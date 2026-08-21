Selon ESPN, Tottenham a trouvé un accord pouvant atteindre 85 M£ avec Manchester City pour recruter l’ailier Savinho. Le club londonien versera d’abord 75 M£, auxquels pourront s’ajouter 10 M£ de bonus liés aux performances, mettant ainsi fin à une longue poursuite entamée l’été dernier.

Le joueur de 22 ans va désormais passer sa visite médicale avant de signer un contrat de longue durée dans le nord de Londres. Des sources confirment également que Tottenham poursuit les discussions concernant une opération distincte pour l’attaquant de City Omar Marmoush.