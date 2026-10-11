Sassuolo-AC Milan, dont le coup d’envoi est prévu à 18 heures, pourrait peser lourd au classement pour les deux clubs. D’un côté, l’AC Milan d’Amorim poursuit l’Inter et la Lazio et pourrait revenir à hauteur de la Roma au classement. De l’autre, Sassuolo pourrait rejoindre le Napoli et réduire l’écart avec l’AC Milan dans la course aux places européennes. L’équipe arbitrale, dirigée par Michael Fourneau, sera donc sous pression. À la VAR, à Lissone, Santoro et Meraviglia. Calciomercato revient sur les actions les plus controversées du match.
Sassuolo-AC Milan, l’arbitrage en direct : De Winter et Ramos tombent dans la surface et réclament chacun un penalty. Laurienté risque le carton rouge. Deux cartons jaunes oubliés pour Musah et Bakola
LA DÉSIGNATION COMPLÈTE
FOURNEAU
PALERMO – ROSSI L.
IV: CHIFFI
VAR: SANTORO
AVAR: MERAVIGLIA
LE COMMENTAIRE DE MARELLI
Voici le commentaire de Marelli sur les deux actions : « Le geste de Laurienté sur Gila était vilain. Dans ce cas, on a laissé jouer, mais il manque un carton jaune, car il n’y avait pas de vitesse à l’impact entre la semelle de l’attaquant et Gila. En revanche, la retenue de Caleta Car sur Ramos relève de l’appréciation sur le terrain. »
52e : Laurientè risque le carton rouge
Laurienté part en profondeur et élimine Gila d’un contrôle de volée, mais le défenseur parvient ensuite à l’arrêter. L’intervention de l’ailier français dans ce duel est très dangereuse : il fait tomber le défenseur espagnol. La VAR interrompt le jeu et examine l’action, mais décide finalement de ne pas intervenir pour faire expulser Laurienté.
52e minute : Caleta Car retient Ramos loin du ballon.
Gonçalo Ramos tombe dans la surface de réparation loin du ballon et réclame un penalty. Le ballon se dirigeait vers la gauche du terrain, où se trouvait Moreira, mais au milieu de la surface, loin du ballon, le défenseur central en vert et noir retient l’attaquant portugais et le fait tomber. L’arbitre et ses assistants laissent jouer, mais le risque était très élevé. La VAR n’intervient pas dans ces cas-là, car il s’agit d’un épisode de chef.
45+8' : De Winter réclame un penalty
De Winter se place dans la surface sur un ballon repoussé après un corner et tombe au contact de Van der Brempt. Fourneau estime que le contact, entre la jambe de l’ancien défenseur de Côme et celle du défenseur central de l’AC Milan, n’est pas fautif. La VAR, qui retarde la reprise du jeu au premier arrêt, juge que tout est régulier ou, du moins, qu’il n’y a pas matière à intervenir. Vérification terminée, sans suite.
45+3 CARTON JAUNE POUR DE WINTER
Chukwueze perd le ballon et Laurienté peut s’élancer dans la profondeur. Après un double dribble, De Winter est contraint de le retenir et de le faire tomber pour empêcher la contre-attaque. Carton jaune logique.
41e : carton jaune pour Estupiñán.
Mauvaise perte de balle de Rabiot, qui oblige Estupinan à faire faute sur Berardi pour rattraper le coup. Il le retient et écope d’un carton jaune automatique, le premier du match.
40e : Moreira risque un carton jaune
D’abord provoqué par Van der Brempt, Moreira se désintéresse du ballon et met le latéral à terre d’une charge. Celui-ci tombe et se cogne la tête au sol. Fourneau ne considère pas l’intervention comme une faute, mais le risque était très élevé.
31e : Un carton jaune oublié pour Bakola
En tentant de contenir Gila, Bakola lui marche sur le talon avec ses crampons. La faute est nette et Fourneau la siffle, mais il choisit là encore la clémence et ne sort pas le carton. Le jaune s’imposait.
2e minute : un carton jaune oublié pour Musah
Yunus Musah aurait dû recevoir un carton jaune. Le milieu de terrain de l’AC Milan intervient en retard et commet une faute sur Bakola, stoppant une possible contre-attaque de Sassuolo. Fourneau choisit le dialogue, mais le carton jaune s’imposait.
Le commentaire de Marelli : « Même si nous sommes en début de match, cette intervention méritait un carton jaune pour impudence. »
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles