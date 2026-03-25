Si le légendaire complexe du FC Bayern, situé au 51-57 de la Säbener Straße, présente aujourd’hui cet aspect, c’est en partie grâce à un bar appelé Edmoses. Situé dans la Prinzregentenstraße à Munich, non loin de la Haus der Kunst et de la vague de surf actuellement fermée, l’Edmoses était considéré comme un lieu branché jusqu’à sa fermeture en 2013. « Là où les surfeurs et les juristes se disent bonne nuit », titrait un jour le Süddeutsche Zeitung dans un article sur le bar. On aurait pu ajouter : « Et les joueurs du Bayern. »
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Schweinsteiger s'y est introduit de nuit, deux stars se sont enfuies par la fenêtre : le siège légendaire du FC Bayern Munich
L'Edmoses a été conçu par le cabinet d'architectes Arnold / Werner. Début 2008, les architectes munichois lorgnaient sur un projet encore plus ambitieux. Le FC Bayern souhaitait moderniser son complexe, alors vétuste, situé dans la Säbener Straße. Ou plutôt : c'est l'entraîneur désigné Jürgen Klinsmann qui le souhaitait, et les dirigeants Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, galvanisés par le « conte de fées » de la Coupe du monde 2006, ont donné leur accord.
« Quelques architectes ont été invités à un pitch à l’hôtel Palace à Bogenhausen », se souvient Sascha Arnold lors d’un entretien avec SPOX. « Là-bas, nous avons dû présenter à Klinsmann, Hoeneß et Rummenigge notre concept de campus comprenant un restaurant, un espace bien-être, des vestiaires, un auditorium, etc. » Si son cabinet a remporté le marché, c’est aussi « parce qu’à l’époque, nous gérions plusieurs bars fréquentés par les joueurs du Bayern, comme l’Edmoses. Les dirigeants ont pensé que nous avions un lien avec la jeune génération et que nous comprenions ses attentes. »
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Jürgen Klinsmann a modernisé les infrastructures du FC Bayern
Le plan devait fonctionner. Christian Lell, âgé de 23 ans et faisant sans aucun doute partie de cette jeune génération, s'est extasié après l'achèvement des travaux sur ce « site génial ». Sur le ton de la plaisanterie, Lell a même réclamé un appartement indépendant : « Si vous me le construisez, je resterai ici pour toujours. » Cela ne s’est pas concrétisé, mais les joueurs du FC Bayern devaient désormais passer huit heures par jour dans les nouveaux locaux. Klinsmann souhaitait ainsi, d’une part, améliorer la cohésion de l’équipe et, d’autre part, garder un œil sur la santé et l’alimentation des joueurs, et sur tout le reste. Il avait trouvé l’inspiration auprès des grands clubs de la NBA et de la NFL dans son pays d’adoption, les États-Unis.
Après les travaux, la Säbener Straße s’est soudainement dotée d’un auditorium avec des cabines pour les interprètes simultanés, d’une bibliothèque, de cours de langues, de salles de détente équipées de tables de ping-pong et de billard, d’une PlayStation et d’une table de mixage. « C'est unique au monde, ni le Real Madrid ni le FC Barcelone n'ont ça », s'est enthousiasmé Klinsmann. Le capitaine Mark van Bommel, qui avait lui-même joué pour le Barça, a déclaré : « On ne voit ça nulle part ailleurs en Europe. Peut-être dans les hôtels de Dubaï, mais pas dans un club de football. »
Pour apporter une touche spirituelle, Jürgen Meißner, l’architecte d’intérieur personnel de Klinsmann, a fait installer des bouddhas. Ceux-ci sont rapidement devenus le symbole de son échec en tant qu’entraîneur. Sans avoir remporté de titre, Klinsmann a été licencié après seulement dix mois. Sur le plan des infrastructures, il a toutefois fait entrer le plus grand club du pays dans l’ère moderne.
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En 1949, Kurt Landauer a offert un stade au FC Bayern
Le FC Bayern 1900 a été fondé au Café Gisela, près de l'Odeonsplatz ; son premier terrain d'entraînement se trouvait dans la Schyrenstraße, au bord de l'Isar. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Munichois jouaient tantôt ici, tantôt là, et le siège du club a également déménagé à plusieurs reprises.
