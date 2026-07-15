Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Argentine, a défendu le niveau de son équipe en Coupe du monde 2026, rejetant les critiques sur le tenant du titre et affirmant que la qualification en demi-finale n’était pas le fruit du hasard, à la veille du choc attendu contre l’Angleterre, mercredi.

Les Argentins ont d’abord dominé leur groupe en battant l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, puis ont successivement éliminé le Cap-Vert, l’Égypte et la Suisse en phase à élimination directe.

Le parcours des « danseurs de tango » n’a toutefois pas été de tout repos : ils ont eu besoin de deux prolongations pour dominer le Cap-Vert puis la Suisse, et ils ont renversé un déficit de deux buts face à l’Égypte pour s’imposer in extremis en huitièmes de finale, portés par leur capitaine Lionel Messi, qui s’apprête à affronter l’Angleterre pour la première fois de sa carrière.

L’Albiceleste dispute sa troisième demi-finale en quatre éditions, et sa deuxième d’affilée, après son sacre qatari de 2022. Elle s’appuie aussi sur ses deux succès en Copa América 2021 et 2024.