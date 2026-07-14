La Serie A perd l'un de ses protagonistes de la saison passée et la Juventus, passée du statut de club négociateur à celui d'observateur sur un autre dossier, en tire malgré tout profit. Selon Sky Sport, le transfert du défenseur Tarik Muharemovic, né en 2003, de Sassuolo à Leeds est pratiquement bouclé. Ces dernières semaines, son nom avait d’abord été associé à l’Inter en cas de départ d’Alessandro Bastoni, puis à la formation bianconera (dont il avait fait partie de 2021 à 2024).
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Sassuolo : Leeds passe à la vitesse supérieure pour Muharemovic : une opération de 40 millions d'euros, la Juventus pourrait également en tirer profit
D’après les dernières informations, le transfert s’élèverait à 40 millions d’euros.
L'opération s'est concrétisée ces derniers jours et permettra au club noir et vert, pour lequel il a disputé 63 matchs au cours des deux dernières saisons et avec lequel il a inscrit 4 buts, d'empocher pas moins de 40 millions d'euros. Cette offre révisée a permis au groupe de Daniel Farke de devancer les prétendants anglais, Bournemouth et Sunderland, eux aussi à la recherche d’un défenseur central imposant et prometteur. Elle a également convaincu la Juventus de renoncer à faire revenir l’international bosnien, envisagé comme éventuel remplaçant de Bremer grâce à la clause de 50 % sur la revente.
La Juventus se console
Le Brésilien, dont la clause libératoire de 58 millions d’euros peut être activée jusqu’au 10 août, reste une possible monnaie d’échange pour des raisons financières. La Juventus n’a donc pas pu rivaliser avec les clubs de Premier League, mieux armés sur le plan économique. Il se consolera toutefois en encaissant les 20 millions d’euros du transfert de Muharemovic de Sassuolo à Leeds, une somme précieuse pour abonder le budget transferts.
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