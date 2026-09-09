Évidemment, avec cette indisponibilité, Volpato manquera à coup sûr le match prévu dimanche 13 septembre à 20h45 contre la Juventus, mais aussi le suivant contre Monza, programmé vendredi 18 à 20h45.

Puis il y aura la trêve, et c’est là que l’on comprendra dans quelle mesure il pourra accélérer, ou non, dans son processus de retour. Avec une absence d’un mois, on arriverait tout près du match contre l’AC Milan prévu le 11 octobre à 18 heures ; si la durée s’allonge en respectant un protocole de 5 à 6 semaines, alors les rencontres contre Côme et la Lazio seront elles aussi incertaines.