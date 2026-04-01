Scandale avant la Coupe du monde 2030 : l'Espagne sous le feu des critiques et condamnée par la communauté internationale après la catastrophe du match contre l'Égypte

Le récent match nul surprise de l'équipe d'Espagne à domicile face à l'Égypte a fait grand bruit dans la presse espagnole, dont les commentaires ont principalement porté sur ce que certains ont qualifié de « honte », suite aux propos racistes tenus par le public espagnol à l'encontre des musulmans pendant l'interprétation de l'hymne national égyptien.

Sur le plan technique, la presse a reproché à l'entraîneur Luis de la Fuente d'avoir effectué de nombreux changements face aux Pharaons, bien qu'il s'agisse du dernier match de préparation avant l'annonce de la liste définitive avec laquelle La Roja disputera la Coupe du monde 2026.

Étant donné que l'Espagne se trouve dans le groupe H avec l'Uruguay et le Cap-Vert, De la Fuente a souhaité tester ses joueurs face à une équipe de niveau similaire et a donc choisi l’équipe d’Égypte, qui a quant à elle vu dans ce match une occasion en or de renforcer la confiance de ses joueurs face au numéro un mondial, qui, ironiquement, a perdu deux places au classement FIFA à la suite du résultat du match d’hier (0-0).