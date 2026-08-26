AFP
Traduit par
Savio, recrue à 85 M£, marque lors de ses débuts avec Tottenham dans une large victoire 5-1 face à Charlton en Carabao Cup
Tottenham s’impose tranquillement face à Charlton
Comme l’a rapporté Sky Sports, Tottenham Hotspur a rebondi après sa récente défaite en Premier League en écrasant Charlton Athletic 5-1. Les visiteurs ont subi un coup dur d’entrée, perdant les défenseurs Collins Sichenje et Billy Koumetio sur blessure durant les 15 premières minutes.
Le gardien Tiernan Brooks a repoussé Archie Gray avant que Mikey Moore n’ouvre le score, en frappant le ballon à travers ses mains à la 41e minute. Dominic Solanke a rapidement doublé la mise d’une finition astucieuse avant la pause.
En seconde période, Kevin Danso a marqué de la tête sur un coup franc de Mateus Fernandes dès son premier ballon. Les locaux ont largement dominé cette opposition de Championship pour s’assurer une place au tour suivant.
- Getty Images Sport
Savio fait immédiatement la différence
Les supporters de Tottenham Hotspur ont assisté à des débuts de rêve pour Savio, entré en jeu à la 71e minute. L’ailier n’a mis que 11 minutes à ouvrir son compteur, en repiquant dans l’axe avant de frapper intelligemment dans le petit filet. Trois minutes plus tard, Savio a éliminé dans la surface de réparation, et sa tentative brouillonne a été déviée par Ben Davies pour le cinquième but.
Charlton Athletic est parvenu à inscrire un but de consolation en fin de match lorsque le défenseur Lloyd Jones a marqué de la tête sur un corner à la 87e minute. Cette victoire autoritaire a offert à l’entraîneur Roberto De Zerbi et à son groupe un boost bienvenu après un début de campagne nationale décousu.
Everton et Newcastle se qualifient
Ailleurs, Everton s'est imposé tranquillement 4-0 contre Preston North End à Deepdale. Thierno Barry a inscrit un superbe triplé, tandis que Brennan Johnson a marqué son premier but pour le club. L'entraîneur David Moyes a profité de cette large avance pour ménager plusieurs joueurs clés dans les dernières minutes.
Dans le même temps, Newcastle United a décroché une victoire renversante 3-2 contre West Bromwich Albion. Bazoumana Toure et un doublé de Harvey Barnes ont offert la victoire aux locaux, malgré un coup franc d'Isaac Price et un penalty en fin de match. Le gardien Ewen Jaouen a réalisé une parade plongeante cruciale sur un coup franc de Jayson Molumby pour préserver ce mince avantage.
- Getty Images Sport
Que se passe-t-il ensuite ?
Tottenham, Everton et Newcastle attendent désormais le tirage au sort du troisième tour de la Carabao Cup, stade de la compétition auquel entrent en lice les participants européens comme Arsenal et Manchester City. À leurs côtés figure Bradford City, auteur d’un énorme exploit en éliminant Burnley 4-2 aux tirs au but après un match nul 0-0. Les clubs victorieux doivent rapidement se reconcentrer sur leurs prochaines rencontres de championnat du week-end, alors que le calendrier footballistique s’intensifie.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles