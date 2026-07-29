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Savinho pousse pour un transfert à 60 M£ à Tottenham, alors que l’ailier de Manchester City veut obtenir davantage de temps de jeu
Savinho vise un transfert dans le nord de Londres
L’ailier de 22 ans s’est imposé comme une cible prioritaire de Tottenham, qui cherche à remanier son effectif après deux 17es places consécutives. Suivi de longue date par la cellule de recrutement des Spurs, Savinho pousse désormais activement pour ce transfert afin de rejoindre Roberto De Zerbi, selon The Sun.
Manchester City serait prêt à le vendre au bon prix, les négociations tournant actuellement autour d’une valorisation à 60 M£. Il s’agit d’une légère baisse par rapport aux 70 M£ réclamés pour l’attaquant il y a un an.
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De Zerbi veut renforcer son attaque
De Zerbi a clairement affiché son souhait de remodeler l’effectif pour en faire une équipe plus offensive. Le technicien italien estime que la vitesse naturelle et la créativité de Savinho sont les ingrédients parfaits pour son système tactique. Le club a déjà apporté un soutien financier massif à l’ancien entraîneur de Brighton après une première vague de dépenses, mais De Zerbi insiste sur le fait que l’activité de Tottenham sur le marché des transferts « n’est pas encore terminée ».
Tottenham a déjà bouclé plusieurs opérations majeures, notamment les arrivées de Sandro Tonali en provenance de Newcastle pour 100 M£, de Mateus Fernandes en provenance de West Ham pour 85 M£, ainsi que du défenseur Jan Paul van Hecke pour 52 M£. Malgré ces dépenses massives, la direction reste déterminée à recruter au moins deux autres joueurs offensifs.
La pression monte à l’Etihad
Le contrat de Savinho à l’Etihad Stadium court encore sur trois ans, mais son faible temps de jeu est devenu un point de blocage majeur. La saison dernière, l’ailier n’a été titularisé qu’à 14 reprises toutes compétitions confondues lors d’un exercice perturbé par les blessures. Arrivé du club satellite de Troyes avec de grandes attentes après un passage réussi à Gérone, il n’est toutefois pas parvenu à déloger les stars déjà installées dans le onze de City.
L’intérêt vient aussi de l’étranger, puisque l’AC Milan suit également de près la situation de l’international brésilien. Cependant, l’attrait de rester en Premier League et d’évoluer sous les ordres d’un entraîneur porté sur l’attaque comme De Zerbi semble avoir clairement fait pencher la préférence du joueur vers Londres.
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La « nouvelle ambition » signale un changement de mentalité au sein du club
L’approche agressive du club sur le marché a été saluée par des joueurs cadres, dont Micky van de Ven, qui estime que cette « nouvelle ambition » est une réponse nécessaire aux échecs passés. Le défenseur a déclaré : « C’est vraiment bien de voir que le club a apporté quelques changements. On voit que le club a une nouvelle ambition. C’est quelque chose de vraiment important pour les joueurs qui sont ici depuis longtemps. La saison dernière a été une saison stressante, inacceptable de notre part, donc laisser tout cela derrière nous et aborder la nouvelle saison avec un nouvel élan, cela compte beaucoup. »
Alors que l’équipe se prépare pour les prochains matches amicaux contre le Sydney FC et Chelsea, l’intégration de ces recrues de premier plan reste la priorité absolue du staff technique de De Zerbi.
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