En 1949, le président Kurt Landauer a réalisé un coup de maître en obtenant de la ville de Munich les droits d'utilisation du complexe sportif de Harlaching, dans la Säbener Straße, offrant ainsi à son club de cœur un véritable foyer. Le complexe est situé au sud du centre-ville, non loin du stade historique de Grünwald et du terrain du rival local, le TSV 1860. Aujourd’hui, une statue du légendaire président veille sur les lieux.
« Au début, il y avait trois terrains d’entraînement », se souvient Sepp Maier dans un entretien avec SPOX. Ce futur gardien de but de classe mondiale a rejoint le FC Bayern en 1958, alors qu’il était un jeune joueur de 14 ans. « À côté, il y avait la maison du gardien. En bas, il y avait une kitchenette, et il habitait à l’étage. Des baraques en bois plates avaient été construites à côté pour se changer et se doucher. À gauche pour les pros, à droite pour les amateurs et la section junior. Derrière, notre cordonnier Sepp Renn avait son atelier. » Voilà !
Il y avait de l’eau chaude dans les douches, assure Maier. « Mais pas très longtemps. Il fallait toujours faire en sorte d’être parmi les premiers à se doucher, car après, l’eau était froide jusqu’à ce que la chaudière ait réchauffé l’eau qui s’écoulait. » À l’époque, le siège social se trouvait toujours dans le centre-ville. « Une fois par mois, nous devions nous y rendre pour récupérer notre salaire », raconte Maier. « Les virements bancaires n’existaient pas encore. »
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En 1971, le siège du FC Bayern a déménagé à la Säbener Straße
C'est dans ces conditions que l'équipe prometteuse menée par Sepp Maier, Franz Beckenbauer et Gerd Müller s'est imposée comme la meilleure du pays. Promotion en 1965, premier titre de Bundesliga en 1969. Mais l'Allemagne ne suffisait pas, le FC Bayern visait la couronne européenne. Afin de pouvoir rivaliser à armes égales avec les plus grands clubs du continent, les Munichois planifièrent leur premier grand projet d'infrastructure. Quelle chance d'avoir comme président Wilhelm Neudecker, un entrepreneur en bâtiment, et de pouvoir compter sur des membres généreux.
En 1970, le FC Bayern lança un appel aux dons dans son bulletin d’information pour la construction d’un nouveau club-house sur la Säbener Straße. Celui-ci ne devait plus seulement servir de repaire aux équipes, comme auparavant, mais aussi abriter le siège administratif. 500 000 marks furent récoltés, mais la construction coûta finalement 3,8 millions. Le 17 mai 1971, le complexe a été inauguré en présence de 150 invités, dont le maire de Munich, Hans-Jochen Vogel. Outre les locaux spacieux comprenant des vestiaires et des bureaux, on pouvait y découvrir un restaurant, une salle de sport polyvalente, quatre terrains en gazon et un terrain en dur. Les anciennes baraques ont d’abord été conservées et servaient de remises pour les outils de jardinage.
Comme ce fut le cas plus tard sous Klinsmann, cette rénovation visait également à retenir les joueurs plus longtemps sur le terrain du club – mais la première tentative a échoué. « Dans le nouveau bâtiment, il y avait quelques chambres avec des lits. Elles étaient en fait destinées à ce que nous y passions la nuit le vendredi après l’entraînement et que nous nous préparions ensemble pour le match du samedi », se souvient Maier. « Mais on l’a fait peut-être trois fois. Puis on s’est plaints, car il n’y avait aucun confort. Ça ressemblait à une auberge de jeunesse. Ça nous dégoûtait. »
Robert Schwan, le manager déjà révolutionnaire, a rapidement fait preuve de compréhension envers les demandes des stars. Finalement, le président Neudecker a également donné son accord pour les nuitées à l’hôtel ; avant les grands matchs, l’équipe se rendait même au prestigieux Bachmair, au bord du lac Tegernsee. Les meilleures conditions d’entraînement à la Säbener Straße, associées à la professionnalisation générale, allaient porter leurs fruits. En 1974, 1975 et 1976, les Munichois remportèrent la Coupe d’Europe des clubs champions.
