Roberto Mancini a choisi de faire des essais à Bologne, en apportant neuf changements à l’équipe qui avait fait match nul contre la France. Cette large rotation a d’abord débouché sur une prestation décousue, la Turquie semblant la plus dangereuse dans les premiers échanges.

Malgré ce début hésitant, les hôtes ont retrouvé leur efficacité à la 26e minute. Une action bien construite sur le côté droit, impliquant Vergara et Giovanni Di Lorenzo, a vu le capitaine de Naples adresser un centre dangereux au cœur de la surface de réparation. Gianluca Scamacca, dont un but avait auparavant été refusé pour hors-jeu, ne s’est pas trompé cette fois. L’attaquant de l’Atalanta a contrôlé le ballon après un ricochet avant de décocher une volée puissante sous la barre transversale pour donner l’avantage à l’Italie.

La suite de la première période a vu l’Italie tenter d’imposer son contrôle au milieu de terrain, même si elle est restée vulnérable en contre-attaque. Les déplacements sans ballon de la Turquie ont constamment posé des problèmes à l’arrière-garde italienne, avec un Aral Simsir particulièrement en vue. Cependant, l’Italie a tenu bon jusqu’à la pause, Scamacca se montrant encore dangereux de loin alors que les hôtes cherchaient à faire le break.



