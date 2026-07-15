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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Scaloni l’assure : « Nous ne sommes pas aussi mauvais que ça… Ce serait de la folie de défier l’Angleterre en y croyant. »

Angleterre vs Argentine
Angleterre
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L. Scaloni
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É.-U.

L'entraîneur de l'équipe argentine balaie d'un geste l'argument de la fatigue

Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, a défendu le niveau de son équipe en Coupe du monde 2026, rejetant les critiques sur le tenant du titre et affirmant que la qualification en demi-finale n’était pas le fruit du hasard, à la veille du choc attendu contre l’Angleterre, mercredi.

Les Argentins ont d’abord dominé leur groupe en battant l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, puis ont successivement éliminé le Cap-Vert, l’Égypte et la Suisse en phase à élimination directe.

Le parcours des « danseurs de tango » n’a toutefois pas été de tout repos : ils ont eu besoin de deux prolongations pour dominer le Cap-Vert puis la Suisse, et ils ont renversé un déficit de deux buts face à l’Égypte pour s’imposer in extremis en huitièmes de finale, portés par leur capitaine Lionel Messi, qui s’apprête à affronter l’Angleterre pour la première fois de sa carrière.

L’Albiceleste dispute sa troisième demi-finale en quatre éditions, et sa deuxième d’affilée, après son sacre qatari de 2022. Elle s’appuie aussi sur ses deux succès en Copa América 2021 et 2024.

  • L’essentiel n’est pas de jouer parfaitement

    En conférence de presse, à la veille du match, Scaloni a affirmé : « L’équipe nationale ne joue pas aussi mal que certains le disent. Nous avons forcément fait quelque chose de bien pour en arriver là. »

    Il a ajouté : « Je suis reconnaissant envers les joueurs. Ce sont eux qui nous ont menés à trois titres, et nous voici à nouveau en demi-finale. Il ne nous manque qu’un pas pour atteindre la finale, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y parvenir. »

    Il a également souligné que la manière de jouer ne le préoccupait plus autant que la poursuite du parcours dans la compétition, déclarant : « Honnêtement, je ne me demande pas si nous jouons de la manière idéale que j’avais souhaitée. Il y a un mois et demi, j’aurais accepté d’atteindre les demi-finales de n’importe quelle manière. »

    Lire aussi : « Ne cherchez pas de complot »… Un message britannique percutant avant le choc entre l’Angleterre et l’Argentine

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  • Malgré la fatigue, l’entraîneur a estimé qu’il serait « fou » de ne pas saisir cette occasion.

    Il a ajouté : « Peu m'importe notre situation ou notre niveau de fatigue. Nous sommes en demi-finale de la Coupe du monde, et cela nous suffit pour être motivés. Tout le monde est heureux et nous sommes prêts à disputer ce match. »

    L’entraîneur argentin a refusé d’établir un lien entre cette rencontre et les différends historiques et politiques entre son pays et l’Angleterre, notamment en ce qui concerne la guerre des îles Malouines (Falkland) de 1982.

    « En réalité, c’est un match de football. Je ne peux pas tout mélanger, par respect pour ce qui s’est passé il y a de nombreuses années. Ce fut une période triste de notre histoire, et nous ne pouvons pas la changer. »

    Il a ajouté : « Ce qui se passe ailleurs dans le monde nous pousse à rejeter la guerre ; ce serait donc de la folie de considérer ce match comme autre chose qu’une simple rencontre de football. Bien sûr, nous nous souvenons de ceux qui ont vécu ces événements, mais il ne faut pas confondre football et histoire. »

    Le vainqueur de cette demi-finale affrontera l’Espagne en finale, programmée le 19 juillet.

    Lire aussi : Vidéo : « Sors-le de ta poche »… Une moquerie à l’encontre d’une star française dans les vestiaires espagnols

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