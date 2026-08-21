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Savinho arraché ! Tottenham fait grimper ses dépenses au-delà de 300 M£ avec un énorme raid à 85 M£ sur Manchester City
S’attacher la cible phare
Selon ESPN, Tottenham a trouvé un accord pouvant atteindre 85 M£ avec Manchester City pour recruter l’ailier Savinho. Le club londonien versera d’abord 75 M£, auxquels pourront s’ajouter 10 M£ de bonus liés aux performances, mettant ainsi fin à une longue poursuite entamée l’été dernier.
Le joueur de 22 ans va désormais passer sa visite médicale avant de signer un contrat de longue durée dans le nord de Londres. Des sources confirment également que Tottenham poursuit les discussions concernant une opération distincte pour l’attaquant de City Omar Marmoush.
- Getty Images Sport
À la recherche d’un nouveau chapitre
Savinho est arrivé à Manchester City en provenance de Troyes en 2024 pour 40 M€, avant de disputer 53 matches toutes compétitions confondues, pour deux buts et 12 passes décisives. L’été dernier, Tottenham a échoué dans une première tentative pour recruter l’ailier, avant que celui-ci n’opte pour rester et se battre pour sa place.
Au final, il n’a été titularisé qu’à sept reprises en Premier League lors de la dernière campagne de Pep Guardiola à la tête de l’équipe. Surtout, il a été écarté du groupe de City pour la défaite lors du Community Shield dimanche dernier contre Arsenal à Cardiff, pendant que les négociations avançaient.
Énorme frénésie de dépenses estivales
L’acquisition de Savinho porte les dépenses totales de Tottenham cet été au-delà de la barre des 300 M£. L’équipe de Roberto De Zerbi a considérablement renforcé son effectif durant ce mercato, avec les arrivées de Sandro Tonali, Mateus Fernandes et Jan Paul van Hecke, ainsi que des joueurs libres Marcos Senesi, Andy Robertson et Martin Dubravka.
Dans le même temps, le club est parvenu à récupérer environ 140 M£ grâce aux départs de Luka Vuskovic, Cristian Romero et Djed Spence. Ces départs judicieux ont contribué à équilibrer les comptes au milieu de cette ambitieuse campagne de recrutement.
- AFP
Prêt pour le coup d’envoi
Sa visite médicale étant imminente, l’attention se porte rapidement sur la manière dont Savinho s’intégrera dans le dispositif tactique de De Zerbi. L’entraîneur doit s’exprimer devant les médias vendredi, avant le match d’ouverture de Tottenham en Premier League sur le terrain de Brentford samedi.
S’attacher les services d’un joueur du calibre de Savinho représente une véritable déclaration d’intention, alors que Tottenham cherche à démarrer sur les chapeaux de roue. Les supporters attendront avec impatience sa présentation officielle et d’éventuels débuts au cours des premières semaines de la saison.
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