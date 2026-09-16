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Scènes chargées d’émotion au Volksparkstadion alors que Mario Vuskovic effectue son retour tant attendu à l’entraînement de Hambourg après sa suspension pour dopage
Les supporters remplissent l’arène pour le retour à domicile
Une demande sans précédent de la part des supporters a poussé le club à délocaliser sa séance d’entraînement ouverte au public dans le stade principal. Environ 7 000 fans ont déployé des banderoles de soutien et scandé son nom lorsque le défenseur croate a fait son retour sur le terrain après une absence de près de quatre ans. L’ancien entraîneur Tim Walter et ses anciens coéquipiers Sebastian Schonlau et Jonas Meffert ont suivi la séance depuis les tribunes pour lui apporter leur soutien moral, bien que tous les trois évoluent désormais à Holstein Kiel.
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Un coéquipier encense un pilier défensif
Le latéral gauche Miro Muheim, l’un des deux seuls coéquipiers encore présents depuis le dernier match du défenseur avant sa suspension, a livré une réflexion émouvante sur son retour. S’exprimant auprès de Kickeraprès la séance, Muheim a déclaré : « C’était un moment très spécial de retrouver Mario parmi nous. Nous avons toujours cru en son innocence. Mario a une force de caractère incroyable, c’est une personne spéciale. »
Évaluant l’impact de son retour dans le vestiaire, le défenseur suisse a ajouté : « Sa simple présence va nous aider. Il a réussi à traverser ces quatre années et il va travailler pour retrouver les terrains. J’en suis fermement convaincu. »
La hiérarchie soutient une famille résiliente
La direction du club a fait écho à ce sentiment, rendant hommage à la résilience de la famille après que son jeune frère Luka a passé la saison dernière en prêt de Tottenham Hotspur avant de rejoindre Brighton dans le cadre d'un transfert de 54 millions d'euros (46 M£/62 M$).
Affichant la confiance inébranlable du conseil d'administration, le membre du conseil Eric Huwer a déclaré : « Nous avons désormais rencontré toute la famille. Ses parents Sanja et Daniel, et l'an dernier Luka. Je suis sûr que si quelqu'un y arrive, il s'appellera Vuskovic. Mario reviendra. »
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Des sanctions strictes retardent le retour
Bien que le défenseur central travaille désormais aux côtés du préparateur physique Josko Vlasic, des conditions strictes lui interdisent de disputer la moindre compétition avant le Nordderby contre le Werder Brême, le 22 novembre. Il lui est également toujours interdit d’accorder des interviews aux médias, de signer des autographes ou de participer aux campagnes marketing du club jusqu’à l’expiration officielle de sa suspension. Hambourg est désormais déterminé à lui permettre de retrouver son rythme de match en vue d’un retour très attendu en Bundesliga après la trêve internationale d’automne.
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