Sassuolo : Leeds passe à la vitesse supérieure pour Muharemovic : une opération de 40 millions d'euros, la Juventus pourrait également en tirer profit

L'opération s'est concrétisée ces derniers jours et permettra au club noir et vert, pour lequel il a disputé 63 matchs au cours des deux dernières saisons et avec lequel il a inscrit 4 buts, d'empocher pas moins de 40 millions d'euros. Cette offre révisée a permis au groupe de Daniel Farke de devancer les prétendants anglais, Bournemouth et Sunderland, eux aussi à la recherche d’un défenseur central imposant et prometteur. Elle a également convaincu la Juventus de renoncer à faire revenir l’international bosnien, envisagé comme éventuel remplaçant de Bremer grâce à la clause de 50 % sur la revente.