Malgré un total impressionnant de 16 points sur 21 possibles, Hurzeler veut que les supporters gardent les pieds sur terre et savourent l’instant. Il a souligné l’importance de déconnecter et de célébrer la victoire dans le derby face à leurs grands rivaux.

« Ils ne devraient pas regarder le classement », a déclaré Hurzeler. « Ils devraient profiter de la soirée sans téléphone portable, boire une bière ou autre chose et prendre plaisir à porter les couleurs de Brighton. »

« Je ne regarde pas le classement en ce moment. Bien sûr, les bons comme les mauvais résultats suscitent toujours des jugements, mais au bout du compte, nous devons nous concentrer sur nos performances. C’est la seule chose que nous pouvons maîtriser et c’est ainsi que nous abordons la situation. »

Hurzeler a détaillé sa philosophie d’entraîneur, expliquant que la priorité de Brighton est de progresser en permanence à l’approche d’un calendrier chargé. « Depuis mon arrivée, nous nous concentrons toujours sur les performances, que nous traversions une bonne ou une mauvaise période », a-t-il expliqué. « Je pense que si nous nous concentrons avant tout sur les performances, c’est parce que nous voulons faire progresser les joueurs et progresser nous-mêmes en tant que club. Ce n’est donc pas le bon moment pour regarder le classement. Il faut plutôt revoir le match, essayer de nous améliorer et bien récupérer, parce que jeudi, un nouveau défi nous attend. »