Coup dur pour Sassuolo et les nouvelles en provenance de l’infirmerie ne sont pas bonnes pour Alberto Aquilani. Lors du match contre Bologne, terminé sur un score de 2-2, l’ailier Cristian Volpato avait été contraint de sortir sur blessure et les examens qu’il a passés aujourd’hui ont confirmé la nécessité d’une indisponibilité importante.
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Sassuolo : coup dur pour Volpato, lésion de grade moyen. Quand reviendra-t-il et combien de matches va-t-il manquer ?
Lésion de gravité modérée
La blessure musculaire contractée par l’ailière australienne d’origine italienne a tout de suite semblé importante et les examens cliniques effectués aujourd’hui ont confirmé une lésion musculaire du muscle fléchisseur de la jambe droite. Une lésion de degré modéré (deuxième niveau sur une échelle de trois) qui entraînera inévitablement un arrêt d’au moins un mois, un mois et demi.
Le communiqué de Sassuolo
L’U.S. Sassuolo Calcio annonce que, à la suite de la blessure survenue lors du match Bologna-Sassuolo du dimanche 6 septembre, le joueur Cristian Volpato, après les examens nécessaires, a présenté une lésion de degré modéré du fléchisseur de la jambe droite. L’attaquant a déjà entamé son processus de rééducation.
Quand revient-il et combien de matches manque-t-il ?
Évidemment, avec cette indisponibilité, Volpato manquera à coup sûr le match prévu dimanche 13 septembre à 20h45 contre la Juventus, mais aussi le suivant contre Monza, programmé vendredi 18 à 20h45.
Puis il y aura la trêve, et c’est là que l’on comprendra dans quelle mesure il pourra accélérer, ou non, dans son processus de retour. Avec une absence d’un mois, on arriverait tout près du match contre l’AC Milan prévu le 11 octobre à 18 heures ; si la durée s’allonge en respectant un protocole de 5 à 6 semaines, alors les rencontres contre Côme et la Lazio seront elles aussi incertaines.
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