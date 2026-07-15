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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Scaloni l’assure : « Nous ne sommes pas si mauvais que ça… Ce serait de la folie de défier l’Angleterre en pensant autrement. »

Angleterre vs Argentine
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L. Scaloni
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É.-U.

L'entraîneur de l'équipe argentine balaie d'un revers la fatigue

Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, a défendu le niveau de son équipe en Coupe du monde 2026, rejetant les critiques sur le tenant du titre et affirmant que la qualification en demi-finales n’était pas le fruit du hasard, à la veille du choc attendu contre l’Angleterre, mercredi.

Les Argentins ont d’abord dominé leur groupe en battant l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, puis ont successivement éliminé le Cap-Vert, l’Égypte et la Suisse en phase à élimination directe.

Le parcours des « danseurs de tango » n’a toutefois pas été de tout repos : l’équipe a eu besoin de deux prolongations pour venir à bout du Cap-Vert puis de la Suisse, et a réussi à transformer un retard de deux buts face à l’Égypte en une victoire palpitante en huitièmes de finale, sous l’impulsion de son capitaine Lionel Messi, qui s’apprête à disputer le premier match de sa carrière contre l’équipe d’Angleterre.

Les Argentins abordent leur quatrième demi-finale consécutive, après celles de 2014, 2018 et 2022 – année de leur triomphe au Qatar – et s’appuient sur leurs deux succès en Copa América 2021 et 2024.

  • L’essentiel n’est pas de jouer parfaitement

    En conférence de presse, à la veille du match, Scaloni a affirmé : « L’équipe nationale ne joue pas aussi mal que certains le disent. Nous avons forcément fait quelque chose de bien pour en arriver là. »

    Il a ajouté : « Je suis reconnaissant envers les joueurs. Ce sont eux qui nous ont menés à trois titres, et nous voici à nouveau en demi-finale. Il ne nous manque qu’un pas pour atteindre la finale, et nous allons tout donner pour y parvenir. »

    Il a également souligné que la manière de jouer ne l’inquiétait plus autant que la simple présence en compétition : « Franchement, je ne me demande pas si nous jouons comme je l’avais imaginé. Il y a un mois et demi, j’aurais signé pour être en demi-finale, quel que soit le style. »

    Lire aussi : « Ne cherchez pas de complot »… Un message britannique provocateur avant le choc entre l’Angleterre et l’Argentine

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  • « La fatigue ne compte pas : je serais fou dans cette situation », déclare l’entraîneur, rappelant que, sur un terrain de football, l’engagement l’emporte parfois sur la raison.

    Il a ajouté : « Peu m’importe notre situation ou notre niveau de fatigue. Nous sommes en demi-finale de la Coupe du monde, et cela nous suffit pour être motivés. Tout le monde est heureux et nous sommes prêts à disputer ce match. »

    L’entraîneur argentin a refusé de faire le moindre lien entre la rencontre et les différends historiques et politiques opposant son pays à l’Angleterre, notamment la guerre des Malouines (Falklands) de 1982.

    « En réalité, il s’agit d’un match de football. Je ne peux pas tout mélanger, par respect pour ce qui s’est passé il y a de nombreuses années. Ce fut une période triste de notre histoire, et nous ne pouvons pas la changer. »

    Il a ajouté : « Ce qui se passe ailleurs dans le monde nous pousse à rejeter la guerre ; ce serait donc de la folie de considérer ce match comme autre chose qu’une simple rencontre de football. Bien sûr, nous nous souvenons de ceux qui ont vécu ces événements, mais il ne faut pas confondre football et histoire. »

    Le vainqueur de cette confrontation affrontera l’Espagne en finale, programmée le 19 juillet.

    Lire aussi : Vidéo : « Sors-le de ta poche »… Une moquerie à l’encontre d’une star française dans les vestiaires espagnols

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