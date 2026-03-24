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Scandale de paris en République tchèque à deux jours des barrages de la Coupe du monde : six clubs sont impliqués, dont un de première division

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C'est le chaos en Moravie

Une nouvelle qui bouleverse le monde du football local nous parvient du site tchèque iSport.cz : la police a en effet arrêté des dizaines de personnes, parmi lesquelles des joueurs, des arbitres et des clubs de haut niveau, impliqués dans une affaire de corruption et de paris.


La direction de la Fédération tchèque de football (FAČR) a convoqué une réunion extraordinaire du comité exécutif peu après la diffusion de la nouvelle. Par la suite, son président, David Trunda, a confirmé l'enquête lors d'une conférence de presse, affirmant qu'elle était le résultat de trois années de travail et que la fédération avait collaboré à ce processus « depuis longtemps ».

  • DÉPLOIEMENT DES FORCES

    « Notre service mène aujourd’hui une enquête pénale. La communication des informations est réservée au parquet d’Olomouc », a déclaré Jaroslav Ibehej, porte-parole du NCOZ (Centre national contre le crime organisé). Europol et Interpol seraient également impliqués. « Depuis 6 heures du matin, une opération de grande envergure est en cours, probablement la plus importante de l'histoire du football tchèque », peut-on lire dans un SMS envoyé par le président de la FAČR, David Trunda, aux membres du comité exécutif. « La Fédération de football est à l'origine de cette affaire. Nous collaborons depuis longtemps avec la police pour mettre au jour des pratiques frauduleuses », a expliqué M. Trunda lors de la conférence de presse.

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  • MOMENT DÉLICAT

    Le procureur général d'Olomouc, Radim Dragoun, a déclaré que plusieurs dizaines de personnes avaient été arrêtées et que des perquisitions avaient été menées à leur domicile et dans d'autres locaux, selon les informations publiées sur le site web du parquet général. Tout cela à peine deux jours avant que l'équipe nationale masculine n'entame les barrages pour la Coupe du monde 2026 : une demi-finale contre l'Irlande, puis une éventuelle finale contre le vainqueur du match Danemark-Macédoine du Nord.

  • LES CLUBS PARTICIPANTS

    Selon iSport.cz, l'enquête policière en cours se concentre principalement en Moravie et concerne des matchs de première division et des rencontres de jeunes. La source journalistique a indiqué que parmi les suspects figuraient Jan Wolf, maire de Karviná et propriétaire du club de première division, ainsi que le joueur Samuel Sigut et un arbitre professionnel. Les autres clubs impliqués seraient : Olomouc, Ostrava, Zlin, Slovacko et Mlada Boleslav, ainsi que Prostejov, Kromeriz et les clubs de Brno Artis et Zbrojovka, qui évoluent en deuxième division.