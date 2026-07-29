L’ailier de 22 ans s’est imposé comme une cible prioritaire de Tottenham, qui cherche à remanier son effectif après deux 17es places consécutives. Suivi de longue date par la cellule de recrutement des Spurs, Savinho pousse désormais activement pour ce transfert afin de rejoindre Roberto De Zerbi, selon The Sun.

Manchester City serait prêt à le vendre au bon prix, les négociations tournant actuellement autour d’une valorisation à 60 M£. Il s’agit d’une légère baisse par rapport aux 70 M£ réclamés pour l’attaquant il y a un an.







