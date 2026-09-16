Le latéral gauche Miro Muheim, l’un des deux seuls coéquipiers encore présents depuis le dernier match du défenseur avant sa suspension, a livré une réflexion émouvante sur son retour. S’exprimant auprès de Kickeraprès la séance, Muheim a déclaré : « C’était un moment très spécial de retrouver Mario parmi nous. Nous avons toujours cru en son innocence. Mario a une force de caractère incroyable, c’est une personne spéciale. »

Évaluant l’impact de son retour dans le vestiaire, le défenseur suisse a ajouté : « Sa simple présence va nous aider. Il a réussi à traverser ces quatre années et il va travailler pour retrouver les terrains. J’en suis fermement convaincu. »