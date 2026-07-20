Au-delà du match contre l’Espagne, la conférence de presse a surtout été l’occasion de réfléchir à l’avenir proche de l’Argentine : celui de la reconstruction. Probablement sans Scaloni à la barre : « Je vais m’entretenir avec le président, j’ai une idée de ce que je veux faire, je respecterai mon contrat et ensuite je verrai. Je dois réfléchir, car je ne sais pas si je serai capable de reproduire un parcours aussi grand que celui des dernières années. Je suis reconnaissant envers le président de m’avoir offert cette chance unique, ce poste dont tout le monde rêve. Nous avons donné le maximum jusqu’au bout. Il est donc légitime que je prenne un peu de temps pour réfléchir. » Selon certaines rumeurs, Scaloni resterait jusqu’à l’échéance de son contrat, en décembre 2026, avant de passer le relais à son successeur.