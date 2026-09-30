Giorgio Scalvini n’a que 22 ans, mais il a déjà l’air d’un vétéran. Peut-être parce que cela fait déjà quatre ans qu’il gravite autour de l’Italie, ou peut-être parce que c’est un garçon plus mûr que son âge. Une chose est sûre : son histoire avec l’Italie, commencée après tout son parcours dans les équipes de jeunes, a jusqu’ici été plutôt mouvementée, entre l’Euro manqué il y a deux ans à cause de la rupture des ligaments croisés à quelques jours du départ pour l’Allemagne et l’amère nuit de Zenica, lorsqu’il a vécu depuis les tribunes la non-qualification pour la Coupe du monde : « Je pense que cette année est une année de changement, a-t-il déclaré en conférence de presse, au cours de laquelle je peux en même temps beaucoup apprendre. J’aimerais être à 100 % sur tous les plans pour tout donner avec mon club et avec l’Italie. »
Scalvini : « En Turquie, nous avons pris conscience de notre force, contre la France nous verrons où nous en sommes. Nous sommes positifs, courageux »
Son parcours avec l’Italie a justement commencé avec Mancini, qui l’a fait débuter en juin 2022 à Mönchengladbach, à 18 ans et demi, lors du match de Ligue des nations perdu 5-2 contre l’Allemagne : « Avec le mister, je me suis toujours très bien entendu, j’aime la transparence avec laquelle il me dit les choses, au-delà du bagage footballistique qu’il a. Quand j’ai débuté, j’étais très jeune, je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre. Ce que je vois maintenant, même si nous n’en sommes qu’au début, c’est que nous cherchons à avoir une identité. Mancini veut une équipe qui cherche à dominer le match et il nous dit de prendre du plaisir. »
À Bursa, l’Italie a balayé les incertitudes de ses débuts en Ligue des nations face à la Belgique, en affichant ces enchaînements et ce jeu relationnel qui avaient caractérisé la première Italie version Mancini : « La victoire contre la Turquie nous a donné la conscience que nous sommes une équipe forte, que nous avons les capacités pour bien jouer au football et gagner. Les cadres nous aident énormément, nous les jeunes, et c’est très important, cela montre le véritable esprit de l’Italie et de la Nazionale. Le groupe est fantastique, nous nous entendons très bien. » En charnière avec Bastoni, autre produit du centre de formation de l’Atalanta auquel il a souvent été comparé, le défenseur tout juste prolongé avec la Dea a livré un match appliqué et sans bavure : « Jouer dans une défense à quatre avec Sarri m’aide, plus j’apprends, mieux c’est ». Il a beaucoup appris auprès de joueurs comme Chiellini et Bonucci : « Ce sont des légendes du football, j’ai de la chance d’avoir partagé des entraînements avec eux et d’avoir encore Bonucci dans le staff. »
Vendredi, à Paris, le niveau montera d’un cran, et la défense de l’Italie sera appelée à redoubler d’efforts : « La France est une équipe très forte, l’une des meilleures au monde, et surtout en attaque, ils ont une qualité et une vitesse supérieures à tout le monde. Nous sommes positifs, courageux. Nous sommes l’Italie et nous essaierons de faire de notre mieux, en jouant à visage découvert. Se mesurer à une équipe aussi forte est aussi une excellente façon de comprendre où nous en sommes. »
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