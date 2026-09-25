La trêve internationale de l’équipe nationale suisse a été plongée dans une confusion encore plus grande après le départ d’Embolo. L’attaquant d’Atlanta United ne se rendra pas au match de mardi contre l’Écosse, comme cela était initialement prévu, après que la fédération suisse de football a confirmé son départ vendredi à la suite de nouveaux articles de presse concernant son implication dans l’obtention de faux certificats de tests Covid-19 en 2021.

Dans un communiqué officiel évoquant le départ soudain du joueur, la fédération a expliqué les raisons de cette décision. L’instance a indiqué : « Cette décision vise à permettre à l’équipe de rester pleinement concentrée sur les prochains matches. » Cela représente un coup dur important pour la préparation du groupe, alors qu’il doit gérer un calendrier chargé comprenant des déplacements en Macédoine du Nord et en Écosse, avant des matches à domicile à Lucerne contre la Slovénie et la Macédoine du Nord. La perte d’une arme offensive aussi importante laisse le staff avec des options limitées en attaque.