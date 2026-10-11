Vérification de la VAR sur le but du 1-1 inscrit par Odenthal. Bowie se trouve devant Maignan, dans une position de hors-jeu suspectée, mais non vérifiée. Le ballon ne le touche pas, la distance est courte et Maignan semble voir le ballon tout au long de l’action. Le but est finalement validé.





Voici le commentaire de Marelli : « Concernant la position de Bowie, nous n’avons pas la certitude qu’il était hors-jeu. Mais même si c’était le cas, Maignan a toujours vu le ballon, qui est passé largement à la droite de Bowie. Le hors-jeu, s’il y en avait un, aurait été passif. »





Marelli a ensuite précisé : « Nous avons pu vérifier les images de la caméra latérale et la position de Bowie était de toute façon régulière. »