« Quel joueur me procure toujours un grand plaisir à regarder ? Mbappé. Pour moi, il reste le plus fort. Je dois admettre que je ne m’attendais pas à voir Messi briller encore ainsi en Coupe du monde. Il a eu raison de douter, même si deux de ses trois buts sont nés d’erreurs du gardien algérien, fils de Zidane. Ces derniers jours, je note effectivement beaucoup de bourdes chez les gardiens ; je ne sais pas si c’est dû aux ballons ou à autre chose. »





Messi ou Ronaldo ? Franchement, si tu ne saisis pas la différence, tu ne comprends rien au football. Messi a toujours fonctionné à 70 % de talent pur et 30 % de travail, tandis que Cristiano, c’est l’inverse. Avec l’âge, le physique s’érode et seul le talent brut permet de tenir la route. Déjà au Qatar il y a quatre ans, Cristiano n’avait pas été à son niveau. Je pense qu’il devrait arrêter avec l’équipe nationale et se concentrer sur son club. Il pourrait atteindre les mille buts sans gâcher sa relation avec le public. C’est une loi de la vie : les gens se souviennent toujours de la dernière chose que tu as faite, pas de toutes les autres. »





Concernant l’élimination de l’Italie de la Coupe du monde, il assène : « Rien ne changera. Le problème, ce n’est pas le président de la fédération, ce sont les joueurs et la manière de les entraîner. Les garçons ne dribblent plus. Deux touches, et ils envoient déjà le ballon sur l’aile. À ce rythme, on ne progresse jamais. Dans le football italien, tout a changé : vous aviez de grands gardiens et de grands défenseurs, mais où sont-ils passés ? »