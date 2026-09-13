Voici les notes de Sassuolo-Juventus 3-2, match comptant pour la quatrième journée du championnat de Serie A 2026-2027.
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Sassuolo-Juventus, les notes de CM : Zhegrova donne l’illusion, Kolo Muani catastrophique, Adzic féerique, Matic en maître. Et Aquilani bat Spalletti
Sassuolo
Muric 7 : la barre transversale effleurée le sauve sur Nico Gonzalez en début de match, puis il capte sans difficulté une frappe du gauche de Koopmeiners et une du droit de Conceicao. Au début de la seconde période, il est bon pour détourner en corner une frappe du droit d'Alajbegovic, avant de se répéter encore face au Bosnien à la 60e, puis quelques minutes plus tard devant Douglas Luiz. Grande parade, enfin, sur Alajbegovic en fin de match.
Cinquegrano 6,5 : il se montre aussi bien en couverture sur Alajbegovic que dans ses projections sur le côté, en dédoublant avec Berardi.
Leysen 6,5 : avec Idzes, il se partage la tâche de marquer Kolo Muani, sans rien concéder au Français. Précis durant toute la rencontre sur les attaquants, il écope d'un jaune en fin de match pour une faute sur Woltemade.
Idzes 6,5 : précis dans le marquage, il se montre davantage aussi en attaque que Leysen, pour tenter le coup de tête sur les coups de pied arrêtés. (81e : Caleta-Car : s. v.)
Doig 6,5 : il se met en évidence avec une percée sur la gauche, à la 35e, avec un ballon sur l'extérieur du filet. Un match de substance et de course.
Thorstvedt 6 : préféré à Adzic, il apporte de la densité au milieu de terrain jusqu'à son remplacement. (70e : Adzic 7,5 : dans les derniers instants, il inscrit le but de l'ancien qui refroidit la deuxième remontée de la Juventus : c'est le but du 3-2, enroulé au second poteau. Il y a un an, il marquait avec le maillot de la Juventus le but du 4-3 contre l'Inter à la dernière minute. Désormais prêté à Sassuolo, il recommence contre la Juventus : pour lui, c'est un conte de fées).
Matic 8 : au milieu de terrain, il fait parler son expérience et sa science du jeu face à Douglas Luiz et Koopmeiners. Sa passe décisive pour le but d'Esposito est un geste de maître, qu'il répète ensuite avec d'autres inspirations dans la construction du jeu.
Lipani 5,5 : avec Thorstvedt, il est l'un des poumons qui permettent à Matic de déployer sa science du jeu. Un avertissement en début de seconde période limite ses interventions à la récupération, et Aquilani le remplace peu après. (55e : Bakola 6,5 : c'est un joueur suivi par la Juventus dans l'optique du mercato : sa passe décisive pour le but de Bowie est précieuse).
Berardi 6 : sur la droite, il est une menace constante dans l'esprit de la défense de la Juventus, mais il repique aussi dans l'axe, jouant comme un véritable « régisseur » du jeu offensif de Sassuolo. Sur la fin de la première période, il oblige Vicario à une parade au sol sur une frappe du gauche lointaine. Il remet ça au début de la seconde période, butant encore sur Vicario. Il cherche souvent à combiner avec Matic. (70e : Dominguez 6 : il entre et fait son match)
Esposito 7 : il joue en pointe, avec pour mission autant d'attaquer le but que d'ouvrir des espaces pour Berardi et Laurienté. Une de ses frappes depuis l'entrée de la surface file de peu à gauche de Vicario. Au fil des minutes, et surtout en seconde période, il commence à dézoner sur tout le front de l'attaque, jusqu'à trouver le but, du droit, sur une précieuse passe décisive de Matic. (70e : Bowie 7 : il ne se montre que sur une occasion, mais c'est la plus importante : sur une passe décisive de Bakola, il inscrit le 2-1.
Laurienté 6,5 : en partant du côté gauche de l'attaque, il travaille beaucoup pour ses coéquipiers, avec deux belles ouvertures vers le couloir opposé. En seconde période, il met Kalulu en difficulté.
Entr. Aquilani 7 : match bien préparé et encore mieux terminé, avec des changements justes et décisifs. L'élève bat le maître Spalletti.
Juventus
Vicario 5,5 : sa première intervention est une sortie du genou peu avant la demi-heure, puis il intervient aussi de la tête, aux abords de la ligne médiane, en devançant Berardi. Toujours face à Berardi, il capte au sol une frappe du gauche du capitaine de Sassuolo sur la fin de la première période, avant de récidiver en début de seconde, en détournant en corner un tir du gauche du numéro 10. Sur les trois buts de Sassuolo, les responsabilités sont davantage celles de la défense que les siennes, mais avec trois buts encaissés, on ne peut pas lui accorder la moyenne.
