Scaloni fait le point sur l’état de forme de Messi et déclare : « J’espère que ce sera cette finale… » Tout en rappelant que Salah n’est pas la seule menace

Scaloni a expliqué que son équipe devait encore progresser, notamment pour limiter les contre-attaques qui lui ont posé problème face au Cap-Vert.
Il a déclaré : « Nous ne voulons pas seulement contrôler le match, nous voulons aussi éviter les contre-attaques qui nous ont fait du tort. Nous sommes une équipe qui défend en gardant le ballon. »
Il a par ailleurs confirmé que le staff technique avait passé en revue avec les joueurs les détails de la rencontre à venir face à l’Égypte ainsi que les objectifs de la sélection, insistant : « Nous ne pouvons pas renoncer à notre identité. »
Il a également réclamé des périodes de repos plus longues à mesure que la compétition avance : « Plus nous approchons des phases finales, plus nous avons besoin de récupération. Nous avons joué à Miami dans des conditions difficiles, et demain nous jouerons en salle, donc il n’y a pas lieu de se plaindre. »
Il souligne que la fatigue touchera les deux équipes, ayant chacune disputé 120 minutes lors du match précédent, mais indique que le staff dispose d’options pour faire entrer des joueurs frais et, si besoin, ajuster le système en cours de rencontre.
Pour conclure, il a rendu hommage à Leandro Paredes, affirmant : « C’est un joueur clé, prêt à entrer en jeu. Quand il est sur le terrain, le jeu de l’équipe change. Avec Alexis, l’équipe affiche un bon niveau, mais lorsque le ballon passe par Paredes, l’équipe se sent plus à l’aise grâce à ses passes directes. Pour nous, il reste un joueur incontournable. »
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