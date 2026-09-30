Scalvini : « En Turquie, nous avons pris conscience de notre force, contre la France nous verrons où nous en sommes. Nous sommes positifs, courageux »

À Bursa, l’Italie a balayé les incertitudes de ses débuts en Ligue des nations face à la Belgique, en affichant ces enchaînements et ce jeu relationnel qui avaient caractérisé la première Italie version Mancini : « La victoire contre la Turquie nous a donné la conscience que nous sommes une équipe forte, que nous avons les capacités pour bien jouer au football et gagner. Les cadres nous aident énormément, nous les jeunes, et c’est très important, cela montre le véritable esprit de l’Italie et de la Nazionale. Le groupe est fantastique, nous nous entendons très bien. » En charnière avec Bastoni, autre produit du centre de formation de l’Atalanta auquel il a souvent été comparé, le défenseur tout juste prolongé avec la Dea a livré un match appliqué et sans bavure : « Jouer dans une défense à quatre avec Sarri m’aide, plus j’apprends, mieux c’est ». Il a beaucoup appris auprès de joueurs comme Chiellini et Bonucci : « Ce sont des légendes du football, j’ai de la chance d’avoir partagé des entraînements avec eux et d’avoir encore Bonucci dans le staff. »



