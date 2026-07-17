Sassuolo : le transfert de Muharemovic à Leeds est officiel. Combien la Juventus va-t-elle encaisser ?

Les Bianconeri ont longtemps cherché à faire revenir Muharemovic à Turin, après l’avoir cédé en prêt avec option d’achat obligatoire aux Neroverdi pour 3 millions d’euros. La Juventus a toutefois conservé une participation de 50 % sur la revente et encaissera ainsi 20 millions d’euros sur les 40 versés par Leeds.