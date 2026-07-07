Scaloni fait le point sur l’état de forme de Messi et déclare : « J’espère que ce sera cette finale… » Tout en rappelant que Salah n’est pas la seule menace

Scaloni a souligné la possibilité d'affronter l'Espagne en finale. Il a exprimé son souhait de voir ce match se concrétiser, y voyant un signe positif pour les deux équipes… « Mais il reste encore beaucoup de matchs à disputer », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse précédant le match contre l'Égypte, comme l'a rapporté le journal Marca tôt mardi matin.

« Je ne peux pas dire ce qu’il faut pour être considéré comme grand favori, mais il est clair que l’Espagne s’est améliorée au fil de ses cinq matches. La Coupe du monde est un tournoi éprouvant : les déplacements, la chaleur, l’état des terrains, un ballon qui ne roule pas toujours bien… De nombreux facteurs rendent difficile le fait de désigner un véritable favori. Cette édition n’est pas comme les autres ; aucune équipe ne s’est vraiment démarquée. J’espère que l’Espagne atteindra la finale, mais le parcours est encore long et nous avons tous beaucoup à apprendre. »

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