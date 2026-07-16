Alors que le monde du football se prépare pour la finale très attendue de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, l’une des personnalités les plus en vue du web a clairement affiché ses couleurs. IShowSpeed, fervent admirateur de Ronaldo, s’est tourné vers la jeune pépite du FC Barcelone, Yamal, pour éviter ce qu’il qualifie de « catastrophe » pour les fans de CR7.

Le Portugal ayant été éliminé en huitièmes de finale, Speed a assisté avec horreur à la progression de l’Argentine vers une deuxième finale consécutive. Le streamer, qui a suivi assidûment tous les matchs du tournoi, place désormais tous ses espoirs dans cette jeune sensation pour empêcher la légende argentine de soulever une nouvelle fois le trophée le 19 juillet.