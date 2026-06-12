Sassuolo : le club a accepté la démission de Carnevali, qui a déclaré : « Merci à la famille Squinzi. »

L'U.S. Sassuolo Calcio annonce avoir accepté la démission de Giovanni Carnevali de ses fonctions de directeur général et d'administrateur délégué du club.





Ainsi se clôt un chapitre majeur de l’histoire neroverde. Pendant treize ans, Giovanni Carnevali a guidé le club vers une croissance constante, en en faisant l’une des réalités les plus appréciées du calcio. Sous son égide, Sassuolo a su marier ambition sportive et durabilité, en développant un modèle reconnu pour la valorisation des jeunes talents ainsi que la solidité de sa gestion et de son organisation.





Le club et ses propriétaires tiennent à exprimer leur gratitude à Giovanni Carnevali pour son professionnalisme et son dévouement durant ces treize années, et lui souhaitent plein succès pour l’avenir.



