Scaloni : « Nous avons brillé face au Cap-Vert et à l'Égypte… Voici mon avis sur le match contre l'Angleterre »

Scaloni a analysé la rencontre en déclarant : « Nous avons affronté un adversaire qui nous a mis sous pression et a imposé une intensité physique remarquable, mais nous avons su répondre à cette agressivité. Cette rencontre nous sera précieuse pour anticiper ce qui nous attend, même si toutes les équipes ne jouent pas à ce niveau. Nous avons souffert, mais atteindre les demi-finales de la Coupe du monde sans souffrir serait presque impossible, et cela nous rend fiers. »

Il a ajouté : « Après un mois et demi passé ici, la situation semblait mauvaise, et aujourd’hui nous pouvons dire que nous sommes en demi-finale. J’envisageais de prendre d’autres décisions et de changer beaucoup de joueurs ; au-delà du fait que nous soyons restés soudés, cela montre que le football n’est pas une science exacte où, si l’on additionne deux et deux, on obtient forcément quatre. »

Interrogé sur la demi-finale à venir contre l’Angleterre, il a répondu : « Ce n’est qu’un match de football contre une grande équipe dirigée par un entraîneur formidable que j’apprécie beaucoup, mais cela reste un match de football et rien de plus. »

Scaloni a également souligné l’importance du travail sur les coups de pied arrêtés, déclarant : « Il faut rendre hommage à Alexis car il passe beaucoup de temps à travailler les coups de pied arrêtés, et il est juste de le reconnaître car nous nous en sortons bien sur ce plan. Il n’est pas nécessaire d’être grand, la taille n’est pas son point fort mais il s’en sort très bien, et je pense que nous sommes bien placés à cet égard. »

Il a poursuivi : « Aujourd’hui, nous avons souffert car l’adversaire joue bien et nous connaît parfaitement ; à ce stade, l’aspect physique revêt une importance capitale. Les duels sur le terrain ont tourné à leur avantage, ce qui n’a fait que compliquer les choses. Il est clair que nous n’étions pas au niveau que nous aurions souhaité, mais la performance de l’équipe n’était pas mauvaise et nous nous sommes créés plusieurs occasions. Nous avions anticipé ce scénario et tenté d’imposer notre jeu, en vain. Il faut donc saluer la performance de l’adversaire, qui a réalisé un travail remarquable, et cela confirme que nous devons continuer à travailler. »