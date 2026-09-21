Le CTA a reconnu que Lee aurait dû être expulsé pour son tacle horrible sur Valverde, selon AS. L'arbitre Ortiz Arias n'a pas sanctionné le tacle, et la VAR a décidé de ne pas intervenir.

Valverde a subi un grave traumatisme à la cheville gauche après avoir été touché par les crampons du Sud-Coréen. Bien que l'arbitre ait eu une vue dégagée sur l'incident, le jeu a été laissé se poursuivre. Le staff médical du Real Madrid a ensuite confirmé l'étendue des dégâts, laissant le club profondément frustré par l'absence de décision sur le terrain.

Le CTA a également examiné deux autres grandes controverses du choc au Metropolitano. Il a approuvé la décision tardive de la VAR d'expulser le défenseur du Real Madrid Dean Huijsen pour une faute professionnelle sur Giuliano Simeone. En revanche, la commission a validé le choix controversé d'Arias d'épargner un carton rouge à Cristian Romero pour un tacle dangereux sur Jude Bellingham, qualifiant l'incident de confus.



