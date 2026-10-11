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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduit par

Sassuolo-AC Milan 0-0 EN DIRECT : Muric sauve deux fois face à Ramos. Gabbia sort sur civière, Leysen se blesse aussi

Milan AC
Sassuolo
Serie A
Sassuolo vs Milan AC

Suivez Sassuolo-AC Milan, match comptant pour la 6e journée de Serie A 2026-2027.

La trêve internationale terminée, la Serie A reprend aussi pour Sassuolo et l’AC Milan, qui s’affronteront à partir de 18 h au Mapei Stadium de Reggio d’Émilie.

Après cinq journées, l’AC Milan compte 11 points et n’est qu’à trois longueurs de la Roma, tenue en échec 0-0 à Côme. Le club milanais doit également suivre le rythme de l’Inter, victorieuse face à Parme et désormais à 16 points. De son côté, Sassuolo, entraîné par Aquilani, suivrait le rythme de Naples en cas de victoire, rejoindrait provisoirement la Juventus et reviendrait à un point de l’AC Milan.


SASSUOLO-AC MILAN 0-0

BUTEURS : -


  • Buts et temps forts

    45+4 - Moreira reçoit le ballon d'Estupinan dans la surface, se retourne et frappe dans un espace minuscule. Muric reste une nouvelle fois vigilant et capte facilement.


    44' OCCASION - Chukwueze adresse un centre rentrant vers le cœur de la surface. Ramos devance Odenthal dans les airs, mais Muric réalise encore un arrêt et détourne en corner.


    43' OCCASION - Gila traverse tout le terrain balle au pied et sert Goncalo Ramos, qui plonge dans la profondeur sur la droite. L'attaquant repique sur son pied gauche et décoche une frappe puissante que Muric repousse du poing sur le côté.


    32' OCCASION - Moreira tire un coup franc rentrant depuis la droite vers le premier poteau et trouve l'appel de Rabiot. Sa tête devance la sortie de Muric, mais le ballon passe de peu au-dessus.


    25' LEYSEN SORT LUI AUSSI SUR CIVIÈRE - Pulisic et Leysen se disputent le ballon à la limite de la surface adverse. Le défenseur s'arrête immédiatement en criant de douleur. L'intervention des médecins ne permet pas non plus de remettre sur pied le défenseur central belge, contraint de sortir en raison d'un problème au genou gauche, soutenu par les membres du personnel médical.


    18' GABBIA SORT SUR CIVIÈRE - Gabbia se blesse et doit être remplacé. Le défenseur tente une intervention en extension pour arrêter Laurientè, lancé vers le but, mais ne touche ni le ballon ni son adversaire et s'arrête aussitôt en criant de douleur. Le personnel médical ne parvient pas à le remettre sur pied et le défenseur central quitte le terrain en larmes, sur une civière.


    12' Goncalo Ramos pénètre dans la surface par la droite et centre, mais Diego Moreira est devancé in extremis par le retour d'Adzic.


    4' Gabbia adresse un long ballon en profondeur à Moreira, parti à la limite du hors-jeu, mais Muric sort de sa surface de réparation et dégage de la tête.


    0' Coup d'envoi à 18 h au Mapei Stadium de Reggio d'Émilie


    TOUTES LES INFOS, LES STATISTIQUES ET LE DIRECT MINUTE PAR MINUTE ICI

  • Sassuolo-AC Milan : la fiche du match

    Sassuolo-AC Milan 0-0


    Buteurs : -


    SASSUOLO (4-3-3) : Muric ; Van der Brempt, Caleta-Car, Leysen (27e Odenthal), Doig ; Bakola, Matic, Adzic ; Berardi, Esposito, Lauriente.

    Remplaçants : Satalino, Turati, Cande, Walukiewicz, Volpato, Ghion, Bowie, Skjellerup, Dominguez, Obrador, Lipani, Thorstvedt, Cinquegrano, Sulemana.

    Entraîneur : Aquilani.


    AC MILAN (4-2-3-1) : Maignan ; Gila, Gabbia (17e De Winter), Pavlovic, Estupinan ; Musah, Rabiot ; Chukwueze, Pulisic, Moreira ; Ramos.

    Remplaçants : Bouyer, Torriani, Loftus Cheek, Diawara, Modric, Hutchinson, Tomori, Comotto, Jashari, Bartesaghi, Terracciano F., Cisse, Camardo.

    Entraîneur : Amorim.


    Arbitre : Fourneau

    Avertis : Estupinan (M), De Winter (M)

    Expulsés : -

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