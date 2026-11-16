L’ailier né en 2002 a littéralement brillé, livrant une prestation exceptionnelle grâce, d’abord, à ses courses et à ses accélérations, avec le sentiment qu’il se sentait libre de tenter des gestes risqués. Il a ensuite touché deux fois le poteau et inscrit le but du 1-0, digne des plus belles archives, fruit d’une combinaison redoutable de précision, de qualité et de puissance. À la 41e minute de la première période, l’ancien joueur du Hertha Berlin a contrôlé le ballon à gauche sur une passe de Kimmich, fixé Dumfries en repiquant sur son pied droit puis, malgré un angle fermé, choisi d’enrouler une frappe puissante vers le poteau opposé. Le ballon s’est logé dans la lucarne, hors de portée d’un Verbruggen impuissant.