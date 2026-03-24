Scandale de paris en République tchèque à deux jours des barrages de la Coupe du monde : six clubs sont impliqués, dont un de première division

Une nouvelle qui bouleverse le monde du football local nous parvient du site tchèque iSport.cz : la police a en effet arrêté des dizaines de personnes, parmi lesquelles des joueurs, des arbitres et des clubs de haut niveau, impliqués dans une affaire de corruption et de paris.





La direction de la Fédération tchèque de football (FAČR) a convoqué une réunion extraordinaire du comité exécutif peu après la diffusion de la nouvelle. Par la suite, son président, David Trunda, a confirmé l'enquête lors d'une conférence de presse, affirmant qu'elle était le résultat de trois années de travail et que la fédération avait collaboré à ce processus « depuis longtemps ».