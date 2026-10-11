Sassuolo-AC Milan EN DIRECT, les compositions officielles : Estupinan et Esposito sont là, Modric et Thorstvedt absents

La trêve internationale terminée, la Serie A reprend aussi pour Sassuolo et l’AC Milan, qui s’affronteront à partir de 18 h au Mapei Stadium de Reggio d’Émilie.

Après cinq journées, l’AC Milan compte 11 points, à seulement trois longueurs de la Roma, tenue en échec 0-0 à Côme. Le club milanais doit aussi suivre le rythme de l’Inter, victorieuse de Parme et désormais à 16 points. De son côté, Sassuolo, entraîné par Aquilani, resterait au contact du Napoli en cas de victoire, rejoindrait provisoirement la Juventus et reviendrait à un point de l’AC Milan.







