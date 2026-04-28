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« Scénario catastrophe » : pourquoi Schalke s’inquiète à l’approche d’une éventuelle fête de promotion en Bundesliga
Une invasion du terrain risquerait de raviver les souvenirs douloureux de 2022.
Une invasion de terrain par des milliers de supporters venus célébrer la montée constituerait un « scénario cauchemar » pour les Royal Blues. Elle réactiverait le souvenir douloureux de 2022, lorsque Schalke avait validé son retour en Bundesliga grâce à une victoire spectaculaire 3-2 à domicile contre le FC St. Pauli, après avoir été mené 0-2. L’euphorie fut de courte durée.
L’envahissement qui avait suivi avait en effet causé de graves blessures à neuf personnes, poussant le directeur de la police à parler de « quasi-catastrophe ».
Pour éviter que l’histoire ne se répète samedi, Schalke 04, sur les conseils de la police et selon Bild, doit publier dans la semaine une interdiction officielle des invasions de terrain. Si les supporters ignorent cet avertissement, le club a promis d’interrompre immédiatement les célébrations : joueurs et officiels regagneront directement les vestiaires.
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Renforcement de la présence des agents de sécurité et des forces de police avant le match
Pour prévenir toute invasion de terrain, le nombre de stewards et de policiers présents sera « nettement renforcé ». Le porte-parole de la police, Thomas Nowaczyk, l’a confirmé indirectement au journal Bild : « Le club entend prendre des mesures pour assurer la sécurité de tous et éviter une invasion de terrain. Nous restons en alerte au stade pour faire face à tout danger, mais nous n’interviendrons qu’en cas de menace pour la vie ou l’intégrité physique ; notre priorité absolue est d’éviter les blessures. »
Sur le plan financier, une invasion du terrain serait lourde de conséquences pour le club : une lourde amende infligée par la DFB et, le cas échéant, le coût du remplacement de la pelouse avant la 34^e et dernière réception de la saison contre l’Eintracht Braunschweig – une facture estimée à 250 000 €.
Ce scénario reste toutefois hypothétique : Schalke doit d’abord battre Fortuna à domicile lors de la 32^e journée pour valider sa promotion. Les visiteurs, portés par un léger élan, viendront à la Veltins Arena avec l’intention de gâcher la fête.
L’ex-candidate à la montée, qui se bat désormais pour éviter une relégation dramatique en troisième division, a relancé ses espoirs de maintien grâce à une victoire cruciale 3-1 à domicile vendredi dernier contre le Dynamo Dresde, en grande forme, qui occupe la quatrième place du classement de la deuxième moitié de saison et possède la meilleure défense de la division. Un point à l’extérieur serait un coup de pouce bienvenu alors que le club se prépare pour les derniers matchs décisifs contre le SV Elversberg et chez son rival direct, Fürth, lors de la dernière journée.