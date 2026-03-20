Nouveau chapitre concernant le stade du Milan. C'est le président du club rossonero, Paolo Scaroni, qui s'est exprimé à ce sujet lors de l'événement « Motore Italia - Édition Milan Olympique Internationale 2026 » : « C'est un projet essentiel pour la croissance du club. Ces dernières années, Milan a démontré un fort pouvoir d'attraction ; aujourd'hui, la ville s'impose de plus en plus comme une capitale du sport ; les Jeux olympiques de Milan-Cortina 2026 constituent une étape importante. Lors d'une récente réunion d'Assolombarda, il a été rappelé que les Jeux pourraient générer environ 2,5 milliards d'euros de production et plus d'un milliard d'euros de valeur ajoutée sur le territoire milanais ».
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Scaroni à propos du nouveau stade San Siro : « Le Milan peut gagner 100 millions de plus, le projet s'inscrit dans un quartier vert et moderne »
L'IMPORTANCE DU SPORT POUR LA VILLE DE MILAN
Au cours de son intervention, Scaroni a également souligné l'importance du sport et du football pour la ville de Milan : « Le sport contribue de manière concrète à l'économie de la ville, notamment grâce au football et au Milan et à l'Inter, ses deux équipes reconnues dans le monde entier. Le Milan attire plus de 72 000 spectateurs par match, ce qui représente la moyenne la plus élevée d'Italie et l'une des plus élevées d'Europe. Un mouvement qui génère de la valeur pour l'ensemble de l'économie de la ville. Le nouveau San Siro peut avoir un effet d'entraînement pour le football, le pays et l'ensemble du système sportif italien, comme le montrent les nouveaux projets qui prennent forme dans différentes villes, de Rome à Palerme. Une perspective importante pour Milan et pour notre pays ».
COMBIEN LE MILAN PEUT-IL ENCAISSER ?
Au sujet du nouveau stade, il a ajouté : « Dans cette optique, le projet du nouveau stade revêt une grande importance ; il est piloté et soutenu par RedBird ainsi que par la vision stratégique de Gerry Cardinale. Pour la ville et la région, il s’agit d’un investissement privé d’environ 1,5 milliard d’euros : une infrastructure intégrée dans un nouveau quartier moderne et vert, avec plus de 50 % de la superficie consacrée à des parcs et des espaces publics, conçue pour être vécue 365 jours par an. Le projet peut générer plus de 4,5 milliards d’euros d’impact économique pendant la phase de construction et plus de 3 milliards d’euros par an une fois opérationnel. Pour le Milan, cela représente 100 millions d'euros de recettes supplémentaires provenant du stade, une étape fondamentale pour renforcer la compétitivité du Club et offrir aux supporters une expérience moderne. Un projet soutenu par notre actionnaire RedBird, qui apporte une expertise internationale en matière de développement de stades, en phase avec le modèle vertueux du Milan fondé sur la compétitivité sportive et la discipline financière.