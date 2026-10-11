Sassuolo-AC Milan, match nul 1-1 sans spectacle : une occasion manquée et un pas en arrière pour Amorim

71' OCCASION - Pulisic lance Chukwueze dans la profondeur, mais cette fois, Muric sort à temps pour l’empêcher de tirer.





68' BUT - Corner tiré à ras de terre. Le ballon, dévié par Ramos, arrive sur le pied gauche d’Odenthal. Il reprend immédiatement et trompe Maignan. La VAR vérifie la position de Bowie.





66' DOUBLE OCCASION - L’AC Milan perd le ballon à la relance. Thorstvedt lance Bowie, qui tente de placer une frappe du gauche, mais Maignan se détend et arrête le ballon. Sur le rebond, Laurienté ne frappe pas tout de suite et adresse un centre dans l’axe de la surface. Thorstvedt reprend du talon, sans parvenir à donner de la puissance au ballon, et Maignan s’en saisit.





63' BUT - Rabiot reçoit le ballon côté gauche dans la surface et décoche une frappe puissante du droit qui surprend Muric à son premier poteau.





60' Goncalo Ramos récupère le ballon sur la gauche, repique vers l’intérieur depuis l’entrée de la surface et tente une frappe enroulée, mais ne cadre pas.





59' OCCASION - Gila perd le ballon et permet à Sassuolo de partir en contre. Adzic mène bien l’action et décale Berardi, qui lui remet le ballon dans la profondeur, dans la surface. Gila se manque encore et Adzic parvient à frapper vers le but. Maignan réalise une superbe parade, mais Esposito était seul dans les six mètres.





45+7' OCCASION - Centre de Moreira pour Pavlovic, complètement seul au second poteau. Le défenseur central tente de placer sa tête, mais Muric s’interpose encore.





45+4 - Moreira reçoit le ballon d’Estupinan dans la surface, se retourne et frappe dans un espace minuscule. Muric reste une nouvelle fois vigilant et arrête facilement le ballon.





44' OCCASION - Chukwueze adresse un centre tendu vers l’axe de la surface, où Ramos prend le dessus sur Odenthal de la tête. Muric sauve encore Sassuolo en détournant le ballon en corner.





43' OCCASION - Gila traverse tout le terrain balle au pied et lance Goncalo Ramos dans la profondeur, sur la droite. L’attaquant repique sur son pied gauche et décoche une frappe puissante que Muric repousse du poing sur le côté.





32' OCCASION - Coup franc rentrant de Moreira depuis la droite vers le premier poteau. Rabiot surgit et place une tête qui devance la sortie de Muric, mais le ballon passe de peu au-dessus.





25' LEYSEN SORT LUI AUSSI SUR UNE CIVIÈRE - Pulisic et Leysen se disputent le ballon à l’entrée de la surface de Sassuolo et le défenseur s’arrête immédiatement en criant de douleur. L’intervention des médecins ne permet pas non plus au défenseur central belge de reprendre. Touché au genou gauche, il doit sortir, soutenu par le personnel médical.





18' GABBIA SORT SUR UNE CIVIÈRE - Gabbia se blesse et doit être remplacé. Le défenseur tente un tacle en extension pour arrêter Laurienté, lancé vers le but, mais ne touche ni le ballon ni le joueur et s’arrête aussitôt en criant de douleur. Le staff médical ne parvient même pas à le remettre sur pied et le défenseur central quitte le terrain en larmes sur une civière.





12' Goncalo Ramos s’enfonce dans la surface par la droite et centre dans l’axe, mais ne trouve pas Diego Moreira, devancé in extremis par le retour d’Adzic.





4' Long ballon de Gabbia dans la profondeur pour Moreira, parti à la limite du hors-jeu, mais Muric sort de sa surface de réparation et dégage de la tête.





0' Coup d’envoi à 18 heures au Mapei Stadium de Reggio d’Émilie





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