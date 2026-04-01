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Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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Scandale avant la Coupe du monde 2030 : l'Espagne sous le feu des critiques et condamnée par la communauté internationale après la catastrophe du match contre l'Égypte

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Une évasion de prisonniers risque d'entraîner des sanctions dissuasives

Le récent match nul surprise de l'équipe d'Espagne à domicile face à l'Égypte a fait grand bruit dans la presse espagnole, dont les commentaires ont principalement porté sur ce que certains ont qualifié de « honte », suite aux propos racistes tenus par le public espagnol à l'encontre des musulmans pendant l'interprétation de l'hymne national égyptien.

Sur le plan technique, la presse a reproché à l'entraîneur Luis de la Fuente d'avoir effectué de nombreux changements face aux Pharaons, bien qu'il s'agisse du dernier match de préparation avant l'annonce de la liste définitive avec laquelle La Roja disputera la Coupe du monde 2026.

Étant donné que l'Espagne se trouve dans le groupe H avec l'Uruguay et le Cap-Vert, De la Fuente a souhaité tester ses joueurs face à une équipe de niveau similaire et a donc choisi l’équipe d’Égypte, qui a quant à elle vu dans ce match une occasion en or de renforcer la confiance de ses joueurs face au numéro un mondial, qui, ironiquement, a perdu deux places au classement FIFA à la suite du résultat du match d’hier (0-0).

  • Slogans racistes : « islamophobie »

    Le journal « AS » a mis en lumière l'incident raciste qui s'est produit pendant l'interprétation de l'hymne national égyptien, au cours duquel des sifflets de désapprobation se sont fait entendre, accompagnés de slogans honteux tels que « Celui qui refuse de sauter est musulman », répétés à plusieurs reprises au cours de la première mi-temps.

    « AS » a écrit en une : « Une honte mondiale », et en haut de sa couverture publiée ce mercredi : « Des slogans racistes honteux au stade de Cornella », soulignant que « l'Espagne pourrait faire l'objet d'une sanction ».

    Elle a également publié en arrière-plan une photo de l'écran principal du stade lors de la tentative de mettre fin au comportement raciste des supporters entre les deux mi-temps, alors que le protocole de la FIFA contre le racisme était activé. L'écran affichait le message suivant : « Il convient de rappeler que la législation relative à la prévention de la violence dans le sport interdit et sanctionne la participation active à des actes de violence, de haine ou de racisme à l'encontre des étrangers ».

    « AS » a également souligné que la presse internationale (y compris les médias égyptiens) a dénoncé cet incident comme un « scandale » nuisant à l’image de l’Espagne avant la Coupe du monde 2030.

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  • Discrimination à l'encontre de l'Égypte

    La une du journal catalan Sport a mis l'accent sur les débuts internationaux du gardien du FC Barcelone Juan García avec la sélection espagnole.

    Le journal a également souligné que les chants racistes proférés par une partie du public constituaient la « pire nouvelle » du match, les qualifiant d’événements « honteux » survenus en première mi-temps, qui ont gâché l’ambiance du match malgré la domination technique espagnole.

    Quant au journal Marca, il a titré « Des chants honteux à Cornellà », ajoutant : « Peu de buts et beaucoup de sifflets », tout en qualifiant ces chants de discriminatoires à l'encontre de l'équipe d'Égypte.

  • Mundo Deportivo passe sous silence l'incident... Un passage inaperçu

    Certains journaux catalans se sont montrés plus virulents dans leur critique des débordements du public, à l'instar des journaux Ara et El Periódico. Le premier a titré « Qui ne saute pas est musulman », accompagnant son titre d'une photo de Llamal, tandis que le second a parlé d'un « scandale mondial », affirmant que le match avait été « entaché de chants racistes ».

    De son côté, le journal Mundo Deportivo a mis en avant la première sélection du gardien Juan García avec la Roja en écrivant : « Juan enfin », tandis qu’en petits caractères sur le côté de la une, on pouvait lire : « Le gardien de but du FC Barcelone a fait ses débuts avec la sélection espagnole au stade de Cornella. L’Espagne a dominé le match mais n’a pas réussi à marquer lors d’une rencontre entachée de chants racistes ».

    Le journal El Confidencial a quant à lui mis en avant le score de 0-0, soulignant qu’il reflétait la difficulté à percer la défense de l’Égypte malgré la domination espagnole pendant la majeure partie de la rencontre.

    Le journal a également mentionné que « certains supporters ont lancé des chants antisportifs pendant l'hymne égyptien ».