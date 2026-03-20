Scaroni à propos du nouveau stade San Siro : « Le Milan peut gagner 100 millions de plus, le projet s'inscrit dans un quartier vert et moderne »

Au sujet du nouveau stade, il a ajouté : « Dans cette optique, le projet du nouveau stade revêt une grande importance ; il est piloté et soutenu par RedBird ainsi que par la vision stratégique de Gerry Cardinale. Pour la ville et la région, il s’agit d’un investissement privé d’environ 1,5 milliard d’euros : une infrastructure intégrée dans un nouveau quartier moderne et vert, avec plus de 50 % de la superficie consacrée à des parcs et des espaces publics, conçue pour être vécue 365 jours par an. Le projet peut générer plus de 4,5 milliards d’euros d’impact économique pendant la phase de construction et plus de 3 milliards d’euros par an une fois opérationnel. Pour le Milan, cela représente 100 millions d'euros de recettes supplémentaires provenant du stade, une étape fondamentale pour renforcer la compétitivité du Club et offrir aux supporters une expérience moderne. Un projet soutenu par notre actionnaire RedBird, qui apporte une expertise internationale en matière de développement de stades, en phase avec le modèle vertueux du Milan fondé sur la compétitivité sportive et la discipline financière.