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Scamacca frappe, Esposito scelle la victoire ! L’Italie bat la Turquie 3-1 et relance ses espoirs en Ligue des nations
Scamacca ouvre le score à Bologne
Roberto Mancini a choisi de faire des essais à Bologne, en apportant neuf changements à l’équipe qui avait fait match nul contre la France. Cette large rotation a d’abord débouché sur une prestation décousue, la Turquie semblant la plus dangereuse dans les premiers échanges.
Malgré ce début hésitant, les hôtes ont retrouvé leur efficacité à la 26e minute. Une action bien construite sur le côté droit, impliquant Vergara et Giovanni Di Lorenzo, a vu le capitaine de Naples adresser un centre dangereux au cœur de la surface de réparation. Gianluca Scamacca, dont un but avait auparavant été refusé pour hors-jeu, ne s’est pas trompé cette fois. L’attaquant de l’Atalanta a contrôlé le ballon après un ricochet avant de décocher une volée puissante sous la barre transversale pour donner l’avantage à l’Italie.
La suite de la première période a vu l’Italie tenter d’imposer son contrôle au milieu de terrain, même si elle est restée vulnérable en contre-attaque. Les déplacements sans ballon de la Turquie ont constamment posé des problèmes à l’arrière-garde italienne, avec un Aral Simsir particulièrement en vue. Cependant, l’Italie a tenu bon jusqu’à la pause, Scamacca se montrant encore dangereux de loin alors que les hôtes cherchaient à faire le break.
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La Turquie réagit avant la réponse de Calafiori
La Turquie est revenue pour la seconde période avec une intensité retrouvée et a failli égaliser lorsque Simsir a profité d’un manque de communication entre Donnarumma et Di Lorenzo. L’attaquant a contourné le gardien, mais a été excentré, et Bastoni est revenu juste à temps pour contrer la frappe qui a suivi. L’Italie a réagi en lançant Riccardo Calafiori et Francesco Pio Esposito, mais a rapidement été rejointe. À la 61e minute, Yunus Akgun a trouvé Zeki Celik, dont le centre a été dévié de la tête par Eren Elmali pour permettre à Simsir de pousser le ballon au fond au second poteau et d’inscrire une égalisation méritée.
L’égalité n’a duré que quatre minutes, l’Italie faisant preuve d’un immense caractère pour reprendre l’avantage presque immédiatement. Nicolo Barella a obtenu un coup franc dans une zone dangereuse et s’est lui-même chargé de le tirer. Le milieu de l’Inter Milan a adressé un centre précis au second poteau, où Calafiori s’est élevé plus haut que tout le monde pour lober Ugurcan Cakir de la tête. Alors que les joueurs turcs réclamaient une faute au début de l’action, le but a été accordé, marquant la première réalisation du défenseur d’Arsenal avec sa sélection et redonnant l’élan à l’équipe à domicile.
Esposito scelle définitivement le résultat
Alors que le match entrait dans sa phase finale, la Turquie s’est portée vers l’avant à la recherche d’une nouvelle égalisation, obligeant Donnarumma à réaliser un arrêt spectaculaire sur une tentative de Salih Ozcan. Le capitaine italien a dû être à son meilleur niveau pour repousser une puissante frappe du pied droit alors que la pression montait. L’Italie a aussi frôlé la catastrophe lorsque Baris Alper Yilmaz a déjoué le piège du hors-jeu et tenté un lob au-dessus d’un Donnarumma sorti à sa rencontre, mais le ballon a heureusement fui le cadre. Ces alertes ont servi de signal d’alarme à l’équipe de Mancini pour tuer le match.
La Squadra Azzurra a finalement assuré les points à la 87e minute grâce à une contre-attaque clinique. Issa Doumbia a fait parler sa puissance pour remporter un duel près de la ligne de touche avant de pénétrer dans la surface et de voir sa frappe contrée. Alessandro Romano a surgi sur le ballon relâché et a adressé un centre-tir à ras de terre devant le but, où le remplaçant Francesco Pio Esposito attendait pour pousser le ballon au fond à bout portant.
Ce but a déclenché les célébrations dans les tribunes, confirmant la domination de l’Italie dans cette affiche et portant sa série d’invincibilité contre la Turquie à 16 matches.
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Classement de la Ligue des nations et perspectives d'avenir
Cette victoire place l’Italie en bonne position dans le groupe A1, avec désormais sept points en quatre matches. Après un début de campagne difficile marqué par une défaite contre la Belgique, l’équipe de Mancini s’est bien reprise et se trouve maintenant juste derrière la France, leader du groupe. Ce résultat à Bologne signifie que l’Italie est pleinement en course pour une place en quarts de finale de la Ligue des nations, avec des matches cruciaux contre la Belgique et la France programmés lors de la trêve internationale de novembre.
Pour la Turquie, cette défaite la laisse à la dernière place du classement sans le moindre point, avec la perspective d’une relégation en Ligue B. Malgré quelques éclairs de qualité et une réaction qui lui a permis d’égaliser, l’équipe de Montella a finalement été punie par la profondeur de banc supérieure de l’Italie et son efficacité sur coups de pied arrêtés.
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