La fédération nationale de football a annoncé mardi que les États-Unis ont retiré in extremis les billets attribués à l’Iran pour les matchs de groupe. Ce nouvel épisode s’inscrit dans une série de contentieux administratifs qui opposent les deux pays depuis plusieurs mois à l’approche de la Coupe du monde.
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Scandale des billets juste avant la Coupe du monde : les États-Unis frappent fort contre les supporters iraniens
Selon un communiqué de la Fédération iranienne de football, cette mesure viserait à « empêcher la présence de supporters iraniens dans les stades ». Elle rappelle que, conformément aux règles de la FIFA, 8 % des billets pour chacun de ses matchs lui sont attribués. Selon ce communiqué, l’Iran avait déjà commencé à vendre des billets pour les matchs de groupe contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte – qui se dérouleront tous aux États-Unis – après avoir reçu son contingent.
« Dans une décision inattendue, ces contingents nous ont été retirés, et, dans les circonstances actuelles, nous ne sommes pas en mesure de mettre ne serait-ce qu’un seul billet à la disposition des supporters de l’équipe nationale », précise le communiqué. La fédération a qualifié cette décision de « contraire à l’esprit des compétitions internationales et au principe d’égalité entre les pays participants ».
En raison des tensions avec les États-Unis, l’Iran a décidé de déplacer son camp de base pour la Coupe du monde au Mexique.
Ni la FIFA ni les organisateurs américains n’ont pour l’instant réagi aux accusations iraniennes. Rappelons qu’un contentieux sur les visas américains de la délégation iranienne avait déjà émergé. Les joueurs ont finalement obtenu in extremis l’autorisation d’entrer aux États-Unis, mais quinze membres de la délégation se sont vu refuser l’accès au pays. En raison des tensions entre les deux pays, la sélection iranienne avait déjà déplacé son camp de base de Tucson (Arizona) à Tijuana (Mexique).
L’équipe iranienne entamera sa compétition le 15 juin à Los Angeles face à la Nouvelle-Zélande, puis affrontera la Belgique le 21 juin dans la même ville. Elle clôturera enfin la phase de groupes le 26 juin à Seattle contre l’Égypte.