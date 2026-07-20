L'Argentine quitte la Coupe du monde sur une note amère, malgré un parcours brillant qui devait initialement saluer les champions de 2022 et s'est transformé en une nouvelle épopée, stoppée net par l'Espagne de Yamal, Rodri et Cubarsí. L’Argentine cède donc le sceptre à la nouvelle génération incarnée par la brillante équipe de Luis de la Fuente et tire le rideau sur un groupe de joueurs sans doute unique. Menée sur le terrain par le plus grand footballeur du monde, Leo Messi, et dirigée par un sélectionneur avisé, Lionel Scaloni, qui a su transformer un groupe d’amis en une équipe extraordinairement victorieuse, cette génération n’a pas seulement triomphé au Qatar il y a quatre ans ; elle a aussi disputé cinq finales consécutives et ajouté deux Copa América à son palmarès.
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Scaloni quitte l’Argentine en larmes : « Je vais m’entretenir avec la Fédération, il sera difficile de reconstituer un groupe comme celui-ci ». Son départ officiel pourrait être annoncé en décembre
Les larmes coulent à flots
La finale du MetLife Stadium, marquée par une nervosité et une tension constantes avant, pendant et après la rencontre, a aussi été le théâtre d’un adieu annoncé par l’entraîneur de l’Albiceleste en conférence de presse d’après-match. Submergé par l’émotion et les applaudissements nourris de la salle, il se laisse aller à un sanglot qui lui interdit de conclure sa conférence. «Je pleure parce que c’est vraiment un groupe de guerriers. Même les Espagnols nous l’ont reconnu en nous saluant après le match. Dans ma vie, je rêvais justement de vivre ça. Maintenant, pour continuer, il faudrait beaucoup de choses, surtout repartir à zéro, reformer un groupe comme celui-ci. Ce sera difficilement possible et ça me fait mal au cœur», dit-il avant de s’excuser, de se lever et de quitter la salle de presse.
UN ENTRAÎNEUR UNIQUE
Visiblement éprouvé après avoir vécu de manière extrêmement intense chaque match et chaque émotion offerte sur le terrain par ses joueurs. Au point de ne même pas célébrer les buts de la remontée spectaculaire en demi-finale contre l'Angleterre, ou plutôt de masquer, grâce à son « poker face » emblématique, le tourbillon de sensations qui se déchaînait en lui. À Lusail en 2022, il lui avait fallu plusieurs minutes pour mesurer l’ampleur du dernier penalty transformé par Montiel, qui offrait à l’Argentine sa troisième Coupe du monde. Puis, il s’était abandonné à un nouvel éclat de larmes, d’une intensité différente, lorsqu’il avait croisé le regard incrédule de Paredes.
UN ADIEU PRÉVU
Au-delà du match contre l’Espagne, la conférence de presse a surtout été l’occasion de réfléchir à l’avenir proche de l’Argentine : celui de la reconstruction. Probablement sans Scaloni à la barre : « Je vais m’entretenir avec le président, j’ai une idée de ce que je veux faire, je respecterai mon contrat et ensuite je verrai. Je dois réfléchir, car je ne sais pas si je serai capable de reproduire un parcours aussi grand que celui des dernières années. Je suis reconnaissant envers le président de m’avoir offert cette chance unique, ce poste dont tout le monde rêve. Nous avons donné le maximum jusqu’au bout. Il est donc légitime que je prenne un peu de temps pour réfléchir. » Selon certaines rumeurs, Scaloni resterait jusqu’à l’échéance de son contrat, en décembre 2026, avant de passer le relais à son successeur.
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