Sarina Wiegman met en garde les Lionesses, qui volent haut, afin qu'elles atteignent leur « meilleur niveau » contre l'Islande, en leur demandant de rester patientes face à des visiteuses « difficiles à battre »

S'adressant aux médias vendredi, Wiegman a souligné l'importance de la force mentale. « C'est très important. C'est ce que nous avons montré mardi », a déclaré Wiegman. « Bien sûr, nous voulions marquer des buts en première mi-temps et nous avons eu quelques occasions, mais l'équipe a montré qu'elle pouvait faire mieux. »

La sélectionneuse néerlandaise a salué la maturité de son équipe, qui a su déjouer la défense adverse sans paniquer. « Nous avons suivi notre plan et tout le monde a continué à faire son travail. Nous n'avons pas commencé à improviser, car cela n'aide pas dans ces moments-là », a expliqué Wiegman. « Nous sommes restées calmes, nous avons continué à faire notre travail et nous avons eu quelques occasions devant. Il s'agit aussi de bien gérer le match, et cela demande beaucoup d'expérience. »

À propos du match de ce week-end, elle a ajouté : « C'est une équipe très forte », a déclaré Wiegman à propos de l'Islande. « Elles sont très disciplinées, très physiques et très directes, avec beaucoup de rythme.

Nous avons vu certaines de leurs performances précédentes, notamment contre l'Espagne. Nous pensons que nous aurons beaucoup le ballon, mais qu'il sera très difficile de percer leur défense... Nous savons que le match de demain sera très difficile. Elles sont difficiles à battre et nous devrons être au meilleur de notre forme. »