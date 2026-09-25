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Scandale des faux certificats Covid ! Breel Embolo écarté de la sélection suisse après le retrait de Granit Xhaka en raison de faux documents
Le scandale provoque un deuxième retrait suisse
La trêve internationale de l’équipe nationale suisse a été plongée dans une confusion encore plus grande après le départ d’Embolo. L’attaquant d’Atlanta United ne se rendra pas au match de mardi contre l’Écosse, comme cela était initialement prévu, après que la fédération suisse de football a confirmé son départ vendredi à la suite de nouveaux articles de presse concernant son implication dans l’obtention de faux certificats de tests Covid-19 en 2021.
Dans un communiqué officiel évoquant le départ soudain du joueur, la fédération a expliqué les raisons de cette décision. L’instance a indiqué : « Cette décision vise à permettre à l’équipe de rester pleinement concentrée sur les prochains matches. » Cela représente un coup dur important pour la préparation du groupe, alors qu’il doit gérer un calendrier chargé comprenant des déplacements en Macédoine du Nord et en Écosse, avant des matches à domicile à Lucerne contre la Slovénie et la Macédoine du Nord. La perte d’une arme offensive aussi importante laisse le staff avec des options limitées en attaque.
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Xhaka mène l’exode
Embolo n'est pas le premier vétéran à être écarté en raison de ce scandale de documentation historique. Le capitaine de la Suisse, Xhaka, avait déjà accepté de se retirer du rassemblement le week-end dernier. Le milieu de terrain de Sunderland, qui détient le record national avec 152 sélections, est actuellement impliqué dans une enquête judiciaire visant un professionnel de santé accusé d'avoir délivré de faux certificats de vaccination pendant la pandémie de COVID-19.
S'exprimant auparavant sur sa propre situation, l'ancien joueur d'Arsenal s'était montré transparent au sujet de ses choix passés et des conséquences qui en ont découlé. Xhaka a reconnu avoir obtenu le faux document en 2022 et a admis avoir commis des erreurs. En se retirant de l'environnement du groupe, le capitaine espérait protéger ses coéquipiers de l'intense pression médiatique entourant l'enquête.
Suspensions et erreurs de protocole
Même avant ce dernier rebondissement, la disponibilité d’Embolo pour le match de samedi contre la Macédoine du Nord était déjà nulle. L’attaquant purgeait une suspension à la suite de son carton rouge controversé lors du quart de finale de la Coupe du monde contre l’Argentine. Cette expulsion est devenue un sujet majeur de discussion dans le football international après qu’il a été révélé que les officiels ce jour-là avaient commis une erreur importante.
Les instances dirigeantes du match ont fini par revenir sur l’incident, l’IFAB, l’instance chargée des règles basée à Zurich, admettant par la suite qu’Embolo avait été expulsé par erreur, en violation manifeste du protocole d’assistance vidéo.
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Un impact sur le terrain malgré les remous en dehors du terrain
Malgré ces distractions récurrentes, Embolo est resté un élément productif sur le terrain, en club comme en sélection, lorsqu’il était disponible. Lors de la Coupe du monde, le joueur de 29 ans a marqué lors du match nul 1-1 de la Suisse face au Qatar pour son entrée en lice, malgré une arrivée quelques jours après ses coéquipiers en raison de complications liées à son visa américain, avant d’ajouter un autre but important lors de leur victoire en seizièmes de finale contre l’Algérie.
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