Le dépassement est arrivé précisément dans le dernier virage : Sassuolo offre le talent monténégrin Vasilije Adzic à l’entraîneur Alberto Aquilani. Le club neroverde a réalisé un véritable blitz pour le joueur né en 2006 et, en 24 heures, il a pris l’avantage sur Cagliari, qui travaillait depuis plusieurs jours sur l’opération avec la Juventus.
Getty Images
Traduit par
Sassuolo, accord avec la Juventus pour Adzic : dépassement décisif sur Cagliari pour le talent monténégrin
Détails et formule
À l’instant même, Sassuolo a réglé les derniers détails avec la Juventus pour une opération qui sera officialisée dans les prochaines heures. Adzic arrive en Émilie en prêt avec option d’achat et option de rachat en faveur du club turinois. Une belle occasion de grandir après sa dernière saison, bouclée avec 10 apparitions et 1 but inscrit face à l’Inter.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles