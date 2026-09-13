Voici les notes de Sassuolo-Juventus 3-2, match comptant pour la quatrième journée du championnat de Serie A 2026-2027.
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Sassuolo-Juventus, les notes de CM : Zhegrova fait illusion, Kolo Muani catastrophique, Adzic féerique, Matic en maestro. Et Aquilani bat Spalletti
Sassuolo
Muric 7 : la barre transversale effleurée le sauve face à Nico Gonzalez en début de match, puis il capte sans difficulté une frappe du gauche de Koopmeiners et une tentative du droit de Conceicao. Au début de la seconde période, il fait preuve d’adresse pour détourner en corner une frappe du droit d’Alajbegovic, avant de s’interposer encore face au Bosnien à la 60e, puis de répondre quelques minutes plus tard à Douglas Luiz. Grande parade, enfin, sur Alajbegovic en fin de match.
Cinquegrano 6,5 : il se montre aussi bien dans sa couverture sur Alajbegovic que dans ses projections sur son côté, en dédoublant avec Berardi.
Leysen 6,5 : avec Idzes, il se partage la tâche de marquer Kolo Muani, sans rien concéder au Français. Précis tout au long du match face aux attaquants, il récolte un carton jaune en fin de partie pour une faute sur Woltemade.
Idzes 6,5 : précis dans le marquage, il se montre davantage que Leysen aussi en attaque, pour tenter de placer sa tête sur coups de pied arrêtés. (81e : Caleta-Car : non noté)
Doig 6,5 : il se met en évidence avec une percée sur la gauche, à la 35e, conclue par un ballon dans le petit filet extérieur. Un match de substance et de course.
Thorstvedt 6 : préféré à Adzic, il apporte de la quantité au milieu de terrain jusqu’à son remplacement. (70e : Adzic 7,5 : dans les tout derniers instants, il inscrit le but de l’ancien qui glace la deuxième remontée de la Juventus : c’est le but du 3-2, enroulé au second poteau. Il y a un an, il marquait avec le maillot de la Juventus le but du 4-3 contre l’Inter à la dernière minute. Désormais prêté à Sassuolo, il recommence contre la Juventus : pour lui, c’est un conte de fées).
Matic 8 : au milieu, il fait parler son expérience et sa qualité de distribution face à Douglas Luiz et Koopmeiners. Sa passe décisive pour le but d’Esposito est un geste de maître, qu’il répète ensuite avec d’autres actions dans la phase de construction du jeu.
Lipani 5,5 : avec Thorstvedt, il est l’un des poumons qui permettent à Matic de développer son jeu. Un carton jaune en début de seconde période limite ses interventions à la récupération, et Aquilani le remplace peu après. (55e : Bakola 6,5 : c’est un joueur suivi par la Juventus sur le marché des transferts : sa passe décisive sur le but de Bowie est précieuse).
Berardi 6 : sur la droite, il est un souci constant pour la défense de la Juventus, mais il repique aussi dans l’axe, jouant en véritable « meneur » du jeu offensif de Sassuolo. Sur la fin de la première période, il oblige Vicario à une parade au sol sur une frappe du gauche lointaine. Il remet ça au début de la seconde période, en trouvant encore la parade de Vicario. Il cherche souvent les combinaisons avec Matic. (70e : Dominguez 6 : il entre et fait le travail)
Esposito 7 : il joue en pointe, avec pour mission aussi bien d’attaquer le but que d’ouvrir des espaces pour Berardi et Laurienté. L’une de ses frappes de l’extérieur de la surface passe de peu à gauche de Vicario. Au fil des minutes, et surtout en seconde période, il commence à permuter sur tout le front de l’attaque, jusqu’à trouver le but, du droit, sur une précieuse passe décisive de Matic. (70e : Bowie 7 : il ne se montre qu’une fois, mais c’est la plus importante : sur une passe de Bakola, il inscrit le 2-1.
Laurienté 6,5 : en partant du côté gauche de l’attaque, il travaille énormément pour ses coéquipiers, avec notamment un joli jeu d’ouverture à deux reprises vers l’aile opposée. En seconde période, il met Kalulu en difficulté.
Entr. Aquilani 7 : match bien préparé et encore mieux terminé, avec des changements justes et décisifs. L’élève bat le maître Spalletti.
JUVENTUS
Vicario 5,5 : sa première intervention est une sortie du genou peu avant la demi-heure, puis il sort aussi de la tête, aux abords de la ligne médiane, en devançant Berardi. Toujours sur Berardi, il capte au sol un tir du gauche du capitaine neroverde à la fin de la première période, avant de récidiver au début de la seconde en repoussant en corner une frappe du gauche du numéro 10. Sur les trois buts de Sassuolo, les torts sont davantage ceux de la défense que les siens, mais avec trois buts encaissés, il ne peut pas avoir la moyenne.
