Goal.com
En direct

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Argentina Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Scaloni fait le point sur l’état de forme de Messi et déclare : « J’espère que ce sera cette finale… » Tout en rappelant que Salah n’est pas la seule menace

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
Espagne
L. Scaloni
M. Salah
L. Messi
Argentine
Égypte
É.-U.
Espagne

À chaque nouvelle étape, Lionel Scaloni refuse de se préoccuper de ce qui pourrait se passer ensuite, préférant se concentrer sur la prochaine échéance. Tout en évoquant son prochain adversaire et la nature de la compétition, l’entraîneur argentin a laissé entrevoir un scénario qu’il espère voir se réaliser, mais il a souligné que le chemin pour y parvenir était encore long.

Les « Tangos » abordent ce mardi soir un huitième de finale à haut risque face à l’Égypte, après avoir franchi de justesse le tour précédent (3-2) grâce à une victoire étriquée contre le modeste Cap-Vert.

  • La finale dont il rêve… mais.

    Scaloni a souligné la possibilité d'affronter l'Espagne en finale. Il a exprimé son souhait de voir ce match se concrétiser, y voyant un signe positif pour les deux équipes… « Mais il reste encore beaucoup de matchs à disputer », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse précédant le match contre l'Égypte, comme l'a rapporté le journal Marca tôt mardi matin.

    « Je ne peux pas dire ce qu’il faut pour être considéré comme grand favori, mais il est clair que l’Espagne s’est améliorée au fil de ses cinq matches. La Coupe du monde est un tournoi éprouvant : les déplacements, la chaleur, l’état des terrains, un ballon qui ne roule pas toujours bien… De nombreux facteurs rendent difficile le fait de désigner un véritable favori. Cette édition n’est pas comme les autres ; aucune équipe ne s’est vraiment démarquée. J’espère que l’Espagne atteindra la finale, mais le parcours est encore long et nous avons tous beaucoup à apprendre. »

    Lire aussi : La presse espagnole célèbre le « héros Merino »… tandis que les médias portugais pleurent la fin de l’ère Ronaldo


    • Publicité

  • Aucune équipe ne prend l’avantage

    Scaloni a souligné que cette édition de la Coupe du monde s'était révélée difficile pour toutes les équipes, précisant que même les grands favoris avaient connu de grandes difficultés.

    Il a déclaré : « Il y a quelques jours, nous avons vu la France souffrir face au Paraguay, alors qu’elle reste l’une des équipes les plus fortes. Les conditions sont différentes des éditions précédentes, et les joueurs qui ont disputé un grand nombre de matchs cette saison ressentent de la fatigue ; c’est pourquoi aucune équipe n’a encore réussi à imposer son jeu jusqu’à présent. »

    Lire aussi : De la Fuente : « Voici ce que j’ai dit à Ronaldo… » et Yamal, à l’origine de la blessure de la star portugaise

  • L’Égypte lance un avertissement… mais salue également Salah.

    L'entraîneur de l'Argentine a souligné la difficulté de l'affrontement contre l'Égypte, affirmant que cette équipe possédait une identité bien définie et des joueurs exceptionnels.

    Il a déclaré : « L’Égypte est une équipe très forte, composée de joueurs de haut niveau et dirigée par un entraîneur qui travaille avec le groupe depuis des années et a un style de jeu bien défini. Elle a donné du fil à retordre à tous ses adversaires, et elle fera de même avec nous. »

    Il a ajouté : « Salah est un joueur formidable, et ce sera un plaisir de l'affronter. Mais nous n'analysons pas un seul joueur, mais bien une équipe dans son ensemble. L'Égypte est une équipe offensive, et nous sommes prêts à tous les scénarios. »

    Lire aussi… Ronaldo : « Je pars la conscience tranquille… et le Portugal n’a rien gagné avant moi »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Messi est prêt et le onze est arrêté

    Scaloni a confirmé que Lionel Messi était prêt à affronter l’Égypte, précisant que le capitaine de l’équipe nationale ne souffrait d’aucun problème physique malgré les 120 minutes disputées lors du dernier match.

    Il a déclaré : « Lionel va bien, il va jouer. Il a disputé les 120 minutes dans leur intégralité et ne s’est pas plaint de fatigue. »

    Il a ajouté : « J’ai déjà défini le onze de départ, mais je ne l’ai pas encore communiqué aux joueurs. »

    Lire aussi : Dans un dernier message adressé à Ronaldo, Martinez annonce son départ du Portugal

  • Dans le football, le jeu prime sur le système.

    Scaloni a souligné que l’Argentine ne se reposait pas uniquement sur ses schémas tactiques, mais aussi sur la personnalité et l’esprit qui caractérisent l’équipe depuis des années.

    Il a déclaré : « Cette équipe a toujours été un adversaire redoutable. Quand les choses ne se passent pas comme on le souhaite, il y a plusieurs façons de gagner : grâce à la détermination, à l’enthousiasme, à la ténacité et à l’esprit d’équipe. Bien sûr, nous pouvons mieux jouer, mais quand ce n’est pas le cas, nous devons nous appuyer sur nos valeurs fondamentales. »

    Il a ajouté : « Nous avons revu notre dernier match à plusieurs reprises, et l’Argentine était bien l’équipe dominante. Nous avons essayé de récupérer le ballon, mais parfois, l’esprit de combat prime sur les aspects tactiques. »

    Lire aussi : Un ancien coéquipier de Ronaldo après la défaite face à l’Espagne : « Je ne veux pas dire quelque chose que je pourrais regretter »

  • Progrès, épuisement et Paradis

    Scaloni a expliqué que son équipe devait encore progresser, notamment pour limiter les contre-attaques qui lui ont posé problème face au Cap-Vert.

    Il a déclaré : « Nous ne voulons pas seulement contrôler le match, nous voulons aussi éviter les contre-attaques qui nous ont fait du tort. Nous sommes une équipe qui défend en gardant le ballon. »

    Il a par ailleurs confirmé que le staff technique avait passé en revue avec les joueurs les détails de la rencontre à venir face à l’Égypte ainsi que les objectifs de la sélection, insistant : « Nous ne pouvons pas renoncer à notre identité. »

    Il a également réclamé des périodes de repos plus longues à mesure que la compétition avance : « Plus nous approchons des phases finales, plus nous avons besoin de récupération. Nous avons joué à Miami dans des conditions difficiles, et demain nous jouerons en salle, donc il n’y a pas lieu de se plaindre. »

    Il souligne que la fatigue touchera les deux équipes, ayant chacune disputé 120 minutes lors du match précédent, mais indique que le staff dispose d’options pour faire entrer des joueurs frais et, si besoin, ajuster le système en cours de rencontre.

    Pour conclure, il a rendu hommage à Leandro Paredes, affirmant : « C’est un joueur clé, prêt à entrer en jeu. Quand il est sur le terrain, le jeu de l’équipe change. Avec Alexis, l’équipe affiche un bon niveau, mais lorsque le ballon passe par Paredes, l’équipe se sent plus à l’aise grâce à ses passes directes. Pour nous, il reste un joueur incontournable. »

    Lire aussi : Record historique battu… L’Espagne signe un exploit sans précédent en Coupe du monde

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Égypte crest
Égypte
EGY