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« Buvons un verre, c'est parti » : rendez-vous à la Säbener Straße
Les dortoirs ont entre-temps été transformés en vestiaires supplémentaires pour les équipes de jeunes et les amateurs, tandis que les professionnels s'habillaient déjà au sous-sol depuis la rénovation. « Il y avait quatre vestiaires là-bas », raconte Klaus Augenthaler dans une interview accordée à SPOX. « Le premier pour les entraîneurs, le deuxième pour les stars comme Beckenbauer, Maier et Müller, le troisième pour les autres titulaires et le dernier pour tous les autres. La répartition des vestiaires reflétait la hiérarchie de l’équipe. »
Lorsque le futur capitaine Augenthaler est arrivé en 1975, à l’âge de 17 ans, il a dû se contenter de la dernière place, y compris pour les soins médicaux. « Notre masseur, Josip Saric, ne s’occupait en fait que des joueurs de renom qui lui donnaient des pourboires. » Ce n’est que sur la pelouse que tous étaient égaux, les stars comme les jeunes recrues. « À notre retour des vacances d’été, les terrains étaient toujours bien entretenus », raconte Augenthaler, « mais dès l’automne, ils n’étaient plus dignes d’un club de Bundesliga. »
Les supporters pouvaient s’en rendre compte à tout moment. Toutes les séances étaient ouvertes au public, et l’activité y était particulièrement intense pendant les vacances scolaires. Pour se restaurer, le nouveau restaurant « Insider », avec sa terrasse surélevée à côté des terrains d’entraînement, invitait à s’attabler. Après les séances, il arrivait que les supporters et les joueurs s’y retrouvent. « Quand on jouait mal, les spectateurs nous engueulaient », se souvient Maier. « “Vous avez joué une vraie merde samedi”, disaient-ils, “mais c’est bon, on vous en veut plus, buvons une bière, c’est parti.” »
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Schweinsteiger s'est faufilé à l'intérieur, Scholl et Elber se sont enfuis par la fenêtre
Les supporters ont bientôt eu une nouvelle raison de faire le pèlerinage vers la Säbener Straße : inspiré par un voyage aux États-Unis, le jeune dirigeant Uli Hoeneß a ouvert en 1983 la « Bayern-Boutique », dédiée à la vente d'articles pour les supporters. En 1989, la boutique a été agrandie ; par ailleurs, la deuxième grande rénovation a donné naissance à la coupole de verre qui caractérise encore aujourd’hui le bâtiment, ainsi qu’à un autre bâtiment séparé réservé à la section professionnelle.
Depuis, les joueurs y ont apparemment passé des moments merveilleux. Alors que Sepp Maier et ses coéquipiers tenaient à passer la nuit à l’hôtel en raison de l’ambiance d’auberge de jeunesse qui y régnait autrefois, Bastian Schweinsteiger venait désormais de son plein gré. En 2003, la star montante alors âgée de 18 ans s'amusait à 2 heures du matin avec une jeune femme dans le jacuzzi. Lorsqu'il a été surpris par le système d'alarme, il l'a présentée aux agents de sécurité comme étant sa cousine.
En 2000, en revanche, Mehmet Scholl et Giovane Elber ne pensaient qu’à s’enfuir. Après qu’un incendie s’était déclaré dans le sauna situé au sous-sol, les deux stars ont dû se sauver à l’aide de cordes en passant par les fenêtres du premier étage. Le complexe a été gravement endommagé à l’époque, les dégâts s’élevant à environ deux millions de marks. Après quelques rénovations mineures, la dernière grande transformation en date a eu lieu en 2008 sous la direction de Klinsmann.
