est situé au sud du centre-ville, non loin du stade historique de Grünwald et du terrain du rival local, le TSV 1860. Aujourd’hui, une statue du légendaire président veille sur les lieux.

« Au début, il y avait trois terrains d’entraînement », se souvient Sepp Maier dans un entretien avec SPOX. Ce futur gardien de but de classe mondiale a rejoint le FC Bayern en 1958, alors qu’il était un jeune joueur de 14 ans. « À côté, il y avait la maison du gardien. En bas, il y avait une kitchenette, et il habitait à l’étage. Des baraques en bois plates avaient été construites à côté pour se changer et se doucher. À gauche pour les pros, à droite pour les amateurs et la section junior. Derrière, notre cordonnier Sepp Renn avait son atelier. » Voilà !

Il y avait de l’eau chaude dans les douches, assure Maier. « Mais pas très longtemps. Il fallait toujours faire en sorte d’être parmi les premiers à se doucher, car après, l’eau était froide jusqu’à ce que la chaudière ait réchauffé l’eau qui s’écoulait. » À l’époque, le siège social se trouvait toujours dans le centre-ville. « Une fois par mois, nous devions nous y rendre pour récupérer notre salaire », raconte Maier. « Les virements bancaires n’existaient pas encore. »