Pour prévenir toute invasion de terrain, le nombre de stewards et de policiers présents sera « nettement renforcé ». Le porte-parole de la police, Thomas Nowaczyk, l’a confirmé indirectement au journal Bild : « Le club entend prendre des mesures pour assurer la sécurité de tous et éviter une invasion de terrain. Nous restons en alerte au stade pour faire face à tout danger, mais nous n’interviendrons qu’en cas de menace pour la vie ou l’intégrité physique ; notre priorité absolue est d’éviter les blessures. »

Sur le plan financier, une invasion du terrain serait lourde de conséquences pour le club : une lourde amende infligée par la DFB et, le cas échéant, le coût du remplacement de la pelouse avant la 34^e et dernière réception de la saison contre l’Eintracht Braunschweig – une facture estimée à 250 000 €.

Ce scénario reste toutefois hypothétique : Schalke doit d’abord battre Fortuna à domicile lors de la 32^e journée pour valider sa promotion. Les visiteurs, portés par un léger élan, viendront à la Veltins Arena avec l’intention de gâcher la fête.

L’ex-candidate à la montée, qui se bat désormais pour éviter une relégation dramatique en troisième division, a relancé ses espoirs de maintien grâce à une victoire cruciale 3-1 à domicile vendredi dernier contre le Dynamo Dresde, en grande forme, qui occupe la quatrième place du classement de la deuxième moitié de saison et possède la meilleure défense de la division. Un point à l’extérieur serait un coup de pouce bienvenu alors que le club se prépare pour les derniers matchs décisifs contre le SV Elversberg et chez son rival direct, Fürth, lors de la dernière journée.