Avant la rencontre de Coupe du monde contre l’Allemagne, le sélectionneur national Sebastián Beccacece a exprimé son agacement face à l’image que l’on renvoyait de lui en Équateur, a contre-attaqué avec vigueur et a affirmé que son poste se jouait sur ce match.
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Scandale chez l'adversaire de la DFB, l'Équateur : à la veille de la « finale » de la Coupe du monde, le sélectionneur décoche un violent règlement de comptes
« Je n’ai pas l’impression d’avoir touché le cœur des supporters », a déclaré l’entraîneur argentin avant le dernier match de groupe, jeudi à East Rutherford.
Il a toutefois touché le cœur de ses joueurs et des personnes qui l’accompagnent au quotidien. « Ces personnes me connaissent vraiment. Mais avec le supporter qui ne me connaît pas, je n’ai pas réussi à établir de lien. Apparemment, il y a quelque chose chez moi qui ne lui plaît pas. Et ce n’est pas grave. Il faut accepter ce genre de choses. Cela ne me fait pas de mal », a déclaré Beccacece, dont le maintien à son poste passe presque obligatoirement par une victoire. Avec un seul point et aucune réalisation après deux journées, l’Équateur est sous pression.
La « perception générale » de son travail depuis son arrivée en 2024 a été « influencée et orientée, à un certain moment, par des courants politiques et par certains secteurs des médias », explique-t-il, avant d’évoquer une altercation entre sa famille et des supporters équatoriens après le match contre Curaçao (0-0) : « Heureusement, cela s’est limité à des échanges verbaux et n’a pas eu de conséquences majeures. »
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L’entraîneur de l’Équateur, Beccacece, est pris pour cible : « Un peu de dignité ! »
Pour conserver ses chances de se qualifier en tant que troisième du groupe E, l'Équateur, qui devrait bénéficier du soutien de près de 55 000 supporters aux portes de New York, doit s'imposer face à la sélection allemande. « Je n'ai pas peur d'échouer », a déclaré l'entraîneur de 45 ans. « Si nous échouons et que j’en suis la cause, je devrai quitter un endroit que j’apprécie beaucoup, où je me sens parfaitement à l’aise et comme chez moi », a-t-il reconnu.
Conscient de l’ampleur de la tâche face à l’équipe dirigée par Julian Nagelsmann, il a néanmoins assumé : « Nous savons que nous affrontons une puissance mondiale du football. Mais parfois, ce qui n’a pas fonctionné auparavant réussit soudainement au moment crucial. » Une victoire est donc indispensable pour qu’il puisse rester sur le banc équatorien.
Après le nul humiliant 0-0 concédé face à Curaçao, outsider de la Coupe du monde, l’ancien international Jefferson Montero l’avait appelé à démissionner : « Arrête de raconter n’importe quoi et démissionne de La Tri ! Aie un peu de dignité, tu as causé un grand tort à notre football avec une génération qui était censée être la meilleure de l’histoire », a-t-il écrit sur X.