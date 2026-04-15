L’adolescent avait quitté son siège dès la 39^e minute, immédiatement après l’égalisation de Harry Kane (2-2). Il a pris quelques photos avec des supporters et n’a donc pas assisté, trois minutes plus tard, au troisième but encaissé par son équipe. On ignore si Karl a pu voir la réalisation de Kylian Mbappé sur un écran.
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Scènes insolites dans la tribune principale : blessé, Lennart Karl a manqué le but encaissé par le FC Bayern Munich face au Real Madrid
- AFP
Blessés, Tom Bischof et Sven Ulreich n’ont pas été alignés par l’entraîneur Vincent Kompany. Les deux gardiens sont restés à leur place jusqu’à la mi-temps avant de s’engouffrer dans les coulisses de l’Allianz Arena. Ils ont réapparu au coup d’envoi de la seconde période avec un léger retard, tandis que Karl, d’abord introuvable, ne refaisait surface qu’à la 52^e minute.
Il a toutefois célébré avec enthousiasme le but crucial de Luis Diaz (3-3), qui a assuré la qualification pour les demi-finales. Juste avant le temps additionnel et donc avant le 4-3 de Michael Olise, Karl, Ulreich et Bischof ont quitté leurs places pour rejoindre l’équipe sur la pelouse et participer à la célébration.
Peu après le coup d’envoi, Karl avait d’ailleurs attiré tous les regards en tribune principale avec une tenue entièrement rose, des chaussures au bonnet en passant par le survêtement. Vêtu entièrement de rose – des chaussures au pantalon, en passant par le haut et la casquette –, il s’est dirigé avec un léger retard, accompagné de ses proches, vers le siège qui lui était réservé et a assisté en même temps à la façon dont Manuel Neuer a offert aux Madrilènes l’avantage 1-0 (grâce à Arda Güler) sur un plateau d’argent à la suite d’une erreur de passe ahurissante.
Karl sera absent du FC Bayern pour une durée indéterminée.
Karl est forfait pour le Bayern en raison d’une déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse droite. Le club bavarois n’a pas précisé la durée exacte de son indisponibilité, mais le jeune attaquant de 18 ans est d’ores et déjà forfait « pour le moment ». Sur Instagram, il a réagi : « J’espère être de retour bientôt. Je souhaite le plus grand succès à l’équipe. »
En revanche, le club bavarois n’a communiqué l’absence de Bischof qu’à la veille du match : le milieu de terrain souffre d’une « petite déchirure musculaire au mollet », a précisé le FCB.