Kalulu 5 : attentif face à Laurienté et peu enclin à se projeter vers l’avant, il manque de précision dans certains passes et dans son contrôle de Laurienté. Sur le but d’Adzic, il n’est pas là, tout comme les défenseurs centraux : ils étaient tous montés.
Bremer 4,5 : il fait parler sa puissance physique et sa capacité d’anticipation aussi bien face à Esposito que face à Laurienté. Avec Kelly, il se fait piéger par Esposito et Matic sur l’action du but du 1-0. Même sur le but du 2-1, son placement n’est pas parfait, puis sur le 3-2, il n’est pas là non plus, il était monté.
Lucumí 5,5 : il est bon pour fermer sur Berardi lancé par une mauvaise passe de Conceicao. Puis il se montre précipité sur son intervention sur Esposito, ce qui lui vaut un carton jaune et son remplacement à la pause. (Dès la 46e Kelly 5 : sur le but d’Esposito, avec Bremer, il se fait prendre dans le dos par l’attaquant de Sassuolo).
Celik 5,5 : de son côté se trouve le client le plus difficile de Sassuolo : Berardi. Celik l’anticipe bien en début de match, puis le capitaine de Sassuolo commence à davantage dézoner et ce n’est pas simple pour le Turc de le suivre. Il monte en puissance en seconde période, avec de belles récupérations sur Berardi et Esposito. L’action du but de Sassuolo part toutefois de son couloir.
Douglas Luiz 5,5 : il a désormais pris avec assurance les commandes du milieu de terrain de la Juventus, mais ses passes sont presque toujours de simples remises au coéquipier le plus proche, sans jamais prendre de risques. Précieux avec quelques récupérations, il tente aussi sa chance d’une frappe du droit stoppée par Muric. Il écope d’un jaune pour une faute sur Doig.
Koopmeiners 5,5 : il alterne à la baguette avec Douglas Luiz, en évoluant sur le côté gauche du milieu de terrain de la Juve. Timide et parfois imprécis dans ses passes verticales. Peu après la demi-heure, il a l’occasion de décocher son gauche à l’entrée de la surface, mais sa frappe est faible et prévisible. En seconde période, il baisse nettement (Dès la 70e Sarr 5,5 : entrée dans une fin de match à oublier pour la Juventus).
Conceicao 6 : d’entrée, il offre une passe en retrait très risquée qui ouvre un contre de Sassuolo et concède une occasion à Berardi. Il monte en régime au fil de la première période et trouve des espaces grâce à sa vitesse et à ses dribbles sur la droite, mais ensuite, la dernière passe n’est pas toujours précise. Sur la fin de la première période, il bascule à gauche et tente alors sa chance d’un tir du droit stoppé par Muric. (Dès la 60e Zhegrova 7,5 : il entre et tente quelques éclairs, avec beaucoup d’emphase et peu de concret. En revanche, il se montre très concret à la 82e minute, lorsqu’il contrôle le ballon avant de marquer d’un précis tir du gauche. Mais ce n’est pas tout : en plein temps additionnel, encore du gauche, mais cette fois en force, il trouve le but du 2-2).
Nico Gonzalez 6 : à peine le match commencé, il heurte la barre transversale d’un beau tir du droit à l’entrée de la surface. Il donne toujours l’impression d’être le joueur le plus dangereux de la Juve, potentiellement comme dans les faits, et ses accélérations sont constantes, aussi bien vers l’avant qu’au repli. (Dès la 60e Woltemade 5 : il a la grosse occasion à la 84e minute, lorsqu’il s’élève de la tête mais ne cadre pas).
Alajbegović 6 : il touche beaucoup de ballons et, au quart d’heure de jeu, se libère avec un geste de classe sur un double contact côté gauche, en mettant le ballon dans la surface, sans toutefois trouver de coéquipiers prêts à conclure. Dès qu’il a le ballon, il part en progression et les défenseurs de Sassuolo ont du mal à le contenir. Il entame la seconde période par un tir du droit repoussé en corner par Muric, ce qu’il retente à la 60e minute, avec le même résultat. Puis il essaie une troisième fois, de manière égoïste, attirant la colère de Spalletti parce qu’il ne sert pas Kolo Muani et Woltemade. Puis, à quelques minutes de la fin, après le 1-1, il se heurte à une grande parade de Muric. (À partir de la 88e Oboawvoduo : non noté).
Kolo Muani 4 : il commence en éprouvant d’énormes difficultés, comme lors des matches précédents, aussi bien pour se rendre disponible que dans le contrôle du ballon : en première période, c’est presque un fantôme, et les choses ne changent pas après la pause : il est totalement absent.
Entr. Spalletti 5 : il perd son duel avec son élève Aquilani. L’entrée de Zhegrova est judicieuse, son insistance avec Kolo Muani beaucoup moins. En fin de match, à 2-2, il aurait peut-être dû dire à son équipe de se contenter de cette deuxième remontée, au lieu de se jeter de manière inconsidérée à la recherche de la victoire, concédant ainsi une défaite).
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