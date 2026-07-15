Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, a défendu le niveau de son équipe en Coupe du monde 2026, rejetant les critiques sur le tenant du titre et affirmant que la qualification en demi-finales n’était pas le fruit du hasard, à la veille du choc attendu contre l’Angleterre, mercredi.

Les Argentins ont d’abord dominé leur groupe en battant l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, puis ont successivement éliminé le Cap-Vert, l’Égypte et la Suisse en phase à élimination directe.

Le parcours des « danseurs de tango » n’a toutefois pas été de tout repos : l’équipe a eu besoin de deux prolongations pour venir à bout du Cap-Vert puis de la Suisse, et a réussi à transformer un retard de deux buts face à l’Égypte en une victoire palpitante en huitièmes de finale, sous l’impulsion de son capitaine Lionel Messi, qui s’apprête à disputer le premier match de sa carrière contre l’équipe d’Angleterre.

Les Argentins abordent leur quatrième demi-finale consécutive, après celles de 2014, 2018 et 2022 – année de leur triomphe au Qatar – et s’appuient sur leurs deux succès en Copa América 2021 et 2024.