Muric 7 : la barre transversale effleurée le sauve sur Nico Gonzalez en début de match, puis il capte sans difficulté une frappe du gauche de Koopmeiners et une du droit de Conceicao. Au début de la seconde période, il est bon pour détourner en corner une frappe du droit d'Alajbegovic, avant de se répéter encore face au Bosnien à la 60e, puis quelques minutes plus tard devant Douglas Luiz. Grande parade, enfin, sur Alajbegovic en fin de match.





Cinquegrano 6,5 : il se montre aussi bien en couverture sur Alajbegovic que dans ses projections sur le côté, en dédoublant avec Berardi.





Leysen 6,5 : avec Idzes, il se partage la tâche de marquer Kolo Muani, sans rien concéder au Français. Précis durant toute la rencontre sur les attaquants, il écope d'un jaune en fin de match pour une faute sur Woltemade.





Idzes 6,5 : précis dans le marquage, il se montre davantage aussi en attaque que Leysen, pour tenter le coup de tête sur les coups de pied arrêtés. (81e : Caleta-Car : s. v.)





Doig 6,5 : il se met en évidence avec une percée sur la gauche, à la 35e, avec un ballon sur l'extérieur du filet. Un match de substance et de course.





Thorstvedt 6 : préféré à Adzic, il apporte de la densité au milieu de terrain jusqu'à son remplacement. (70e : Adzic 7,5 : dans les derniers instants, il inscrit le but de l'ancien qui refroidit la deuxième remontée de la Juventus : c'est le but du 3-2, enroulé au second poteau. Il y a un an, il marquait avec le maillot de la Juventus le but du 4-3 contre l'Inter à la dernière minute. Désormais prêté à Sassuolo, il recommence contre la Juventus : pour lui, c'est un conte de fées).





Matic 8 : au milieu de terrain, il fait parler son expérience et sa science du jeu face à Douglas Luiz et Koopmeiners. Sa passe décisive pour le but d'Esposito est un geste de maître, qu'il répète ensuite avec d'autres inspirations dans la construction du jeu.





Lipani 5,5 : avec Thorstvedt, il est l'un des poumons qui permettent à Matic de déployer sa science du jeu. Un avertissement en début de seconde période limite ses interventions à la récupération, et Aquilani le remplace peu après. (55e : Bakola 6,5 : c'est un joueur suivi par la Juventus dans l'optique du mercato : sa passe décisive pour le but de Bowie est précieuse).





Berardi 6 : sur la droite, il est une menace constante dans l'esprit de la défense de la Juventus, mais il repique aussi dans l'axe, jouant comme un véritable « régisseur » du jeu offensif de Sassuolo. Sur la fin de la première période, il oblige Vicario à une parade au sol sur une frappe du gauche lointaine. Il remet ça au début de la seconde période, butant encore sur Vicario. Il cherche souvent à combiner avec Matic. (70e : Dominguez 6 : il entre et fait son match)





Esposito 7 : il joue en pointe, avec pour mission autant d'attaquer le but que d'ouvrir des espaces pour Berardi et Laurienté. Une de ses frappes depuis l'entrée de la surface file de peu à gauche de Vicario. Au fil des minutes, et surtout en seconde période, il commence à dézoner sur tout le front de l'attaque, jusqu'à trouver le but, du droit, sur une précieuse passe décisive de Matic. (70e : Bowie 7 : il ne se montre que sur une occasion, mais c'est la plus importante : sur une passe décisive de Bakola, il inscrit le 2-1.





Laurienté 6,5 : en partant du côté gauche de l'attaque, il travaille beaucoup pour ses coéquipiers, avec deux belles ouvertures vers le couloir opposé. En seconde période, il met Kalulu en difficulté.





Entr. Aquilani 7 : match bien préparé et encore mieux terminé, avec des changements justes et décisifs. L'élève bat le maître Spalletti.







