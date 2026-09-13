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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Sassuolo, Adzic : « Aquilani m’accorde beaucoup de confiance. Sur la Juventus, je ne peux pas répondre »

Sassuolo
V. Adzic

Le Monténégrin de Sassuolo s’exprime après le but contre la Juventus

Vasilije Adzic, auteur du but du 3-2 de Sassuolo contre la Juventus, s’est exprimé au micro de DAZN après le match.


« Les émotions sont étranges, j’ai raté deux fois près du but mais à la troisième je ne pouvais pas me tromper parce que c’est l’une de mes qualités les plus importantes. Ce sont des émotions inoubliables, l’année dernière j’ai marqué mon premier but contre la Juventus et cette fois j’ai marqué contre ma Juve. Je suis content de l’équipe et de la prestation extraordinaire de l’équipe. »


Sur Aquilani : « Je suis arrivé il y a un mois, je me suis très bien intégré parce que le coach me fait beaucoup confiance et pour un jeune, c’est la chose la plus importante », rapporte TuttoJuve.com.


  • Et puis : « Quand tu arrives dans une équipe avec beaucoup de jeunes, tu t’intègres mieux. Selon moi, nous en avons beaucoup de très forts et il faut grandir jour après jour. »


    Sur la Juventus : « Je ne peux pas répondre à cette question et je m’en excuse. Je suis arrivé dans une équipe qui compte beaucoup de jeunes et qui veut grandir. À mon âge, il est important de jouer avec continuité. Nous pouvons faire de grandes choses, parce qu’il y a d’excellentes qualités. »

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