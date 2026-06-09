Selon un communiqué de la Fédération iranienne de football, cette mesure viserait à « empêcher la présence de supporters iraniens dans les stades ». Elle rappelle que, conformément aux règles de la FIFA, 8 % des billets pour chacun de ses matchs lui sont attribués. Selon ce communiqué, l’Iran avait déjà commencé à vendre des billets pour les matchs de groupe contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte – qui se dérouleront tous aux États-Unis – après avoir reçu son contingent.

« Dans une décision inattendue, ces contingents nous ont été retirés, et, dans les circonstances actuelles, nous ne sommes pas en mesure de mettre ne serait-ce qu’un seul billet à la disposition des supporters de l’équipe nationale », précise le communiqué. La fédération a qualifié cette décision de « contraire à l’esprit des compétitions internationales et au principe d’égalité entre les pays participants ».