« L’U.S. Sassuolo Calcio annonce avoir acquis, en provenance de la Juventus, selon la formule du prêt avec option d’achat et contre-option, les droits sportifs du joueur Vasilije Adžić (milieu de terrain, 2006).

Originaire de Nikšić, au Monténégro, le joueur né en 2006 commence à jouer au football dans sa ville sous les couleurs du Polet Stars, avant de rejoindre Budućnost : avec le club bleu et blanc, il débute à seulement 16 ans et trouve le chemin des filets à peine 9 minutes après son entrée en jeu, devenant ainsi le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de la première division monténégrine.

Lors de sa première saison, Adžić dispute 23 matches, ajoutant 3 buts et 3 passes décisives à son championnat, terminé à la première place. La saison suivante voit le milieu de terrain s’imposer comme titulaire : 35 apparitions en championnat avec 6 buts et 3 passes décisives, 5 apparitions et un but en Coupe du Monténégro remportée, ainsi qu’une passe décisive lors de ses deux apparitions en qualifications de Conference League.

Les performances de Vasilije convainquent la Juventus de recruter le joueur en août 2024, et dès le départ, la Juventus l’utilise aussi bien avec l’équipe des moins de 23 ans qu’avec l’équipe première : il débute en Serie A le 19 octobre, puis peu après en Ligue des champions et enfin en Coupe d’Italie. Avec la Next Gen, il inscrit 4 buts en 10 apparitions lors de la saison 24/25, et à partir de ce moment-là, il intègre durablement l’équipe première, avec laquelle il inscrit son premier but dans le temps additionnel du Derby d’Italia remporté 4-3 par la Juventus grâce à une frappe lointaine du Monténégrin.

Membre des sélections de jeunes du Monténégro depuis les moins de 15 ans, avec lesquelles il a marqué 11 fois en 35 apparitions au total, Vasilije fait ses débuts avec un but lors de sa première avec l’équipe nationale A, le 9 juin 2025, contre l’Arménie.

De toute la famille neroverde, bienvenue Vasilije ! »