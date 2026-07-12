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Hussein Hamdy

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Scaloni : « Nous avons brillé face au Cap-Vert et à l'Égypte… Voici mon avis sur le match contre l'Angleterre »

L. Scaloni
L. Martinez
Argentine
Suisse
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L'aventure du tango continue

Lionel Scaloni, le sélectionneur de l’Argentine, s’est dit « extrêmement heureux » après la qualification en demi-finale de la Coupe du monde 2026, au terme d’une rencontre très disputée contre la Suisse. Il a reconnu que le parcours jusqu’au dernier carré avait été « très compliqué ».

Selon le journal espagnol « Marca », le sélectionneur des champions du monde a tenu une conférence de presse d’après-match pour analyser les détails de cette qualification. Il a souligné que la sélection suisse avait donné du fil à retordre à l’Argentine, mais que les « Albicelestes » avaient finalement fait basculer la rencontre en leur faveur lors des prolongations.

  • Le dilemme de la force excessive

    Scaloni a analysé la rencontre en déclarant : « Nous avons affronté un adversaire qui nous a mis sous pression et a imposé une intensité physique remarquable, mais nous avons su répondre à cette agressivité. Cette rencontre nous sera précieuse pour anticiper ce qui nous attend, même si toutes les équipes ne jouent pas à ce niveau. Nous avons souffert, mais atteindre les demi-finales de la Coupe du monde sans souffrir serait presque impossible, et cela nous rend fiers. »

    Il a ajouté : « Après un mois et demi passé ici, la situation semblait mauvaise, et aujourd’hui nous pouvons dire que nous sommes en demi-finale. J’envisageais de prendre d’autres décisions et de changer beaucoup de joueurs ; au-delà du fait que nous soyons restés soudés, cela montre que le football n’est pas une science exacte où, si l’on additionne deux et deux, on obtient forcément quatre. »

    Interrogé sur la demi-finale à venir contre l’Angleterre, il a répondu : « Ce n’est qu’un match de football contre une grande équipe dirigée par un entraîneur formidable que j’apprécie beaucoup, mais cela reste un match de football et rien de plus. »

    Scaloni a également souligné l’importance du travail sur les coups de pied arrêtés, déclarant : « Il faut rendre hommage à Alexis car il passe beaucoup de temps à travailler les coups de pied arrêtés, et il est juste de le reconnaître car nous nous en sortons bien sur ce plan. Il n’est pas nécessaire d’être grand, la taille n’est pas son point fort mais il s’en sort très bien, et je pense que nous sommes bien placés à cet égard. »

    Il a poursuivi : « Aujourd’hui, nous avons souffert car l’adversaire joue bien et nous connaît parfaitement ; à ce stade, l’aspect physique revêt une importance capitale. Les duels sur le terrain ont tourné à leur avantage, ce qui n’a fait que compliquer les choses. Il est clair que nous n’étions pas au niveau que nous aurions souhaité, mais la performance de l’équipe n’était pas mauvaise et nous nous sommes créés plusieurs occasions. Nous avions anticipé ce scénario et tenté d’imposer notre jeu, en vain. Il faut donc saluer la performance de l’adversaire, qui a réalisé un travail remarquable, et cela confirme que nous devons continuer à travailler. »

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  • Le tirage au sort de l'Argentine

    Interrogé sur l’ambition et la force de caractère de son équipe, l’entraîneur argentin a affirmé : « Je connais parfaitement notre groupe et le staff technique, et aucune adversité ne nous fera dévier de notre trajectoire. Nous savions que nous devions continuer à nous battre. Les joueurs l’ont parfaitement intégré, et c’est ce qui me rassure. Au Qatar, nous étions novices, mais ce genre de situation ne nous pose plus de problème aujourd’hui. Aujourd’hui, nous avons gardé notre sang-froid, sachant que nous n’allions pas baisser les bras et que nous disposions de remplaçants capables de changer le cours du match. »

    Il a ajouté : « Je suis satisfait, car la situation de Lautaro n'est pas simple et les deux matchs qu'il a disputés étaient décisifs. Ce n'est pas facile pour moi de décider de ne pas aligner le meilleur buteur du championnat italien ; ce n'est pas évident, et ils le comprennent. Bien sûr, ils ne sont pas ravis, mais ils se battent et font avancer l’équipe. Ils ne me disent rien quand je ne les aligne pas ; ils s’entraînent à fond et, lorsqu’ils entrent en jeu, ils prouvent qu’ils sont en forme, et c’est pour moi ce qu’il y a de mieux. »

    Interrogé sur la supposée facilité du parcours argentin dans la compétition, Scaloni a rétorqué : « Mon objectif est d’améliorer ce que nous n’avons pas réussi à faire. Il faut d’abord analyser le match pour en comprendre les raisons. La première raison, c’est l’adversaire : on est censés être dans la partie facile du tableau, mais la Suisse nous a compliqué la tâche. »

  • Un tournant

    Interrogé sur la possibilité que ce match soit le pire de la sélection en Coupe du monde, il a répondu : « Je dois d’abord analyser la rencontre et rendre hommage à l’adversaire. Si les jeunes joueurs doivent jouer, ils joueront ; la question n’est pas d’âge, et il n’est pas vrai qu’ils ne jouent pas parce qu’ils sont jeunes. Otamendi a disputé tous les matchs parce que nous pensions avoir besoin de lui. »

    Concernant les points positifs, il a ajouté : « Nous avons gagné grâce à notre ambition ; nous voulions éviter la loterie des tirs au but face à une équipe réduite à dix. Nous voulions conclure en 90 minutes, mais ça n’a pas été le cas. Nous n’avons pas réussi à imposer notre domination sur le ballon ; nous avons tenté, mais ils ont exercé une pression énorme et nous n’avons pas été capables d’y répondre. »

    Scaloni a conclu : « Jusqu’à ce match, l’équipe était en bonne forme. La sélection a réalisé une excellente phase de poules ; nous avons livré de bons matchs contre le Cap-Vert et l’Égypte, et je dois encore analyser la rencontre d’aujourd’hui. Concentrons-nous sur le fait que nous sommes en demi-finale, ce qui est une source de satisfaction. Cette place est un privilège dans le monde du football, nous la considérons parfois comme acquise, mais ce n’est pas si simple. Maintenant, nous irons jusqu’au bout, avec toutes nos forces, et nous donnerons tout. Nous allons tout faire pour y parvenir, et que personne n’ laisse le doute s’installer. La chance peut être de notre côté, profitons-en. »

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