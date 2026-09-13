Muric 7 : la barre transversale effleurée le sauve face à Nico Gonzalez en début de match, puis il capte sans difficulté une frappe du gauche de Koopmeiners et une tentative du droit de Conceicao. Au début de la seconde période, il fait preuve d’adresse pour détourner en corner une frappe du droit d’Alajbegovic, avant de s’interposer encore face au Bosnien à la 60e, puis de répondre quelques minutes plus tard à Douglas Luiz. Grande parade, enfin, sur Alajbegovic en fin de match.





Cinquegrano 6,5 : il se montre aussi bien dans sa couverture sur Alajbegovic que dans ses projections sur son côté, en dédoublant avec Berardi.





Leysen 6,5 : avec Idzes, il se partage la tâche de marquer Kolo Muani, sans rien concéder au Français. Précis tout au long du match face aux attaquants, il récolte un carton jaune en fin de partie pour une faute sur Woltemade.





Idzes 6,5 : précis dans le marquage, il se montre davantage que Leysen aussi en attaque, pour tenter de placer sa tête sur coups de pied arrêtés. (81e : Caleta-Car : non noté)





Doig 6,5 : il se met en évidence avec une percée sur la gauche, à la 35e, conclue par un ballon dans le petit filet extérieur. Un match de substance et de course.





Thorstvedt 6 : préféré à Adzic, il apporte de la quantité au milieu de terrain jusqu’à son remplacement. (70e : Adzic 7,5 : dans les tout derniers instants, il inscrit le but de l’ancien qui glace la deuxième remontée de la Juventus : c’est le but du 3-2, enroulé au second poteau. Il y a un an, il marquait avec le maillot de la Juventus le but du 4-3 contre l’Inter à la dernière minute. Désormais prêté à Sassuolo, il recommence contre la Juventus : pour lui, c’est un conte de fées).





Matic 8 : au milieu, il fait parler son expérience et sa qualité de distribution face à Douglas Luiz et Koopmeiners. Sa passe décisive pour le but d’Esposito est un geste de maître, qu’il répète ensuite avec d’autres actions dans la phase de construction du jeu.





Lipani 5,5 : avec Thorstvedt, il est l’un des poumons qui permettent à Matic de développer son jeu. Un carton jaune en début de seconde période limite ses interventions à la récupération, et Aquilani le remplace peu après. (55e : Bakola 6,5 : c’est un joueur suivi par la Juventus sur le marché des transferts : sa passe décisive sur le but de Bowie est précieuse).





Berardi 6 : sur la droite, il est un souci constant pour la défense de la Juventus, mais il repique aussi dans l’axe, jouant en véritable « meneur » du jeu offensif de Sassuolo. Sur la fin de la première période, il oblige Vicario à une parade au sol sur une frappe du gauche lointaine. Il remet ça au début de la seconde période, en trouvant encore la parade de Vicario. Il cherche souvent les combinaisons avec Matic. (70e : Dominguez 6 : il entre et fait le travail)





Esposito 7 : il joue en pointe, avec pour mission aussi bien d’attaquer le but que d’ouvrir des espaces pour Berardi et Laurienté. L’une de ses frappes de l’extérieur de la surface passe de peu à gauche de Vicario. Au fil des minutes, et surtout en seconde période, il commence à permuter sur tout le front de l’attaque, jusqu’à trouver le but, du droit, sur une précieuse passe décisive de Matic. (70e : Bowie 7 : il ne se montre qu’une fois, mais c’est la plus importante : sur une passe de Bakola, il inscrit le 2-1.





Laurienté 6,5 : en partant du côté gauche de l’attaque, il travaille énormément pour ses coéquipiers, avec notamment un joli jeu d’ouverture à deux reprises vers l’aile opposée. En seconde période, il met Kalulu en difficulté.





Entr. Aquilani 7 : match bien préparé et encore mieux terminé, avec des changements justes et décisifs. L’élève bat le maître Spalletti.







