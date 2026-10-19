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« Savourez une bière et ne regardez pas le classement ! » : le superbe message de Fabian Hurzeler aux supporters de Brighton après la démonstration à cinq buts contre Crystal Palace
Brighton se déchaîne dans le derby de la M23
Brighton a écrasé Crystal Palace 5-0 dimanche, au terme d’une démonstration sans pitié. Le club a balayé les visiteurs dès les dix premières minutes et rapidement pris une avance de 3-0. Un but contre son camp de Jaydee Canvot a lancé le festival, avant que Diego Gomez ne s’illustre d’une frappe splendide depuis la ligne médiane, à peine sept minutes après le coup d’envoi.
Yasin Ayari a inscrit le troisième but pour conclure une entame de match effrénée. Après la pause, Charalampos Kostoulas et Jack Hinshelwood ont complété le score et scellé une journée de derby mémorable. Ce large succès a brièvement propulsé Brighton à la deuxième place du championnat, mais la victoire 1-0 d’Arsenal face à Nottingham Forest, plus tard dans la journée, a fait redescendre le club de la côte sud au troisième rang.
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Concentrez-vous sur les performances, pas sur le classement.
Malgré un total impressionnant de 16 points sur 21 possibles, Hurzeler veut que les supporters gardent les pieds sur terre et savourent l’instant. Il a souligné l’importance de déconnecter et de célébrer la victoire dans le derby face à leurs grands rivaux.
« Ils ne devraient pas regarder le classement », a déclaré Hurzeler. « Ils devraient profiter de la soirée sans téléphone portable, boire une bière ou autre chose et prendre plaisir à porter les couleurs de Brighton. »
« Je ne regarde pas le classement en ce moment. Bien sûr, les bons comme les mauvais résultats suscitent toujours des jugements, mais au bout du compte, nous devons nous concentrer sur nos performances. C’est la seule chose que nous pouvons maîtriser et c’est ainsi que nous abordons la situation. »
Hurzeler a détaillé sa philosophie d’entraîneur, expliquant que la priorité de Brighton est de progresser en permanence à l’approche d’un calendrier chargé. « Depuis mon arrivée, nous nous concentrons toujours sur les performances, que nous traversions une bonne ou une mauvaise période », a-t-il expliqué. « Je pense que si nous nous concentrons avant tout sur les performances, c’est parce que nous voulons faire progresser les joueurs et progresser nous-mêmes en tant que club. Ce n’est donc pas le bon moment pour regarder le classement. Il faut plutôt revoir le match, essayer de nous améliorer et bien récupérer, parce que jeudi, un nouveau défi nous attend. »
Sage présente ses excuses après l’effondrement de Crystal Palace
Pour Crystal Palace, le classement du championnat est peu réjouissant : sept points seulement en sept matches. L’entraîneur Pierre Sage a assumé l’entière responsabilité de cette défaite humiliante et de la manière dont son équipe s’est effondrée.
« Je ne sais pas ce qui s’est passé aujourd’hui, a reconnu Sage. Je veux simplement présenter mes excuses aux supporters, parce qu’il n’est pas normal de montrer ce visage quand on fait ce métier et qu’on affronte ce club. Nous ne sommes pas au niveau que nous espérions. Et j’en suis vraiment désolé, car je sais à quel point c’est important pour eux, mais nous n’avons pas répondu présent aujourd’hui. C’est aussi très important pour nous. Je pense que nous n’avons pas compris dans quel contexte l’équipe jouait. »
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Soirées européennes et défis de taille sur la scène nationale
Brighton s’apprête à enchaîner les matches dans plusieurs compétitions au cours des prochaines semaines. Le club se tourne d’abord vers l’Europe, où il affrontera la formation tchèque de Jablonec jeudi, en Ligue Conférence.
Après ce rendez-vous européen, l’équipe de Hurzeler se rendra à Anfield le week-end prochain pour défier Liverpool. Brighton terminera ensuite un mois d’octobre chargé par deux matches contre Manchester City, en tête du classement, et affrontera l’équipe d’Enzo Maresca en FA Cup comme en Premier League.
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