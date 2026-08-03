À l’instant même, Sassuolo a réglé les derniers détails avec la Juventus pour une opération qui sera officialisée dans les prochaines heures. Adzic arrive en Émilie en prêt avec option d’achat et option de rachat en faveur du club turinois. Une belle occasion de grandir après sa dernière saison, bouclée avec 10 apparitions et 1 but inscrit face à l’Inter.