Sarri : « À la Juventus, une expérience étrange et difficile, mais c’est une page tournée. Trop de limogeages ? La faute aux journaux et aux dirigeants »

Juventus-Atalanta a été tout sauf un match simple et banal ces dernières années. Cette saison, pour ajouter encore de l’enjeu à la rencontre, il y aura le grand ex Maurizio Sarri, un Scudetto remporté avec la Juventus et aujourd’hui entraîneur de l’Inter.

En conférence de presse, Sarri a présenté le match, en réaffirmant que le chapitre Juventus appartient désormais au passé pour lui, tout en se projetant sur cette rencontre avec quelques précisions techniques et tactiques sur ses choix concernant Raspadori, Kessié et pas seulement. Voici ses paroles.



