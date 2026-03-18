Schmeichel : « J'ai peut-être disputé mon dernier match de football ». La blessure du gardien danois est très grave

« Je suis footballeur depuis ma naissance. C'est terrible. Pour l'instant, j'ai vraiment du mal à réaliser ce qui s'est passé », a-t-il déclaré à CBS Sports Golazo, en présence de son père Peter, lui aussi ancien gardien de but et commentateur de l'émission.





« Mardi, j’ai appris que cela pourrait signifier la fin de ma carrière. Quand je pourrai retrouver la forme, j’aurai peut-être plus de 40 ans. » Le temps de récupération est estimé à 11/12 mois. « Je ferai tout mon possible pour voir si je peux revenir. Ce serait probablement l’un des plus grands exploits de ma carrière si je parvenais à me remettre d’une blessure comme celle-ci. Je me battrai, j’essaierai tout ce que je peux. Je ferai ma rééducation. » Mais de quelle blessure s’agit-il ?