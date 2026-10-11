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CM Grafica Goncalo Ramos Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

Sassuolo-AC Milan EN DIRECT, les compositions officielles : Estupinan et Esposito sont là, Modric et Thorstvedt absents

Milan AC
Sassuolo
Serie A
Sassuolo vs Milan AC

Suivez Sassuolo-AC Milan, match comptant pour la 6e journée de Serie A 2026-2027

La trêve internationale terminée, la Serie A reprend aussi pour Sassuolo et l’AC Milan, qui s’affronteront à partir de 18 h au Mapei Stadium de Reggio d’Émilie.

Après cinq journées, l’AC Milan compte 11 points, à seulement trois longueurs de la Roma, tenue en échec 0-0 à Côme. Le club milanais doit aussi suivre le rythme de l’Inter, victorieuse de Parme et désormais à 16 points. De son côté, Sassuolo, entraîné par Aquilani, resterait au contact du Napoli en cas de victoire, rejoindrait provisoirement la Juventus et reviendrait à un point de l’AC Milan.



  • Sassuolo-AC Milan : compositions probables et feuille de match

    Sassuolo-AC Milan


    Buteurs : -


    SASSUOLO (4-3-3) : Muric ; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen, Doig ; Bakola, Matic, Adzic ; Berardi, Esposito, Lauriente.

    Remplaçants : Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Odenthal, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Sulemana.

    Entraîneur : Aquilani.


    AC MILAN (4-2-3-1) : Maignan ; Gila, Gabbia, Pavlovic, Estupinan ; Musah, Rabiot ; Chukwueze, Pulisic, Moreira ; Ramos.

    Remplaçants : Bouyer, Torriani, De Winter, Loftus Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Terracciano F., Cisse, Camardo.

    Entraîneur : Amorim.


    Arbitre : Fourneau

    Avertis : -

    Expulsés : -

  • Buts et temps forts

    0' Coup d’envoi à 18 heures au Mapei Stadium de Reggio d’Émilie


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