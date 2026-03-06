Getty Images Sport
Sarina Wiegman met en garde les Lionesses, qui volent haut, afin qu'elles atteignent leur « meilleur niveau » contre l'Islande, en leur demandant de rester patientes face à des visiteuses « difficiles à battre »
Wiegman exige de la concentration dans la course à la qualification
L'Angleterre aborde le match de samedi avec beaucoup d'enthousiasme après sa victoire écrasante 6-1 contre l'Ukraine. Cependant, Wiegman se méfie de la menace que représente l'équipe islandaise, connue pour sa résistance défensive. La sélectionneuse est déterminée à éviter que son équipe ne tombe dans le piège de la complaisance après sa récente série de buts.
Les Lionesses seront confrontées à un défi tactique différent à Nottingham, où les visiteuses devraient se replier en défense et frustrer les hôtes. Wiegman estime que la clé de la victoire réside dans la capacité de son équipe à s'en tenir au plan de jeu et à attendre les bonnes occasions plutôt que de forcer des solutions individuelles.
Gérer la pression d'un bloc bas
S'adressant aux médias vendredi, Wiegman a souligné l'importance de la force mentale. « C'est très important. C'est ce que nous avons montré mardi », a déclaré Wiegman. « Bien sûr, nous voulions marquer des buts en première mi-temps et nous avons eu quelques occasions, mais l'équipe a montré qu'elle pouvait faire mieux. »
La sélectionneuse néerlandaise a salué la maturité de son équipe, qui a su déjouer la défense adverse sans paniquer. « Nous avons suivi notre plan et tout le monde a continué à faire son travail. Nous n'avons pas commencé à improviser, car cela n'aide pas dans ces moments-là », a expliqué Wiegman. « Nous sommes restées calmes, nous avons continué à faire notre travail et nous avons eu quelques occasions devant. Il s'agit aussi de bien gérer le match, et cela demande beaucoup d'expérience. »
À propos du match de ce week-end, elle a ajouté : « C'est une équipe très forte », a déclaré Wiegman à propos de l'Islande. « Elles sont très disciplinées, très physiques et très directes, avec beaucoup de rythme.
Nous avons vu certaines de leurs performances précédentes, notamment contre l'Espagne. Nous pensons que nous aurons beaucoup le ballon, mais qu'il sera très difficile de percer leur défense... Nous savons que le match de demain sera très difficile. Elles sont difficiles à battre et nous devrons être au meilleur de notre forme. »
Russo réclame plus d'efficacité devant le but
L'attaquante Alessia Russo, qui a joué un rôle déterminant dans la victoire en milieu de semaine, estime que la persévérance de l'Angleterre finira par venir à bout de n'importe quel adversaire. « Nous savions que nous dominions le ballon, nous voulions être impitoyables dans le dernier tiers », a déclaré Russo à BBC 5 Live. « Elles [les Ukrainiennes] ont également bien défendu, puis des espaces se sont ouverts. Il était important de marquer tôt en deuxième mi-temps. »
Russo a souligné que le moment où le match s'est débloqué était moins important que la qualité de la performance. « Tant que nous faisons notre travail en contre-pression et que nous créons des occasions, cela renforce notre confiance. Que le but soit marqué dans les 10 premières minutes ou dans les 10 dernières, cela n'a pas d'importance. Nous savons que nous pouvons changer le cours d'un match en quelques instants. »
Les Lionesses cherchent à conserver leur bilan parfait en qualifications
L'Angleterre occupe actuellement la première place du groupe C des qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 avec trois points en un match, devant l'Espagne à la différence de buts. Une victoire contre l'Islande renforcerait encore ses chances de se qualifier pour le tournoi avant un affrontement très attendu contre la Roja, championne du monde, qui l'avait battue en finale de la Coupe du monde féminine 2023.