Kalulu 5 : attentif sur Laurienté et peu enclin à se projeter vers l’avant, il manque de précision dans certaines passes et dans son contrôle de Laurienté. Sur le but d’Adzic, il n’est pas là, tout comme les défenseurs centraux : ils étaient tous devant.
Bremer 4,5 : il fait parler son physique et ses qualités d’anticipation aussi bien sur Esposito que sur Laurienté. Avec Kelly, il se fait piéger par Esposito et Matic sur l’action du but du 1-0. Même sur le but du 2-1, son placement n’est pas parfait, puis sur le 3-2 il n’est pas là non plus, il était monté.
Lucumí 5,5 : il est bon pour fermer sur Berardi lancé par une mauvaise passe de Conceicao. Puis il se montre précipité dans son intervention sur Esposito, ce qui lui vaut un carton jaune et son remplacement à la pause. (À partir de la 46e minute, Kelly 5 : sur le but d’Esposito, avec Bremer, il se fait prendre par l’attaquant de Sassuolo).
Celik 5,5 : de son côté se trouve le client le plus difficile de Sassuolo : Berardi. Celik l’anticipe bien en début de match, puis le capitaine de Sassuolo commence à davantage dézoner et il n’est pas facile pour le Turc de le suivre. Il monte en puissance en seconde période, avec de belles récupérations sur Berardi et Esposito. Mais l’action du but de Sassuolo part de son couloir.
Douglas Luiz 5,5 : il a désormais pris avec assurance possession du milieu de terrain de la Vieille Dame, mais ses passes sont presque toujours des remises vers le coéquipier le plus proche, sans jamais prendre de risques. Précieux avec quelques récupérations, il tente aussi sa chance d’un tir du droit stoppé par Muric. Il écope d’un jaune pour une faute sur Doig.
Koopmeiners 5,5 : il alterne à la baguette avec Douglas Luiz, en jouant sur le côté gauche du milieu de la Juventus. Timide et parfois imprécis dans ses passes verticales. Peu après la demi-heure, il a l’occasion de décocher son gauche à l’entrée de la surface, mais la frappe est faible et prévisible. En seconde période, il baisse nettement (À partir de la 70e minute, Sarr 5,5 : entrée dans une fin de match à oublier pour la Juventus).
Conceicao 6 : au début, il offre une passe en retrait très dangereuse qui ouvre un contre de Sassuolo et donne une occasion à Berardi. Il monte en régime au fil de la première période et trouve des espaces grâce à sa vitesse et ses dribbles sur la droite, mais la dernière passe n’est pas toujours précise. À la fin de la première mi-temps, il se déplace à gauche et tente de là un tir du droit stoppé par Muric. (À partir de la 60e minute, Zhegrova 7,5 : il entre et tente quelques éclairs, avec beaucoup d’emphase et peu de concret. En revanche, il est très concret à la 82e minute, lorsqu’il contrôle le ballon puis marque d’un gauche précis. Mais ce n’est pas fini : en plein temps additionnel, encore du gauche, mais cette fois en force, il trouve le but du 2-2).
Nico Gonzalez 6 : à peine le temps de commencer qu’il effleure la barre d’un beau tir du droit à l’entrée de la surface. Il donne toujours l’impression d’être le joueur le plus dangereux de la Juve, potentiellement comme dans les faits, et ses accélérations sont constantes, vers l’avant comme dans le repli. (À partir de la 60e minute, Woltemade 5 : il a la grande occasion à la 84e minute, lorsqu’il s’élève de la tête mais met à côté).
Alajbegović 6 : il touche beaucoup de ballons et, au quart d’heure de jeu, se libère par un geste de classe avec un double contact sur la gauche, en mettant le ballon dans la surface, sans toutefois trouver de coéquipiers prêts à conclure. Dès qu’il a le ballon, il part en progression et il est difficile pour les défenseurs de Sassuolo de le contenir. Il entame la seconde période avec un tir du droit repoussé en corner par Muric, ce qu’il retente à la 60e minute, avec le même résultat. Puis il essaie une troisième fois, de manière égoïste, attirant la colère de Spalletti parce qu’il ne sert ni Kolo Muani ni Woltemade. Puis, à quelques minutes de la fin, après le 1-1, il bute sur une grande parade de Muric. (À partir de la 88e minute, Oboawvoduo : non noté).
Kolo Muani 4 : il débute en éprouvant énormément de difficultés, comme lors des matches précédents, aussi bien pour se rendre disponible que dans le contrôle du ballon : en première période, c’est presque un fantôme ; en seconde, rien ne change, il est totalement absent.
Entr. Spalletti 5 : il perd son duel avec son élève Aquilani. L’entrée de Zhegrova est judicieuse, son insistance avec Kolo Muani beaucoup moins. En fin de match, sur le score de 2-2, il aurait peut-être dû dire à l’équipe de se contenter de sa deuxième remontée, au lieu de se jeter de manière irréfléchie à la recherche de la victoire, encaissant ainsi une défaite).
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