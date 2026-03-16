C'est ainsi qu'un petit incident est arrivé au défenseur central du club le plus titré d'Allemagne après l'échauffement précédant le match à l'extérieur des Munichois à Leverkusen. Au lieu de se diriger vers les vestiaires du Bayern, Tah s'est d'abord rendu dans ceux de la Werkself, sans doute par vieille habitude.
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Scène insolite lors du match à l'extérieur du FC Bayern : Jonathan Tah est victime d'un incident cocasse face au Bayer 04 Leverkusen
Le joueur de 30 ans s'est toutefois immédiatement rendu compte de son impair. Après avoir fait quelques pas dans la mauvaise direction, il a fait demi-tour et a rejoint ses coéquipiers dans les vestiaires du FCB. Les agents de sécurité qui se trouvaient juste à côté dans le couloir n'ont toutefois pas pu s'empêcher de rire. Sur les réseaux sociaux aussi, cette vidéo fait beaucoup rire.
Sous une vidéo de la scène, le compte officiel du Bayer 04 Leverkusen a finalement commenté : « Never forget where you come from » (en français : « N'oublie jamais d'où tu viens »), ce à quoi Tah a simplement répondu par trois emojis rieurs.
Avant de rejoindre le Bayern, Tah a joué pendant dix ans pour Leverkusen
Avant de rejoindre le FC Bayern l'été dernier, Tah a joué pendant dix ans pour la Werkself. Sous le maillot de Leverkusen, il a notamment remporté le doublé championnat d'Allemagne-Coupe d'Allemagne en 2024. Au total, il a disputé 402 matches (18 buts) pour le B04.
À Munich, Tah est un titulaire indiscutable sous les ordres de l'entraîneur Vincent Kompany. Toutes compétitions confondues, il a disputé 36 matches, au cours desquels il a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives. Lors de son retour à la BayArena samedi, le Bayern et Tah ont fait match nul 1-1.
FC Bayern Munich, calendrier : les prochains matchs du FCB
Date Heure Rencontre Mercredi 18 mars 21 h FC Bayern - Atalanta (Ligue des champions) Samedi 21 mars 15 h 30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Samedi 11 avril 18h30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)