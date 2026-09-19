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Grafica Sarri AtalantaCalciomercato
Emanuele Tramacere
Traduit par

Sarri : « À la Juventus, une expérience étrange et difficile, mais c’est une page tournée. Trop de limogeages ? La faute aux journaux et aux dirigeants »

Atalanta Bergame
Juventus FC
Serie A
M. Sarri
Juventus FC vs Atalanta Bergame

Choix sur le terrain, le passé à la Juventus, la relation avec Spalletti et les supporters. La conférence de presse d’avant Juventus-Atalanta de l’entraîneur de l’Inter.

Juventus-Atalanta a été tout sauf un match simple et banal ces dernières années. Cette saison, pour ajouter encore de l’enjeu à la rencontre, il y aura le grand ex Maurizio Sarri, un Scudetto remporté avec la Juventus et aujourd’hui entraîneur de l’Inter.

En conférence de presse, Sarri a présenté le match, en réaffirmant que le chapitre Juventus appartient désormais au passé pour lui, tout en se projetant sur cette rencontre avec quelques précisions techniques et tactiques sur ses choix concernant Raspadori, Kessié et pas seulement. Voici ses paroles.


  • Problèmes en défense

    « “Défense” est un mot que je n’aime pas beaucoup : la phase défensive, jusqu’au dernier match, a été effectuée trop bas et de manière trop passive, c’était assez évident. Lors du dernier match, il y a eu des signaux différents : pas de bonnes lectures, mais au moins le barycentre de l’équipe et la ligne de pression étaient beaucoup plus hauts. Avec Kossounou, il n’y a rien à gérer, et Kristensen joue »

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  • JUVE, LA PAGE EST TOURNÉE

    « Quel souvenir prédomine de la saison à la Juve ? Ni la fierté ni le regret. Cela a été une expérience étrange, difficile, aussi pour des raisons extra-sportives, comme tu le sais très bien. Cela s’est terminé par une victoire qui avait été considérée comme acquise et qui ne l’était absolument pas. Mais ensuite, cela s’est arrêté là, donc pour moi c’est une page tournée ».

  • Trop de licenciements ?

    « Trop d’évictions précipitées à la première difficulté en Serie A ? Dis-moi, toi, ce que tu en penses, c’est toi qui te fais une opinion, pas moi : moi, je fais les matches. Si ce type de mentalité s’est créé, j’y vois deux grandes responsabilités : vous (les journalistes, ndlr) et les directions. Je ne vois pas d’autres types de responsabilités. Il y a une interview de Klopp dans laquelle il dit qu’avant un certain temps de travail avec un entraîneur, on ne peut rien voir : alors, imagine le premier mois »

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  • Spalletti

    « Je vois le match de demain comme un match difficile, mais pas pour Spalletti : pour ceux qui vont sur le terrain. Nous, les entraîneurs, malheureusement, nous sommes très liés aux garçons qui entrent sur le terrain : ce n’est pas comme si nous avions des joysticks et que nous avions tout sous contrôle, c’est impossible de le faire et ce ne serait même pas juste. Nous sommes tous liés au type de joueurs que nous avons à ce moment-là et au type de football que nous pouvons jouer avec certains interprètes. Avec lui, j’ai une bonne relation, surtout pour les années où j’étais à Empoli : il me semble qu’il était revenu de Russie et pendant une période je le voyais au moins une ou deux fois par semaine. La relation est bonne, puis sur le terrain, clairement, demain chacun pensera à son équipe »

  • Raspadori sur le banc

    «Giacomo est un joueur qui, ces deux derniers mois, a connu des difficultés, mais au vu aussi du dernier match, où il a bien joué, je le considère comme un joueur en progression. À l’époque de Naples, je me souviens qu’il avait beaucoup d’impact dans les matches, même en entrant depuis le banc »

  • Gaetano et Kessié ensemble ?

    « Gaetano et Kessié peuvent jouer ensemble, certainement. Gaetano comme Kessié ont la capacité d’évoluer à plusieurs postes sur le terrain, mais malgré cela, je vois davantage l’avenir de Gaetano comme meneur de jeu. »

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