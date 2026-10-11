Sassuolo-AC Milan, match nul 1-1 sans spectacle : une occasion manquée et un pas en arrière pour Amorim

Après la trêve internationale, la Serie A a repris pour Sassuolo et l’AC Milan, mais le match débuté à 18 h au Mapei Stadium de Reggio Emilia n’a pas été aussi animé que tout le monde l’attendait. En réalité, tout s’est joué en cinq minutes en seconde période pour aboutir au score final de 1-1. Un nul qui satisfait évidemment davantage Alberto Aquilani que Ruben Amorim, lequel, bien que toujours invaincu, enregistre un net recul par rapport à la victoire convaincante contre Lecce.
La première période s’écoule sans grandes émotions devant le but et, malheureusement, ce sont les deux graves blessures de Gabbia (blessure musculaire aux fléchisseurs, contraint de sortir sur une civière) et de Leysen (torsion du genou, porté hors du terrain à bras) qui constituent les temps forts des 45 premières minutes. Muric repousse les rares tentatives de Goncalo Ramos et Maignan termine la première période sans avoir eu d’arrêt décisif à effectuer.
En seconde période, les changements d’Amorim et d’Aquilani débloquent la rencontre. L’AC Milan ouvre le score grâce à Rabiot, qui décoche une puissante frappe du gauche sur une passe de Modric et bat Muric, fautif sur son premier poteau. L’avantage de l’AC Milan ne dure toutefois que cinq minutes car les entrées de Bowie et Thorstved bouleversent l’équilibre défensif milanais. Maignan réalise deux parades remarquables face aux deux nouveaux entrants, mais ne peut rien sur le tir d’Odenthal depuis l’intérieur de la surface de but, à la suite d’un corner.
Le retour à égalité ralentit le rythme, mais Muric et Maignan préservent encore chacun leur but dans une fin de match peu riche en émotions. Le nul est finalement le résultat le plus juste, mais ce sont les joueurs de Sassuolo, et non ceux de l’AC Milan, qui quittent le Mapei Stadium avec le sourire. Avec ce point, l’AC Milan voit l’Inter et la Lazio prendre quatre points d’avance (+4) et, surtout, ne parvient pas à rejoindre la Roma, qui avait fait match nul contre Côme dans l’après-midi.
SASSUOLO-AC MILAN 1-1
BUTEURS : 63e Rabiot (M), 68e Odenthal (S)