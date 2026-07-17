Le Sassuolo a officialisé le transfert de Tarik Muharemovic au Leeds. Le défenseur, né en 2003 et anciennement courtisé par l’Inter et la Juventus (qui percevra un pourcentage sur la revente), s’envole donc vers l’Angleterre contre un chèque de 40 millions d’euros.
Traduit par
Sassuolo : le transfert de Muharemovic à Leeds est officiel. Combien la Juventus va-t-elle encaisser ?
LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL
« L'U.S. Sassuolo Calcio annonce avoir cédé définitivement les droits sportifs du footballeur Tarik Muharemovic au Leeds United FC.
Le club lui souhaite plein succès, tant sur le plan personnel que professionnel. »
QUELS SONT LES RECETTES DE LA JUVENTUS ?
Les Bianconeri ont longtemps cherché à faire revenir Muharemovic à Turin, après l’avoir cédé en prêt avec option d’achat obligatoire aux Neroverdi pour 3 millions d’euros. La Juventus a toutefois conservé une participation de 50 % sur la revente et encaissera ainsi 20 millions d’euros sur les 40 versés par Leeds.
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