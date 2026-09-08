Scandale en Espagne après les propos de Rodri. Le milieu de terrain de Barcelone a quitté la pelouse à la 62e minute du match remporté contre Valence, remplacé par Marc Bernal, en se laissant aller à des commentaires peu respectueux à l’encontre des joueurs de l’équipe à domicile. Les caméras de l’émission télévisée « El Día Después » de Movistar Plus ont montré la conversation entre l’ancien milieu de terrain de Barcelone et ses coéquipiers Cubarsì et Eric Garcia : « Ils sont vraiment faibles, ces joueurs sont vraiment faibles », a d’abord déclaré Rodri, selon l’enregistrement audio diffusé par l’émission. Quelques minutes plus tard, il a insisté avec une évaluation encore plus directe : « Ils sont vraiment nuls, a-t-il dit à Cubarsì, ils sont terribles ».
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Scandale en Espagne après les propos de Rodri : « Les joueurs de Valence sont nuls, vraiment terribles. Ils n’ont jamais franchi la ligne médiane »
Puis il a demandé à son coéquipier assis à côté de lui : « Qu’a fait Valence la saison dernière ? » Cubarsí lui a répondu : « Il est passé tout près d’une qualification européenne. » Rodri, surpris, en a rajouté : « Bon sang, en seconde période ils n’ont jamais dépassé la ligne médiane. » Rodri, revenu en Espagne après sept ans en Premier League, a relevé deux grandes différences : la différence d’intensité des matches à domicile en Angleterre et l’exposition médiatique à laquelle les joueurs sont soumis face aux micros et aux caméras des émissions sportives espagnoles.
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