Allemagne-Pays-Bas est le match au cours duquel Jurgen Klopp a montré au monde qu’après une brève période d’adaptation, il avait déjà trouvé la formule définitive pour ramener la sélection allemande au sommet. Les talents Havertz et Wirtz en restent les piliers, mais lors de cette victoire 5-0 contre les Pays-Bas, un record négatif pour la sélection entraînée par Xavi, ce sont les joueurs moins en vue, Gruda et surtout Derry Scherhant, qui ont brillé.
Scherhant brille avec l’Allemagne : qui est ce talent qui n’est plus bon marché, révélé sous Klopp et suivi par la Roma ?
QUEL MATCH, QUEL BUT !
L’ailier né en 2002 a littéralement brillé, livrant une prestation exceptionnelle grâce, d’abord, à ses courses et à ses accélérations, avec le sentiment qu’il se sentait libre de tenter des gestes risqués. Il a ensuite touché deux fois le poteau et inscrit le but du 1-0, digne des plus belles archives, fruit d’une combinaison redoutable de précision, de qualité et de puissance. À la 41e minute de la première période, l’ancien joueur du Hertha Berlin a contrôlé le ballon à gauche sur une passe de Kimmich, fixé Dumfries en repiquant sur son pied droit puis, malgré un angle fermé, choisi d’enrouler une frappe puissante vers le poteau opposé. Le ballon s’est logé dans la lucarne, hors de portée d’un Verbruggen impuissant.
RÉVÉLÉ SOUS KLOPP
Bien qu’il ait déjà 24 ans, Scherhant n’en est aujourd’hui qu’à sa 4e convocation avec l’équipe d’Allemagne A. Le but inscrit aujourd’hui est donc aussi son premier but officiel sous le maillot de sa sélection. Sa première convocation est venue à la faveur des « expérimentations » annoncées en septembre par Jurgen Klopp, qui a choisi d’élargir sa liste en le retenant pour la deuxième série de matches de la longue trêve internationale de septembre. Il l’a fait débuter comme titulaire contre la Serbie. Depuis, sa progression s’est accélérée, portée par un regain de confiance qui s’est également répercuté en club.
QUATRE CLUBS BERLINOIS AVANT LE HERTHA
Marquer son premier but en sélection à l’Olympiastadion, qui a été son stade, a quelque chose de magique dans un parcours pour le moins inhabituel. Car Scherhant a mis du temps à atteindre le football professionnel. Né à Berlin, il est passé par cinq centres de formation différents dans la ville (SCC Berlin, Tennis Borussia Berlin, Fc Viktoria Berlin, Berliner SC et Hertha Berlin) avant de parvenir à convaincre le Hertha de ses qualités.
SEULEMENT 2 MILLIONS D’EUROS
Il fait ses débuts professionnels au Hertha, mais peine à s’imposer en équipe première. À l’été 2025, il rejoint finalement Fribourg pour seulement 2 millions d’euros environ. Un prix qui faisait envie à beaucoup de clubs et qui devrait désormais être multiplié au moins par dix, au grand dam de formations comme la Roma, qui le font suivre depuis longtemps.
POSTE ET QUALITÉS
Scherhant est un ailier droitier qui aime partir de la gauche. Il a le sens du but, mais se distingue surtout par son extrême vivacité dans les petits espaces, qui lui permet de se ménager une ouverture pour centrer vers ses coéquipiers ou tenter sa chance. Cette saison, il a obtenu du temps de jeu et la confiance de Klopp ainsi que de Julian Schuster, qui lui donne de la continuité. Il totalise jusqu’ici 8 passes décisives et 3 buts en Bundesliga, en Coupe d’Allemagne et en Ligue Conférence.
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