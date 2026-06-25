Scandale chez l'adversaire de la DFB, l'Équateur : à la veille de la « finale » de la Coupe du monde, le sélectionneur décoche un violent règlement de comptes

« Je n’ai pas l’impression d’avoir touché le cœur des supporters », a déclaré l’entraîneur argentin avant le dernier match de groupe, jeudi à East Rutherford.

Il a toutefois touché le cœur de ses joueurs et des personnes qui l’accompagnent au quotidien. « Ces personnes me connaissent vraiment. Mais avec le supporter qui ne me connaît pas, je n’ai pas réussi à établir de lien. Apparemment, il y a quelque chose chez moi qui ne lui plaît pas. Et ce n’est pas grave. Il faut accepter ce genre de choses. Cela ne me fait pas de mal », a déclaré Beccacece, dont le maintien à son poste passe presque obligatoirement par une victoire. Avec un seul point et aucune réalisation après deux journées, l’Équateur est sous pression.

La « perception générale » de son travail depuis son arrivée en 2024 a été « influencée et orientée, à un certain moment, par des courants politiques et par certains secteurs des médias », explique-t-il, avant d’évoquer une altercation entre sa famille et des supporters équatoriens après le match contre Curaçao (0-0) : « Heureusement, cela s’est limité à des échanges verbaux et n’a pas eu de conséquences majeures. »