Sassuolo-AC Milan, dont le coup d’envoi était fixé à 18 h, pouvait peser lourd au classement pour les deux clubs. L’équipe arbitrale dirigée par Michael Fourneau était donc sous forte pression. Elle a distribué 5 cartons jaunes, tandis que deux décisions litigieuses ont été confirmées par Santoro et Meraviglia depuis la salle VAR de Lissone. Calciomercato vous a raconté tous les faits de jeu les plus discutés de la rencontre.
Sassuolo-AC Milan, les décisions arbitrales : deux penalties réclamés sur De Winter et Ramos. La VAR vérifie les deux buts. Laurienté risque le carton rouge
LA DÉSIGNATION COMPLÈTE
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
91e minute : carton jaune pour Pavlovic.
Bowie devance le Serbe, qui tend malgré tout le pied et le fait tomber. Fourneau est tout près et prend la bonne décision en sortant le carton jaune.
88e : Thorstvedt marque, mais Fourneau siffle une faute.
Sur le coup franc brossé de Berardi, Ramos tombe à la limite de la surface après un blocage irrégulier de Bowie. Le ballon parvient à Thorstvedt dans la surface, qui bat Maignan, mais Fourneau siffle aussitôt une faute en attaque des coéquipiers de Berardi.
87e : carton jaune pour Ramos
Un carton de pure frustration pour l’attaquant portugais qui, après une faute sifflée par Fourneau, proteste ostensiblement et écope d’un carton.
68e : position suspecte de Bowie sur le but d’Odenthal
Vérification de la VAR sur le but du 1-1 inscrit par Odenthal. Bowie se trouve devant Maignan, dans une position de hors-jeu suspectée, mais non vérifiée. Le ballon ne le touche pas, la distance est courte et Maignan semble voir le ballon tout au long de l’action. Le but est finalement validé.
Voici le commentaire de Marelli : « Concernant la position de Bowie, nous n’avons pas la certitude qu’il était hors-jeu. Mais même si c’était le cas, Maignan a toujours vu le ballon, qui est passé largement à la droite de Bowie. Le hors-jeu, s’il y en avait un, aurait été passif. »
Marelli a ensuite précisé : « Nous avons pu vérifier les images de la caméra latérale et la position de Bowie était de toute façon régulière. »
63e : vérification de la VAR sur le but de Rabiot
Lancé dans la profondeur par Modric, Rabiot décoche une puissante frappe du gauche qui trompe un Muric fautif. La VAR vérifie la position de départ du Français, mais le but est finalement validé : Rabiot n’était pas hors-jeu.
LE COMMENTAIRE DE MARELLI
Voici le commentaire de Marelli sur les deux actions : « Le geste de Laurienté sur Gila était vilain. Dans ce cas, ils ont laissé jouer et il manque un carton jaune, car il n’y avait pas de vitesse d’impact entre la plante du pied de l’attaquant et Gila. En revanche, la retenue de Caleta Car sur Ramos relève de l’appréciation de l’arbitre sur le terrain. »
52e minute : Laurientè risque le carton rouge
Laurienté s’élance dans la profondeur et élimine Gila d’un contrôle de volée, mais ce dernier finit par l’arrêter. Lors du duel, l’ailier français intervient très dangereusement et met le défenseur espagnol au sol. La VAR interrompt le jeu et vérifie l’action, mais décide finalement de ne pas intervenir pour faire expulser Laurienté.
52e : Caleta-Car retient Ramos loin du ballon.
Gonçalo Ramos tombe dans la surface alors que le ballon est loin et réclame un penalty. Le ballon était envoyé vers le côté gauche du terrain, où se trouvait Moreira, mais au milieu de la surface, loin du ballon, le défenseur central retient et fait tomber l’attaquant portugais. L’arbitre et ses assistants laissent jouer, mais le risque était énorme. Dans ces cas-là, la VAR n’intervient pas, car il s’agit d’un incident impliquant la tête.
45+8' DE WINTER RÉCLAME UN PENALTY
De Winter se place dans la surface sur un ballon repoussé après un corner et tombe au contact de Van der Brempt. Fourneau juge le contact non fautif (la jambe de l’ancien défenseur de Côme touche celle du défenseur central de l’AC Milan). La VAR retarde la reprise du jeu au premier arrêt, mais estime que l’action est régulière ou ne justifie pas son intervention. Vérification terminée, sans suite.
45+3 CARTON JAUNE POUR DE WINTER
Chukwueze perd le ballon et Laurienté peut partir plein axe. Il élimine deux adversaires, et De Winter est contraint de le retenir pour le faire tomber et empêcher la contre-attaque. Carton jaune logique.
41e : carton jaune pour Estupinan.
Mauvaise perte de balle de Rabiot, qui contraint Estupinan à commettre une faute sur Berardi. Il le retient et écope d’un carton jaune logique, le premier du match.
40e : MOREIRA RISQUE UN CARTON JAUNE
D’abord provoqué par Van der Brempt, Moreira se désintéresse du ballon et renverse le latéral d’une charge. Celui-ci tombe au sol et se cogne la tête. Fourneau ne juge pas l’intervention fautive, mais le risque était très élevé.
31e : Bakola aurait dû recevoir un carton jaune.
En tentant de contenir Gila, Bakola lui marche sur le talon avec ses crampons. La faute est nette, Fourneau la siffle, mais là encore, il fait preuve de clémence et ne sort pas de carton. Le jaune s’imposait.
2e minute : un carton jaune oublié pour Musah
Un carton jaune a été oublié pour Yunus Musah. Le milieu de l’AC Milan intervient en retard et commet une faute sur Bakola, stoppant une possible contre-attaque de Sassuolo. Fourneau privilégie le dialogue, mais ce carton était prévu par le règlement.
Voici le commentaire de Marelli : « Même si nous sommes en début de match, cette intervention méritait un carton jaune pour impudence. »
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