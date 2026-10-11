45+4 - Moreira reçoit le ballon d'Estupinan dans la surface, se retourne et frappe dans un espace minuscule. Muric reste une nouvelle fois vigilant et capte facilement.





44' OCCASION - Chukwueze adresse un centre rentrant vers le cœur de la surface. Ramos devance Odenthal dans les airs, mais Muric réalise encore un arrêt et détourne en corner.





43' OCCASION - Gila traverse tout le terrain balle au pied et sert Goncalo Ramos, qui plonge dans la profondeur sur la droite. L'attaquant repique sur son pied gauche et décoche une frappe puissante que Muric repousse du poing sur le côté.





32' OCCASION - Moreira tire un coup franc rentrant depuis la droite vers le premier poteau et trouve l'appel de Rabiot. Sa tête devance la sortie de Muric, mais le ballon passe de peu au-dessus.





25' LEYSEN SORT LUI AUSSI SUR CIVIÈRE - Pulisic et Leysen se disputent le ballon à la limite de la surface adverse. Le défenseur s'arrête immédiatement en criant de douleur. L'intervention des médecins ne permet pas non plus de remettre sur pied le défenseur central belge, contraint de sortir en raison d'un problème au genou gauche, soutenu par les membres du personnel médical.





18' GABBIA SORT SUR CIVIÈRE - Gabbia se blesse et doit être remplacé. Le défenseur tente une intervention en extension pour arrêter Laurientè, lancé vers le but, mais ne touche ni le ballon ni son adversaire et s'arrête aussitôt en criant de douleur. Le personnel médical ne parvient pas à le remettre sur pied et le défenseur central quitte le terrain en larmes, sur une civière.





12' Goncalo Ramos pénètre dans la surface par la droite et centre, mais Diego Moreira est devancé in extremis par le retour d'Adzic.





4' Gabbia adresse un long ballon en profondeur à Moreira, parti à la limite du hors-jeu, mais Muric sort de sa surface de réparation et dégage de la tête.





0' Coup d'envoi à 18 h au Mapei Stadium de Reggio d'Émilie





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