Gonçalo Ramos tombe dans la surface de réparation loin du ballon et réclame un penalty. Le ballon se dirigeait vers la gauche du terrain, où se trouvait Moreira, mais au milieu de la surface, loin du ballon, le défenseur central en vert et noir retient l’attaquant portugais et le fait tomber. L’arbitre et ses assistants laissent jouer, mais le risque était très élevé. La VAR n’intervient pas dans ces cas-là, car il s’agit d’un épisode de chef.