Scène insolite lors du match à l'extérieur du FC Bayern : Jonathan Tah est victime d'un incident cocasse face au Bayer 04 Leverkusen

Le joueur de 30 ans s'est toutefois immédiatement rendu compte de son impair. Après avoir fait quelques pas dans la mauvaise direction, il a fait demi-tour et a rejoint ses coéquipiers dans les vestiaires du FCB. Les agents de sécurité qui se trouvaient juste à côté dans le couloir n'ont toutefois pas pu s'empêcher de rire. Sur les réseaux sociaux aussi, cette vidéo fait beaucoup rire.

Sous une vidéo de la scène, le compte officiel du Bayer 04 Leverkusen a finalement commenté : « Never forget where you come from » (en français : « N'oublie jamais d'où tu viens »), ce à quoi Tah a simplement répondu par trois emojis rieurs.