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La rénovation de 2008 a également entraîné la disparition du restaurant
« Dans l’ensemble, c’était sans aucun doute le projet le plus fou que nous ayons jamais réalisé », déclare aujourd’hui l’architecte Arnold. « Avant cela, le complexe du club était un bâtiment des années 1970, rénové dans le style des années 1980, qui ressemblait par endroits à un coin de jeu de cartes bavarois. En sept semaines, plus de 2 000 mètres carrés ont été démolis jusqu’au gros œuvre, puis entièrement reconstruits. » Le projet aurait coûté 15 millions d’euros. Les travaux se sont déroulés 24 heures sur 24, en trois équipes de huit heures chacune. « Ce fut une prouesse incroyable, surtout de la part de la direction des travaux et des artisans. »
Les joueurs ont bien sûr profité des nouvelles commodités. Mais il y a aussi eu des victimes : les fidèles spectateurs des entraînements ainsi que la tenancière Erika Niemeyer, car son restaurant a dû fermer. « Je suis consternée et extrêmement triste », se lamentait alors Niemeyer. « Ils m’arrachent le cœur. Tout le monde ici, y compris les supporters, perd un peu de son chez-soi. » Des années plus tard, le « Paulaner Treff » a certes vu le jour pour prendre la relève. Mais il n’est accessible que pendant les entraînements publics et est donc encore plus exclusif que ne l’était autrefois l’Edmoses. Désormais, les supporters ne sont admis qu’à quelques dates dans l’année.
De grands rideaux ont été installés sur les clôtures pour masquer la vue lors des séances secrètes. En 2024, le journal Bild a rapporté que même les supporters qui se tenaient derrière les rideaux pour écouter leurs idoles s'entraîner avaient été chassés. Depuis 2017, même les jeunes joueurs du club ne peuvent plus assister aux entraînements. Pour des raisons d’espace, l’ensemble du centre de formation, y compris l’internat, a déménagé vers le nouveau campus construit pour 70 millions d’euros au nord de la ville, près de l’Allianz Arena.
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Prochains travaux de rénovation du terrain du club : le chantier débutera-t-il en 2026 ?
Sur le site du club, situé dans la Säbener Straße, une salle polyvalente moderne, un bâtiment administratif supplémentaire et de nouveaux espaces extérieurs comprenant un bac à sable et un terrain de football-tennis ont vu le jour au cours des années 2010. Le cabinet d'architectes Arnold / Werner a construit une piscine avec un système de nage à contre-courant pour l'aquajogging et a agrandi les combles pour y installer un nouvel espace médical. En 2013, les architectes munichois ont également réaménagé le bureau du nouvel entraîneur Pep Guardiola.
« Pour le bureau, je lui ai proposé un modèle standard de Norman Foster et une pièce unique asymétrique et sculpturale que j’avais moi-même conçue », raconte Arnold. « Pep a trouvé mon bureau cool et tenait absolument à l’avoir. Nous l’avons donc fait fabriquer par un menuisier. » Pour accompagner ce bureau, Arnold a recommandé « une chaise Eames en aluminium grise avec un coussin moelleux ». En raison d’un long délai de livraison, Guardiola a entre-temps reçu le même modèle en noir. « Lorsque la chaise grise est enfin arrivée, j’ai récupéré la noire », raconte Arnold. « Je l’utilise encore aujourd’hui. La chaise de Pep est toujours aussi confortable. »
Son ancien centre d’entraînement de la Säbener Straße pourrait toutefois bientôt faire peau neuve. « Les hôtels doivent en moyenne être rénovés tous les dix à douze ans », explique Arnold. « Il n’est donc pas surprenant que le Bayern prévoie désormais une rénovation après 18 ans. » L’ancien président du directoire Oliver Kahn avait déjà évoqué une transformation. Son successeur, Jan-Christian Dreesen, a annoncé en 2024 dans un communiqué de presse : « Un nouveau centre de performance est un élément central pour que le FC Bayern puisse continuer à convaincre les joueurs internationaux et rester compétitif au plus haut niveau. »
Le Münchner Merkur a rapporté en décembre qu’un permis préalable avait entre-temps été obtenu. Mardi, des informations ont circulé selon lesquelles la construction d’un nouveau terrain d’entraînement pourrait débuter prochainement. Il s’agit peut-être du coup d’envoi de cette grande rénovation. La réalisation du projet devrait durer trois ans et coûter environ 100 millions d'euros ; les travaux pourraient débuter dès 2026. D'abord des baraquements, puis une ambiance de gîte de jeunesse, enfin un hôtel comme à Dubaï – et maintenant ?