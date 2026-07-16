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« Sauve-nous, fans de Cristiano Ronaldo ! » : IShowSpeed exhorte Lamine Yamal à conduire l’Espagne vers la victoire contre l’Argentine et Lionel Messi, l’ennemi juré de CR7, en finale de la Coupe du monde
L’appel désespéré d’un fan inconditionnel de Ronaldo
Alors que le monde du football se prépare pour la finale très attendue de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, l’une des personnalités les plus en vue du web a clairement affiché ses couleurs. IShowSpeed, fervent admirateur de Ronaldo, s’est tourné vers la jeune pépite du FC Barcelone, Yamal, pour éviter ce qu’il qualifie de « catastrophe » pour les fans de CR7.
Le Portugal ayant été éliminé en huitièmes de finale, Speed a assisté avec horreur à la progression de l’Argentine vers une deuxième finale consécutive. Le streamer, qui a suivi assidûment tous les matchs du tournoi, place désormais tous ses espoirs dans cette jeune sensation pour empêcher la légende argentine de soulever une nouvelle fois le trophée le 19 juillet.
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Le message de Speed à Yamal
Lors d’un récent live diffusé sur les réseaux sociaux, un créateur de contenu très ému a lancé un appel pressant à l’ailier espagnol : « Ne joue pas, Lamine ; pars et va simplement gagner. Bats l’Argentine en finale de la Coupe du monde, Lamine, s’il te plaît. S’il te plaît, Lamine. Sauve-moi du désastre. »
La perspective d’un deuxième sacre mondial de Messi place ce fidèle supporter de Ronaldo en état de détresse. Speed conclut : « Je n’en supporterai pas une année de plus. Si Messi remporte à nouveau la Coupe du monde, je ne saurai que dire en tant que fan de Ronaldo. Je serai muet. Alors, Lamine Yamal, sauve-nous, fans de Ronaldo. »
Le clasico générationnel
La finale est bien plus qu’un simple trophée : c’est un face-à-face entre deux époques. Messi, star incontestée du tournoi, totalise huit buts et quatre passes décisives et entend consolider son statut de plus grand joueur de l’histoire. Son influence décisive a permis à l’Argentine de dominer l’Angleterre en demi-finale et de se hisser en finale.
À l’inverse, Yamal a connu un tournoi plus discret au regard de ses propres standards élevés. Le joueur de 19 ans n’a inscrit qu’un seul but et délivré une seule passe décisive en sept matches, mais sa capacité à créer un moment de magie reste la plus grande menace de l’Espagne. Pour Speed et le camp de Ronaldo, Yamal est la dernière ligne de défense dans le débat perpétuel sur le « GOAT » (le plus grand de tous les temps) qui continue de diviser le monde du football.
- AFP
La présence de Speed est-elle de mauvais augure ?
Ce tournoi a été un véritable manège à sensations pour Speed, dont le soutien retentissant semble parfois porter malheur aux équipes qu’il encourage. Après la défaite de l’Angleterre face à l’Albiceleste en début de semaine, son désespoir a atteint son paroxysme. La finale à venir représente sa dernière chance de voir Messi privé de la gloire suprême, ce qui accentuerait encore l’écart entre l’Argentin et Ronaldo en matière de palmarès international.
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