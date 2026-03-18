Kasper Schmeichel, ancien gardien de but de Leicester City, champion d'Angleterre en 2016, âgé de 39 ans et aujourd'hui gardien du Celtic en Écosse, pourrait avoir disputé son « dernier match de football » le 22 février, comme il l'a lui-même déclaré, en raison de deux opérations chirurgicales à l'épaule auxquelles il devra se soumettre, ce qui l'empêchera de participer aux barrages de la Coupe du monde où son équipe, le Danemark, affrontera la Macédoine du Nord en demi-finale.
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Schmeichel : « J'ai peut-être disputé mon dernier match de football ». La blessure du gardien danois est très grave
SA CARRIÈRE EST-ELLE TERMINÉE ?
« Je suis footballeur depuis ma naissance. C'est terrible. Pour l'instant, j'ai vraiment du mal à réaliser ce qui s'est passé », a-t-il déclaré à CBS Sports Golazo, en présence de son père Peter, lui aussi ancien gardien de but et commentateur de l'émission.
« Mardi, j’ai appris que cela pourrait signifier la fin de ma carrière. Quand je pourrai retrouver la forme, j’aurai peut-être plus de 40 ans. » Le temps de récupération est estimé à 11/12 mois. « Je ferai tout mon possible pour voir si je peux revenir. Ce serait probablement l’un des plus grands exploits de ma carrière si je parvenais à me remettre d’une blessure comme celle-ci. Je me battrai, j’essaierai tout ce que je peux. Je ferai ma rééducation. » Mais de quelle blessure s’agit-il ?
QUATRE PROBLÈMES À LA FOIS
« Je me suis déchiré le biceps, la coiffe des rotateurs, je me suis luxé l'épaule et j'ai endommagé le rebord glénoïdien. J'ai tout perdu. Pour l'expliquer en termes plus simples, c'est comme si un joueur de baseball se rompait en même temps le ligament croisé antérieur et le tendon d'Achille. »