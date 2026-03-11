Goal.com
« Scénario catastrophe » - Micky van de Ven admet que tout est « complètement fini » après la « terrible » défaite de Tottenham en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid

Le défenseur de Tottenham, Micky van de Ven, a dressé un tableau sombre de la situation actuelle du club après la défaite humiliante 5-2 en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid. Le défenseur central néerlandais n'a pas mâché ses mots dans son analyse d'un match qui a vu les Spurs concéder quatre buts dans les 22 premières minutes, qualifiant l'effondrement dans la capitale espagnole de « scénario catastrophe » pour l'équipe de Premier League.

  • La série noire de Tottenham continue

    La lourde défaite à Madrid n'était que le dernier coup dur pour une équipe des Spurs qui n'a pas réussi à gagner lors de sept matchs consécutifs, dont six en Premier League, une série qui l'a plongée dans une lutte contre la relégation. L'entraîneur par intérim Igor Tudor a été soumis à une intense pression après avoir perdu les quatre matchs qu'il a dirigés, la défaite cuisante de mardi soir à Madrid marquant un nouveau tournant pour le club. Van de Ven a admis que ces échecs persistants commençaient à affecter sa santé mentale et sa vie en dehors du terrain.

    Fatigue mentale et coupure des réseaux sociaux

    S'adressant à Ziggo Sport après le coup de sifflet final, l'international néerlandais n'a pas mâché ses mots sur la situation du club. À propos de la manière dont Tottenham a perdu contre l'Atlético, Van de Ven a expliqué : « C'était terrible, pour être honnête : un scénario catastrophe. Tout ce qui pouvait mal tourner dans les vingt premières minutes a mal tourné. Tout le monde a glissé, y compris moi. Ce sont des moments où on ne peut tout simplement rien faire. Je ne peux pas rester là et commencer à blâmer le terrain. »

    Van de Ven a également révélé que les critiques constantes concernant la mauvaise forme de Tottenham l'avaient conduit à se distancier du regard du public. Le défenseur a admis qu'il avait du mal à faire face à l'intensité de la situation. « Comment je me sens mentalement ? C'est difficile, je peux vous le dire. Vraiment difficile. Je dois continuer, c'est la vie », a-t-il déclaré. « Je ne suis plus sur mon téléphone, j'en ai complètement fini avec ça. Seulement ma famille et quelques autres choses. »

  • Sympathie pour Kinsky

    La soirée a été particulièrement cruelle pour le jeune gardien tchèque Antonin Kinsky, qui a fait ses débuts en Ligue des champions sous les ordres de l'entraîneur Igor Tudor. Son initiation à la compétition européenne d'élite n'a duré que 17 minutes avant qu'il ne soit remplacé par Guglielmo Vicario, alors que le score était déjà hors de contrôle. Cette décision a mis en évidence le caractère chaotique de l'organisation actuelle des Spurs sous Tudor.

    Van de Ven a exprimé sa sympathie pour son jeune coéquipier en déclarant : « C'est terrible pour lui aussi, il fait ses débuts. On ne souhaiterait cela à personne. » 

    Face à une lutte désespérée pour la survie

    Avec seulement neuf matchs de Premier League à disputer, le statut de Tottenham en tant que club de première division est véritablement menacé. Des rencontres cruciales contre Nottingham Forest et Wolverhampton Wanderers, deux autres clubs en difficulté, se profilent à l'horizon, des matchs qui détermineront probablement l'avenir du club. « Je pourrais bien sûr tenir le discours habituel selon lequel nous devons tous nous serrer les coudes et travailler dur, mais nous enchaînons les coups durs. C'est vraiment difficile », a-t-il ajouté.

    Les Spurs auront également une montagne à gravir lorsqu'ils accueilleront l'Atlético lors du match retour de leur rencontre de Ligue des champions la semaine prochaine.

