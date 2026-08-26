Comme l’a rapporté Sky Sports, Tottenham Hotspur a rebondi après sa récente défaite en Premier League en écrasant Charlton Athletic 5-1. Les visiteurs ont subi un coup dur d’entrée, perdant les défenseurs Collins Sichenje et Billy Koumetio sur blessure durant les 15 premières minutes.

Le gardien Tiernan Brooks a repoussé Archie Gray avant que Mikey Moore n’ouvre le score, en frappant le ballon à travers ses mains à la 41e minute. Dominic Solanke a rapidement doublé la mise d’une finition astucieuse avant la pause.

En seconde période, Kevin Danso a marqué de la tête sur un coup franc de Mateus Fernandes dès son premier ballon. Les locaux ont largement dominé cette opposition de Championship pour s’assurer une place au tour suivant.