« Scénario catastrophe » - Micky van de Ven admet que tout est « complètement fini » après la « terrible » défaite de Tottenham en Ligue des champions contre l'Atlético Madrid

S'adressant à Ziggo Sport après le coup de sifflet final, l'international néerlandais n'a pas mâché ses mots sur la situation du club. À propos de la manière dont Tottenham a perdu contre l'Atlético, Van de Ven a expliqué : « C'était terrible, pour être honnête : un scénario catastrophe. Tout ce qui pouvait mal tourner dans les vingt premières minutes a mal tourné. Tout le monde a glissé, y compris moi. Ce sont des moments où on ne peut tout simplement rien faire. Je ne peux pas rester là et commencer à blâmer le terrain. »

Van de Ven a également révélé que les critiques constantes concernant la mauvaise forme de Tottenham l'avaient conduit à se distancier du regard du public. Le défenseur a admis qu'il avait du mal à faire face à l'intensité de la situation. « Comment je me sens mentalement ? C'est difficile, je peux vous le dire. Vraiment difficile. Je dois continuer, c'est la vie », a-t-il déclaré. « Je ne suis plus sur mon téléphone, j'en ai complètement fini avec ça. Seulement ma famille et quelques autres choses. »