Scandale en Espagne après les propos de Rodri : « Les joueurs de Valence sont nuls, vraiment terribles. Ils n’ont jamais franchi la ligne médiane »

Scandale en Espagne après les propos de Rodri. Le milieu de terrain de Barcelone a quitté la pelouse à la 62e minute du match remporté contre Valence, remplacé par Marc Bernal, en se laissant aller à des commentaires peu respectueux à l’encontre des joueurs de l’équipe à domicile. Les caméras de l’émission télévisée « El Día Después » de Movistar Plus ont montré la conversation entre l’ancien milieu de terrain de Barcelone et ses coéquipiers Cubarsì et Eric Garcia : « Ils sont vraiment faibles, ces joueurs sont vraiment faibles », a d’abord déclaré Rodri, selon l’enregistrement audio diffusé par l’émission. Quelques minutes plus tard, il a insisté avec une évaluation encore plus directe : « Ils sont vraiment nuls, a-t-il dit à Cubarsì, ils sont terribles ».