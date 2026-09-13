Vasilije Adzic, auteur du but du 3-2 de Sassuolo contre la Juventus, s’est exprimé au micro de DAZN après le match.





« Les émotions sont étranges, j’ai raté deux fois près du but mais à la troisième je ne pouvais pas me tromper parce que c’est l’une de mes qualités les plus importantes. Ce sont des émotions inoubliables, l’année dernière j’ai marqué mon premier but contre la Juventus et cette fois j’ai marqué contre ma Juve. Je suis content de l’équipe et de la prestation extraordinaire de l’équipe. »





Sur Aquilani : « Je suis arrivé il y a un mois, je me suis très bien intégré parce que le coach me fait beaucoup confiance et pour un jeune, c’est la chose la plus importante », rapporte TuttoJuve.com.



