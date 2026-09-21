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Scandale de la VAR dans le derby madrilène ! L’instance arbitrale de la Liga admet que Lee Kang-in de l’Atletico aurait dû être expulsé pour son tacle horrible sur le capitaine du Real Federico Valverde
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La CTA admet une énorme erreur d’arbitrage
Le CTA a reconnu que Lee aurait dû être expulsé pour son tacle horrible sur Valverde, selon AS. L'arbitre Ortiz Arias n'a pas sanctionné le tacle, et la VAR a décidé de ne pas intervenir.
Valverde a subi un grave traumatisme à la cheville gauche après avoir été touché par les crampons du Sud-Coréen. Bien que l'arbitre ait eu une vue dégagée sur l'incident, le jeu a été laissé se poursuivre. Le staff médical du Real Madrid a ensuite confirmé l'étendue des dégâts, laissant le club profondément frustré par l'absence de décision sur le terrain.
Le CTA a également examiné deux autres grandes controverses du choc au Metropolitano. Il a approuvé la décision tardive de la VAR d'expulser le défenseur du Real Madrid Dean Huijsen pour une faute professionnelle sur Giuliano Simeone. En revanche, la commission a validé le choix controversé d'Arias d'épargner un carton rouge à Cristian Romero pour un tacle dangereux sur Jude Bellingham, qualifiant l'incident de confus.
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Mourinho fustige un arbitrage « pauvre »
L'entraîneur du Real Madrid Jose Mourinho est resté furieux après avoir vu Romero échapper à une expulsion pour avoir heurté le genou de Bellingham. Le technicien portugais a dirigé sa frustration directement vers Arias ainsi que vers l'arbitre VAR Daniel Jesus Trujillo Suarez après cette défaite.
« L'arbitre n'avait pas l'expérience pour diriger un derby. Il a 41 ans. C'est un mauvais arbitre qui n'a dirigé que des matches mineurs », a lancé Mourinho lors de sa conférence de presse d'après-match. « Félicitations à la commission des arbitres pour cette nomination. Mais M. Trujillo a un passif avec le Real Madrid. En Coupe, à Gérone, Osasuna. C'est un arbitre VAR avec beaucoup d'antécédents. »
Le derby mouvementé met en lumière les failles de la VAR
Le derby madrilène a été totalement éclipsé par ces incohérences flagrantes de l’arbitrage. Arias avait d’abord averti Bellingham pour le choc avec Romero avant que la VAR n’annule la décision, exposant la mauvaise lecture du jeu de l’arbitre. Pourtant, l’absence totale de révision du tacle dangereux sur Valverde reste l’erreur la plus préjudiciable du week-end.
L’aveu du CTA offre peu de réconfort au Real Madrid. Valverde s’était imposé comme une figure indispensable pour Mourinho cette saison, en jouant chaque match et en marquant en Ligue des champions. Sa blessure laisse un vide immense au milieu de terrain pour une équipe déjà distancée dans la course au titre national.
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La course au titre prend un coup
La défaite de dimanche laisse le Real Madrid à la quatrième place de Liga, actuellement à six points du leader du championnat, le FC Barcelone. Leur préoccupation immédiate est de se relancer sur la scène nationale, avec la réception de Villarreal par les hommes de Mourinho le 10 octobre après la trêve internationale. Après cette rencontre, ils effectueront un déplacement crucial en Italie en Ligue des champions pour affronter la Roma.
Pendant ce temps, les perspectives internationales de Valverde ont été sérieusement compromises. Le milieu de terrain est désormais très incertain pour les prochains matches amicaux de l'Uruguay contre le Japon et, ironiquement, la Corée du Sud de Kang-in, ce qui donne un casse-tête non désiré au sélectionneur Diego Forlan.
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